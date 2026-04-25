Макрон объединил США, Россию и Китай, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 апреля

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил США, Китай и Россию в угрозе Европе. Украинские военные продолжают атаки на регионы России

2026-04-25T13:00

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу сплотиться против США, Китая и России."Не следует недооценивать, что сейчас наступил уникальный момент, когда президент США, президент России и президент Китая категорически против европейцев. Значит, это именно тот момент, когда нам следует проснуться. Мы должны быть немного увереннее в себе и предложить свою программу", – заявил он во время дискуссии с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, организованной в Афинах.Макрон ожидает, что напряжённость в отношениях с США продолжится и после окончания президентского срока Дональда Трампа."Это историческая тенденция. Мы можем сотрудничать с США по некоторым вопросам, и это всё ещё имеет смысл благодаря общим ценностям и историческим связям, но я действительно верю, что такой подход США сохранится", – указал Макрон.По его мнению, главное отличие между первым и вторым сроками Трампа заключалось в том, что многие европейские страны считали первый срок отклонением от нормы, которое закончится и не потребует фундаментальных изменений."Сейчас многие коллеги имеют более трезвое видение, потому что после стольких лет мы говорим: хорошо, мы должны реагировать. Мы должны действовать как европейцы, быть более сплочёнными, защищать себя и собственные интересы. И для меня это правильное направление", – подчеркнул Макрон.Ожидается, что 25 апреля Франция и Греция подпишут соглашение о возобновлении двустороннего пакта о безопасности.Обстрелы и налётыУтром 25 апреля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей", – указывалось в сообщении.Как рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер, шесть человек пострадали при атаке украинского БПЛА на жилой дом в Екатеринбурге."Зафиксировано шесть обращений в службу скорой помощи. Пациентов в тяжелом состоянии нет. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована", — написал он в своём телеграм-канале.Жильцов дома эвакуировали. Рядом с ним развернули оперштаб, работают экстренные службы.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 5 атак на этот регион России: 4 на горловском и 1 на красноармейском направлениях, выпустив в общей сложности 5 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 4 гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.Также Штаб обороны ДНР сообщил о том, что за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 6 дронов самолётного типа, а также 14 БПЛА типа FPV.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области", в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 25 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Абрикосовка — 4; Алёшки — 5; Днепряны — 3;Каховка — 6; Каиры — 4; Новая Каховка — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка, Алёшки и Каховка.Утром 24 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.В Белгородском округе от ударов FPV-дронов в посёлке Октябрьский и в сёлах Красный Октябрь и Отрадное повреждены по легковому автомобилю, в посёлке Малиновка — частный дом, отмечалось в сводке."В Грайворонском округе в селе Гора-Подол от удара дрона по легковому автомобилю погибла женщина и ранен мужчина. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в отделение реанимации городской больницы №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Автомобиль уничтожен огнём", – писал Гладков.Вследствие атак беспилотников в городе Грайворон повреждены 2 объекта торговли, коммерческий объект, частный дом и 4 легковых автомобиля, один из которых уничтожен огнём, в селе Почаево — частный дом и трактор, в селе Дунайка — линия электропередачи и частный дом, на участке автодороги Илёк-Пеньковка — Грайворон — ГАЗель, в селе Гора-Подол — легковой автомобиль и линия электропередачи, в селе Косилово — объект торговли и легковой автомобиль, в селе Новостроевка-Первая — социальный объект, в сёлах Замостье и Доброе повреждены по одному частному дому."В Краснояружском округе на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое в результате атак двух FPV-дронов пострадал тракторист. В Краснояружской ЦРБ ему оказана помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно. Трактор повреждён. В посёлке Красная Яруга вследствие атак беспилотников посечены легковой автомобиль и ограждение на территории предприятия", – сообщил губернатор.В Шебекинском округе от ударов беспилотников в городе Шебекино повреждены административное здание предприятия, соцобъект и квартира в МКД, в селе Архангельское — легковой автомобиль, в посёлке Поляна — инфраструктурный объект связи, в селе Новая Таволжанка огнём уничтожен склад на территории предприятия.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.О нюансах американской политики — в статье Владимира Скачко "Спички для гегемона. Как Трамп поджигает мир с выгодой для США".

Егор Леев

