Победоносная война для Эрдогана: Ищенко рассказал о мотивах Турции и уязвимости Израиля

Если Иран под санкциями, с более слабой армией, сумел продержаться против США и Израиля и поставить их на грань катастрофы, то Турция считает, что против одного Израиля она вполне может выступить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-04-25T04:45

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее пригрозил Израилю проведением военной операции, заявив, что "так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы можем войти в Израиль", сообщали РИА Новости. Эскалация напряженности происходит на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и палестинскими группировками, а также военной операции США и Израиля против Ирана.Журналист спросил эксперта, насколько реальна угроза Эрдогана ввести войска в Израиль. Отвечая на этот вопрос, Ищенко провел сравнение между Ираном и Турцией."Если Иран под санкциями, имеющий гораздо более слабую армию, чем турецкая, не имеющий собственного производства современных видов вооружения, как Турция, сумел продержаться против Израиля и Соединенных Штатов и поставить их на грань военной катастрофы, то Турция считает, что против одного Израиля она вполне может выступить", — заявил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, география играет на руку Турции. "Израиль — это маленькая полоска земли, которая простреливается насквозь, так что Эрдоган может попытаться", — пояснил он.Ищенко добавил, что Эрдогану нужна победоносная война, чтобы заткнуть дыры в своем проекте. К этому его подталкивает и общая ситуация на Ближнем Востоке. Поэтому для Израиля есть серьезная опасность, что Турция может начать с ним войну, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран, но уже не вернут былой авторитет" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Виктории Титовой "Новая пятая колонна и глубокие размышления: что говорят в России и на Украине про выборы в Болгарии" на сайте Украина.ру.

