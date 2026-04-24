"Мира не будет": Краснов о трех вариантах развития войны США против Ирана

Мира между США и Ираном не будет — слишком много неразрешенных противоречий. Обострение до длительной горячей фазы тоже маловероятно. Самым реалистичным сценарием остается тлеющий конфликт как форма перемирия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов

2026-04-24T18:09

В экспертном сообществе есть мнение, что сейчас у США и Ирана стоит выбор между тремя вариантами: активная война как в марте, перемирие как в апреле, мир как в январе. Журналист спросил эксперта, какой из этих сценариев наиболее вероятен. Отвечая на вопрос, Краснов заявил, что мира в краткосрочной перспективе не будет."К сожалению, мира не будет. Слишком много неразрешенных противоречий: та же ядерная программа, иранская поддержка прокси-сил по всему региону, вопрос санкций. Плюс – влияние Израиля на решения Трампа. Этот клубок в краткосрочной перспективе не распутать", — заявил собеседник Украина.ру.По его словам, обострение до длительной горячей фазы тоже маловероятно. Трамп взял в руки "не ту игрушку", и мировую экономику "уже знобит"."И хоть от иранских ракет США защищены океаном, экономический кавардак может больно ударить как по стране, так и по самому американскому президенту. Думаю, ему не дадут пойти во все тяжкие", — пояснил эксперт."Что остаётся? Тлеющий конфликт как форма перемирия. При хорошем раскладе, перемирие может оказаться парадоксально хрупким, но прочным", — заключил собеседник издания.Полный текст материал Анны Черкасовой "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в статье Ростислава Ищенко "Кто чей прокси?" на сайте Украина.ру.

