Налог на российские товары в ЕС: Медведев придумал ответный сбор

В ответ на инициативу Эстонии ввести налог на российские товары для восстановления Украины заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил встречную меру. Об этом и других новостях к этому часу 25 апреля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-04-25T15:36

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал выступил с инициативой, согласно которой Евросоюз должен покрыть расходы на восстановление Украины за счёт дополнительного налогообложения российских товаров."Европа должна финансировать восстановление Украины за счёт налогообложения российских товаров", - заявил Михал.По его словам, эту идею уже обсуждают в ЕС. Саму стоимость восстановления бывшей УССР премьер Эстонии оценил примерно в €500 млрд в течение десяти лет.В ответ на это предложение заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался в своём телеграм-канале. Он предложил ввести сборы на весь российский экспорт в ЕС, включая удобрения, чтобы финансировать за их счёт российский ВПК."Пусть у них там дорожают продукты питания, а у нас будет больше ракет, дронов, тяжёлых управляемых планирующих бомб для СВО!", - заявил Медведев.21 апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал военные "перспективы" Европейского союза, использовав отсылку к широко известному в интернете польскому мему. Подробнее в материале Медведев оценил военные перспективы ЕС нецензурным польским мемомБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Макрон объединил США, Россию и Китай, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

