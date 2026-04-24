ЕС недолго будет праздновать принятие помощи Киеву - Politico

Евросоюз недолго будет праздновать принятие помощи Киеву из-за раскола внутри блока, пишет издание Politico

2026-04-24T14:57

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они (европейские лидеры - ред.) столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях... Празднование будет непродолжительным... Бирюзовые воды, которые служили потрясающим фоном для саммита, не могли скрыть раскола в ЕС", - говорится в материале.Как отмечает издание, премьер Хорватии Андрей Пленкович "высмеял идею" о вступлении Украины в ЕС в ближайшее время.Кроме того, европейские лидеры столкнулись с разногласиями в вопросах коллективной обороны ЕС и участия блока в конфликте на Ближнем Востоке.Накануне страны ЕС утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026–2027 годы. Согласно совместному заявлению лидеров Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен, опубликованному в четверг, в ЕС на фоне согласования кредита Киеву и санкций против РФ призвали немедленно начать с Украиной переговоры о её членстве в союзе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

