Эксперт про энергокризис: "Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии"

Европейский союз пожертвует интересами Венгрии, если ситуация на Ближнем Востоке стабилизируется. Сделано это будет, чтобы больше навредить России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

2026-04-26T04:45

Журналист спросил эксперта, как затянувшаяся война с Ираном повлияет на позицию ЕС в отношении Венгрии. Отвечая на вопрос, политолог объяснил, что многое зависит от позиции Европы и ситуации на Ближнем Востоке."Все зависит от того, как Европа воспринимает энергокризис и как долго еще продержится проблемная ситуация на Ближнем Востоке. От этого будет зависеть важность сделок по газу для европейских потребителей", — подчеркнул Мендкович.По его словам, если ситуация на Ближнем Востоке останется нестабильной, то больше вероятности, что европейцы будут давить на Киев, потому что сделка по газу будет нужна не только Будапешту, но и основным игрокам ЕС."Если же ситуация будет стабилизирована, в том числе и из-за давления Конгресса на Трампа, который заставит его отказаться от военных операций в регионе, то тогда пожертвуют интересами Будапешта, чтобы больше насолить России", — пояснил эксперт.Исход зависит от того, перевесит ли желание досадить России экономическую выгоду от сделок с Венгрией, подытожил собеседник издания.Подробнее об этом — в материале "Никита Мендкович: Если война с Ираном затянется, ЕС пожертвует интересами Венгрии, чтобы навредить России" на сайте Украина.ру.Также на тему 90-миллиардного кредита Украине от Евросоюза — в материале "Федор Лукьянов: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России" на сайте Украина.ру.

