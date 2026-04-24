Новый мировой порядок откладывается. Эксперты о том, кому отвечать за войну двух народов - 24.04.2026 Украина.ру
Новый мировой порядок откладывается. Эксперты о том, кому отвечать за войну двух народов
В экспертном сообществе обсуждают, возможно ли "внезапное" и достаточно скорое заключение мира между РФ и Киевом, не потому ли в России отключают сейчас Telegram. Думают и над тем, как долго продлится процесс примирения между враждующими ныне народами
Все материалы
В экспертном сообществе обсуждают, возможно ли "внезапное" и достаточно скорое заключение мира между РФ и Киевом, не потому ли в России отключают сейчас Telegram. Думают и над тем, как долго продлится процесс примирения между враждующими ныне народами
Достижение мира между РФ и Киевом и смена украинского режима в дальнейшем приведёт постепенно к угасанию вражды между гражданами этих стран, считает вынужденно покинувший страну бывший депутат Верховной Рады и бывший лидер партии "Союз Левых Сил" Василий Волга. Об этом он сказал в очередном выпуске своего видеоблога, отвечая на вопросы зрителей.
По его словам, украинцы и русские неизбежно примирятся "точно так же, как примирялись все народы до этого, мы не исключение". Он напомнил, что в ходе Гражданской войны в начале прошлого века "мы сами себя убили в размере 10 миллионов человек" - но после завершения войны народы России примирились.
Распад СССР тоже привёл к масштабному кровопролитию по окраинам бывшей единой страны — Приднестровье, Грузия, Чечня... Сейчас вот Украина. Но пройдёт время, и народы забудут вражду.
"Для следующего поколения эта трагическая страница нашей жизни, когда, к сожалению, украинский народ оказался оболваненным, заражённым ненавистью к своим же братьям (…). Пройдёт время — и мы переступим через это", - заявил Волга.
Он добавил, что, по его мнению, будет необходимо провести суд "над всеми, кто к этому привёл" - начиная с некоторых деятелей, отличившихся ещё в 2004 году, начиная с Турчинова, начавшего в 2014-м так называемую антитеррористическую операцию (АТО), войну против украинского народа, против народа Донбасса - "и далее по цепочке, заканчивая Зеленским и всей его кликой".
По словам политика, такой судебный процесс необходим, потому что "в учебники истории должна попасть простая, судом, следствием установленная правда о всех преступлениях, которые эти выродки творили на протяжении, по большому счёту, тридцати лет с Украиной, превращая её в АнтиРоссию".
Он напомнил, что на Майдане сначала убили "сотню несчастных оболваненных киевлян", а затем была развязана настоящая война против собственного народа.
По мнению Волги, если после конфликта вообще останется Украина, то разумнее всего будет отдать Польше пять западных областей, а "оставшаяся часть — будет в состоянии выздороветь и восстановить отношения… мало того — в едином союзе".
Но до этого ещё дожить надо. А пока на Украине ужесточают методы мобилизации. Даже глава Офиса президента (ОП) Кирилл Буданов* признал, что она принудительная. По его словам, без этого невозможно доукомплектовать армию, а "все желающие давно уже добровольно пошли".
"А люди нужны. Если не будет людей, упадёт фронт. Не будет фронта — не будет Украины" - заявил Буданов.
Глава ОП добавил, что единственное, чо можно реформировать в работе ТЦК (аналог военкоматов — ред.) - "это проявления бесчеловечного отношения к людей во время принудительного привода". Но приводить всё равно надо, поскольку "есть другая страшная правда — у нас миллионы уклонистов".
"То есть факт, что мобилизация в Украине проводится БЕСЧЕЛОВЕЧНЫМИ методами, ОП уже даже не отрицается", - констатирует телеграм-канал "ЗеРада".
Эксперты говорят, конечно, и о проблеме войны США и Израиля с Ираном во взаимосвязи с целым клубком других мировых проблем — все они тесно переплетены.
Финансовый аналитик и блогер, известный нам как Геннадий М., заявил в беседе с журналистом Александром Шелестом*, что США могут потерять авторитет в войне против Ирана, поскольку быстрой победы не получилось. И Иран, судя по всему, сдаваться не собирается.
По мнению аналитика, США действуют не в своих интересах, иначе давно бы договорились с Тегераном, нашли бы выход из иранского кризиса ещё до его начала — заключили бы какой-то договор, привлекли бы МАГАТЭ… Но, поскольку Иран — "экзистенциальный вопрос для Израиля", то США пошли у него на поводу и начали этот конфликт.
Эксперт отметил, что затягивание иранского конфликта ломает некие планы мировых элит, согласно которым уже "в 2030 году у нас должно быть единое мировое правительство и новый мировой порядок и новая нормальность — а её пока нет"".
Что из этого следует? То, что время поджимает, поэтому "события будут сгущаться, будут нарастать", и "сгущать" их будут глобалисты, которым остановка войн вовсе не нужна. В том числе им не нужно и прекращение войны на Украине, взаимоистребление русских и украинцев не должно останавливаться, полагает Геннадий М.
Он подчеркнул, что культурные и политические противоречия между украинцами и русскими созданы были вовсе не нами самими, но привнесены извне — это очевидно "внешние проекты". Но Украина и Россия несут эту "внешнюю проектность, ей подчиняются", а события текущего конфликта управляются из некоего "третьего центра управления".
А этому "третьему центру" совершенно безразлично, закончится ли дело уничтожением Украины или же уничтожением России — впрочем, в последнем случае Украина тоже не выживет, заявил аналитик, высказав свои предположения относительно состава этого самого "третьего центра" (по его мнению, "белых там нет").
В то же время Геннадий М. не исключает и неожиданно скорого — уже в мае - заключения соглашения о мире или перемирии между РФ и Украиной (киевским режимом — ред.). И не в преддверии ли этого события блокируют Telegram — возможно, во избежание общественной дискуссии на этой популярной площадке, поскольку преподнести такой мир как победу будет сложно.
Но это может произойти по той причине, что "у мировой закулиски, у США сейчас по срокам уже просрочены другие цели", заявил эксперт.
Впрочем, по его мнению, спокойнее в мире не станет, попытка ускорить события в Иране "для вхождения в график" почти неизбежно приведёт к применению американцами ТЯО. А это, в свою очередь, тоже почти неизбежно повлечёт за собою формирование стратегического союза между РФ и Китаем.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуеева "Почему Запад хочет уничтожить Россию. Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины" https://ukraina.ru/20260423/pochemu-zapad-khochet-unichtozhit-rossiyu-eksperty-i-politiki-o-nastoyaschem-i-buduschem-ukrainy-1078202459.html
