"Мира не будет": Краснов о трех вариантах развития войны США против Ирана - 24.04.2026 Украина.ру
"Мира не будет": Краснов о трех вариантах развития войны США против Ирана
"Мира не будет": Краснов о трех вариантах развития войны США против Ирана - 24.04.2026 Украина.ру
"Мира не будет": Краснов о трех вариантах развития войны США против Ирана
Мира между США и Ираном не будет — слишком много неразрешенных противоречий. Обострение до длительной горячей фазы тоже маловероятно. Самым реалистичным сценарием остается тлеющий конфликт как форма перемирия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
2026-04-24T18:09
2026-04-24T18:09
В экспертном сообществе есть мнение, что сейчас у США и Ирана стоит выбор между тремя вариантами: активная война как в марте, перемирие как в апреле, мир как в январе. Журналист спросил эксперта, какой из этих сценариев наиболее вероятен. Отвечая на вопрос, Краснов заявил, что мира в краткосрочной перспективе не будет."К сожалению, мира не будет. Слишком много неразрешенных противоречий: та же ядерная программа, иранская поддержка прокси-сил по всему региону, вопрос санкций. Плюс – влияние Израиля на решения Трампа. Этот клубок в краткосрочной перспективе не распутать", — заявил собеседник Украина.ру.По его словам, обострение до длительной горячей фазы тоже маловероятно. Трамп взял в руки "не ту игрушку", и мировую экономику "уже знобит"."И хоть от иранских ракет США защищены океаном, экономический кавардак может больно ударить как по стране, так и по самому американскому президенту. Думаю, ему не дадут пойти во все тяжкие", — пояснил эксперт."Что остаётся? Тлеющий конфликт как форма перемирия. При хорошем раскладе, перемирие может оказаться парадоксально хрупким, но прочным", — заключил собеседник издания.Полный текст материал Анны Черкасовой "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в статье Ростислава Ищенко "Кто чей прокси?" на сайте Украина.ру.
"Мира не будет": Краснов о трех вариантах развития войны США против Ирана

18:09 24.04.2026
 
Мира между США и Ираном не будет — слишком много неразрешенных противоречий. Обострение до длительной горячей фазы тоже маловероятно. Самым реалистичным сценарием остается тлеющий конфликт как форма перемирия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
В экспертном сообществе есть мнение, что сейчас у США и Ирана стоит выбор между тремя вариантами: активная война как в марте, перемирие как в апреле, мир как в январе.
Журналист спросил эксперта, какой из этих сценариев наиболее вероятен. Отвечая на вопрос, Краснов заявил, что мира в краткосрочной перспективе не будет.
"К сожалению, мира не будет. Слишком много неразрешенных противоречий: та же ядерная программа, иранская поддержка прокси-сил по всему региону, вопрос санкций. Плюс – влияние Израиля на решения Трампа. Этот клубок в краткосрочной перспективе не распутать", — заявил собеседник Украина.ру.
По его словам, обострение до длительной горячей фазы тоже маловероятно. Трамп взял в руки "не ту игрушку", и мировую экономику "уже знобит".
"И хоть от иранских ракет США защищены океаном, экономический кавардак может больно ударить как по стране, так и по самому американскому президенту. Думаю, ему не дадут пойти во все тяжкие", — пояснил эксперт.
"Что остаётся? Тлеющий конфликт как форма перемирия. При хорошем раскладе, перемирие может оказаться парадоксально хрупким, но прочным", — заключил собеседник издания.
Полный текст материал Анны Черкасовой "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в статье Ростислава Ищенко "Кто чей прокси?" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
