Израиль рассказал о раке простаты у Нетаньяху
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху болел раком предстательной железы. Об этом сообщается в опубликованном канцелярией израильского премьера медицинском отчете, передает 24 апреля РИА Новости
"Дополнительные исследования подтвердили, что это действительно было случайное обнаружение рака предстательной железы на ранней стадии", — говорится в документе.
Из обнародованной истории болезни следует, что в декабре 2024 года Нетаньяху перенес успешную операцию по лечению доброкачественного увеличения предстательной железы и после излечения находился под регулярным медицинским наблюдением.
В октябре 2025 года бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после начала курса лучевой терапии, который проходил для лечения рака простаты.
