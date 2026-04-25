Откровения "бывшей". Зачем экс-секретарша Зеленского сливает своего шефа

Зачем она делает это? Такой вопрос задает себе всякий, кто следит за потоком разоблачений бывшей пресс-секретарши Владимира Зеленского - Юлии Мендель.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Уже несколько месяцев экс-спикер просроченного президента высказывает нелицеприятную правду о бывшем работодателе, критикуя и его внешнюю политику, и лживые оценки событий на фронте, и отношение к мирным переговорам.Сначала Мендель приложила руку к тому, чтобы оторвать от Зеленского его верного бодигарда - главу ОП Андрея Ермака. Душераздирающие подробности о магических ритуалах на Банковой, мольфарах из ВСУ и браслетиках с трупов на руке Ермака, никого не оставили равнодушными и добавили драматизма к отставке некогда всесильного "серого кардинала". Причем его изгнание в ноябре прошлого года совпало с активизацией усилий США по урегулированию украинского конфликта и обнародованием мирного плана Трампа. Ермак же был категорически против любых компромиссов и торгов с Москвой и Вашингтоном, после чего оказался и фигурантом "Миндичгейта" и шаманом-некрофилом одновременно. Не без помощи Юлии Мендель, которая в красках расписала "волшебный" стиль управления главменеджера.После чего, место главы ОП занял бывший разведчик Кирилл Буданов*, которого называли "американским связным" и сторонником реализации мирного плана Трампа. Экс-глава ГУР также возглавил переговорную украинскую группу и несколько раз участвовал в переговорах с США и Россией. Но прорыва ему достичь не удалось, после чего снова включился фактор Мендель. Бывшая пресс-секретарша Зеленского буквально вышла на тропу войны со своим работодателем, и с апреля нынешнего года чуть ли не ежедневно бомбила его обвинениями. Так, она возмутилась призывами просроченного шефа вернуть выехавших в Европу украинских мужчин, чтобы отправить их на фронт. А заодно напомнила, что Зеленский скрывает правду о своей службе в Вооруженных силах Украины: он четырежды уклонялся от призыва, "убегая от повесток" и высмеивал мобилизацию. Дальше - больше. Мендель обвинила главу киевского режима во лжи относительно положения ВСУ на фронте, а его победные реляции и "отбитые у врага километры" назвала сюрреализмом. "В то время как миллионы людей аплодируют речам Зеленского о якобы достигнутых Украиной успехах на передовой, российские войска продвинулись вперед в Сумской области", - подчеркнула медийщица. По её убеждению, заявления киевского руководства о полном контроле над обстановкой - не что иное, как проявление либо глубокого невежества, либо полного безразличия к страданиям обычных граждан.Ну, а теперь экс-спикер нелегитимного президента полностью сосредоточилась на внешней политике Украины: она критикует Зеленского за подрыв авторитета Дональда Трампа, упрекает его в нечестных играх с Евросоюзом и требует использовать последний шанс для заключения мира в стране. В общем, повторяет риторику республиканцев. Да и что тут удивительного? Свои репортажи Мендель ведет из Чикаго, а до того, как занять пост пресс-секретаря Зеленского писала разоблачительные статьи в американской прессе о коррупционной деятельности семейства Байденов на Украине и компании "Буризма". То есть, совсем неспроста она "выиграла конкурс" на должность спикера тогдашнего главы государства. Да и тот факт, что после отставки журналистка из Геническа стала советником президента по международным вопросам, говорит о многом - ведь Мендель активно сотрудничала с международными медиа, продвигала там повестку Зеленского в первый год его президенства, и даже написала книгу "Каждый из нас президент". Но через два года работы пресс-секретарша написала заявление об увольнении, причины которого до сих пор неизвестны. Одни связывали ее уход с состоянием здоровья (беременность от Владимира Александровича?), другие ссылались на ревность законной супруги Елены Зеленской, не пожелавшей терпеть конкурентку, третьи указывали на перемену политической ориентации шефа Мендель. Как никак, а уход Мендель совпал с "перевербовкой" Зеленского МИ-6 в конце октября 2020 года. Именно в этот период Зеленский встречался с главой британской разведки Ричардом Муром в Лондоне во время своего официального визита в Великобританию. После чего, обещавший избирателям завершение войны на Донбассе, переговоры "хоть с чертом" и защиту русского языка криворожский "элитарий" превратился в антироссийский таран и провокатора силового конфликта. А Юлию Мендель просто заменили на Михаила Подоляка, бывшего редактора издания "Обозреватель" - он стал рупором новой политики ОП, а бывшая пресс-секретарь Зеленского переехала в Чикаго. Пять лет спустя о ней вспомнили и предложили роль "обиженной любовницы" в украинском сериале "Слуга народа". В этом статусе она режет правду о своем бывшем шефе и его окружении и уже сделала несколько знаковых заявлений.Во-первых, выступила с критикой в адрес Зеленского после его уничижительных слов в адрес Трампа-миротворца и его гарантиях безопасности Украине. Напомним, Зеленский усомнился, что Трамп способен выступить в роли мирного гаранта, так как американская политика после его ухода из власти остается неизвестной. В ответ Мендель указала, что при такой логике, "ни один демократически избранный лидер, соблюдающий ограничения по срокам полномочий и участвующий в выборах, никогда не сможет быть гарантом мира на Украине".Во-вторых, бывшая пресс-секретарь выразила мнение, что большинство европейских политиков уже осознали, что нынешний украинский лидер - двуличный и лживый человек. "Однако, опасаясь обвинений в пророссийскости, не решаются открыто критиковать Зеленского. Но за спиной главы киевского режима европейцы следуют своим интересам и приоритетам", - уверяет журналистка. А приоритет у Европы пока один: оплачивать войну Украины против России еще несколько лет. При этом, как справедливо отмечает Мендель, Евросоюз не собирается принимать Украину в свою "дружную семью" - несмотря на все требования укрофюрера назвать точную дату вступления Неньки в ЕС. Экс-спикер Банковой также напомнила, что в начале войны Зеленский требовал ускоренного вступления в ЕС, а сейчас хочет полноценного членства с правом голоса и доступом к бюджету. При этом он шантажирует Брюссель угрозой "потери" Украины - как это случилось с Грузией, сумевшей выскочить из кровавой европейской ловушки. Впрочем, получив от Европы 90 миллиардов, Зеленский, наверняка, снизит свои запросы. Правда, Мендель убеждена что эти деньги все равно не способны изменить ход противостояния, и Украина просто сожжет еще 300-400 тысяч украинцев в топке войны.В-третьих, Мендель не побоялась заявить, что 2026 год может стать последней возможностью для Киева достойно выйти из конфликта. Она призвала киевское руководство проявить честность (ха-ха, три раза) и признать необратимость поражения, вместо того, "чтобы питать иллюзии о всесильности денежных вливаний". Киеву необходимо срочно начать переговоры с Москвой для достижения соглашения о прекращении боевых действий, заявляет Мендель. Она не стесняется произносить слово "капитуляция", и считает, что только "хенде хох" киевского режима может стать способом обеспечить стране и ее гражданам лучшее будущее. "Это могло бы помочь укрепить демократию и начать процесс восстановления страны", - указала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского в интервью изданию Time. Кроме того, она уверена, что стремление к окончанию конфликта не следует рассматривать как проявление слабости: такое решение скажется на интересах будущих поколений украинцев.Что ж, если не особо придираться к словам, то можно констатировать, что бывшая медийщица Зеленского просто публично оглашает те нарративы, которые "держат в уме" переговорщики из Москвы и Вашингтона. Ясно ведь, что Стив Уиткофф не может открыто требовать от Зеленского капитуляции и сдачи территорий, но Юлия Мендель вполне имеет право на свое частное мнение.Впрочем, дело не только в повторении нарративов Трампа или в "женской мести", которую подают холодной. Пробудившаяся Мендель с ее разоблачениями демонстрирует также раскол внутри украинских элит. Несложно заметить, что свои разоблачения бывшая соратница главы государства делает на медиа-площадках, связанных с донецким олигархом Ринатом Ахметовым. Его сейчас активно теснят соросята и глобалисты, расчищая дорогу своим новым-старым креатурам типа экс-премьера Арсения Яценюка и бывшего главы МВД Арсена Авакова*. А ведь есть еще противостояние по линии Зеленский- Буданов, конфликт Киева с региональными лидерами… Все они перестают уповать на Зеленского и его тесную дружбу с европейскими партнерами, что закладывает предпосылки смены власти в стране. Ну, а Юлия Мендель просто выступает глашатаем этого процесса и ведет подготовку к полному уничтожению рейтинга Зеленского, как внутри Украины, так и за ее пределами. Ведь она слишком хорошо знает внутреннюю властную кухню и водит дружбу со многими влиятельными людьми. И если ее старания окажутся успешными, совсем не исключено, что мы еще увидим бывшую медийщицу Зеленского в числе депутатов нового парламента, например.Между прочим, ряд экспертов полагают, что журналистка может преследовать такие политические цели, выступая против команды Зеленского. А почему бы и нет? Не факт, конечно, что Юлия Мендель мечтает о подобной карьере, но совершенно ясно, что подоплекой ее смелых разоблачений является вовсе не личная обида или "тяжелая женская доля".

Елена Кирюшкина

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

