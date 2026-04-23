На что ЕС дал денег Киеву и почему этого мало

2026-04-23T16:12

Сумма внушительная, но её едва ли хватит на удовлетворение аппетитов украинского государственного аппарата. Кредит рассчитан на покрытие бюджетных разрывов на два года. Однако даже с этими деньгами финансисты фиксируют хронический дефицит украинского бюджета. Около 60% кредитных денег пойдет на войну: закупка вооружений и боеприпасов, финансирование сектора безопасности и обороны, техника и логистика. Таким образом, ЕС заявил о намерении не просто продолжать войну против России, но и усилить ее интенсивность. Остальная часть кредита в размере 36 млрд евро пойдет на поддержание жизнеобеспечения Украины, а точнее на ее выживание - пенсии и социальные выплаты, зарплаты врачам и учителям, поддержку критической инфраструктуры (энергетика, транспорт). Но экономическая реальность на Украине такова, что кредитная инъекция лишь оттягивает во времени неминуемый коллапс. Общая потребность страны во внешнем финансировании на 2026–2027 годы (по оценкам МВФ) составляет 135–137 млрд евро. Киеву придется искать дополнительные источники заимствования, чтобы закрыть дыры.Но есть ещё нюансы в самих условиях выделения кредита ЕС. Его дают под обещание вернуть деньги только из будущих репараций России. Также Венгрия, Словакия и Чехия официально отказались участвовать в обеспечении этого кредита. Это создает риск задержки траншей и постоянных политических скандалов каждый раз при выделении очередного миллиарда. Евросоюз ставит выплаты под жесткий контроль реформ. Каждая задержка с антикоррупционными действиями в Киеве будет приводить к заморозке транша. В условиях военного времени бюрократия ЕС играет против скорости поступления денег. Таким образом, эти деньги для Киева лишь "кислородная маска". Что по этому поводу думают эксперты – в обзоре соцсетей.Украинский журналист Остап ДроздовТранзит российского газа через свою территорию – недопустимо, позор, государственная измена. Транзит российской нефти через свою территорию – богоугодное дело, выгодное и нужное. Какая разница между газом и нефтью, кроме того, что газ прозрачен, а нефть тягуча? И то, и другое – российский энергоноситель. И то, и другое пополняет российскую казну. И то и другое обогащает врага. Когда [Виктор] Орбан требовал российскую нефть – это было кощунство. Когда российскую нефть требует [Петер] Мадьяр – это норма. Когда комментаторы говорили, что остановка транзита нефти в Венгрию является вмешательством в венгерские выборы – здесь кивали пальчиком и говорили, что это неприятное совпадение. Когда победил Мадьяр – здесь все расплылись в самодовольных улыбках и даже не скрывали, что вот оно, величие нашего стратега международного уровня, который "скинул Орбана". Было бы проще, если бы все откровенно сказали: ради 90 млрд евро, освоение которых сделает нашу элиту триллионерами и позволит на неопределенный срок затянуть войну и свое царствование при ней, является достаточным основанием гордиться прекращением транзита российского газа – и преспокойно транзитировать российскую нефть. Избирательность – это тоже выбор.Украинский журналист Антон Гура90 ярдов дали кредита, вперёд холопам воевать. 5 млн сами не сделаются.Сейчас скинут пару крох говорящим головам на новые тачки и пойдет жара по всем каналам. Поэтому тянули с военным положением очередным, своего рода был шантаж. Нужно будет изучить фамилии кнопок нажимателей. Теперь понятно, почему будет женский бунт в будущем, мужчин не останется.Политолог Юрий БаранчикПослы стран Евросоюза на заседании в Брюсселе утвердили кредит Украине в размере 90 млрд евро на два года и согласовали 20-й пакет санкций против России.Решение стало возможным после того, как Венгрия и Словакия сняли свои возражения в связи с тем, что был возобновлен транзит российской нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" через территорию Украины. Ранее Киев приостанавливал прокачку, ссылаясь на технические причины, что Будапешт и Братислава сочли политическим давлением. Как только сырье вновь поступило на НПЗ в Центральной Европе, оппозиция новым мерам со стороны этих стран прекратилась.Механизм выделения 90 млрд евро предполагает использование общеевропейских облигаций. Еврокомиссия выйдет на международные рынки капитала, чтобы занять средства под гарантии общего бюджета ЕС. Сама Украина начнет погашать тело долга лишь в долгосрочной перспективе, тогда как обслуживание процентов берет на себя Евросоюз.Несмотря на сегодняшнее одобрение, "живые" деньги попадут на Украину не сразу. Еврочиновники заявили, что из-за необходимости завершить юридические процедуры и выйти на финансовые рынки, первый транш Киев сможет получить не ранее июля 2026 года. К этому времени Украина также должна представить обновленный график реформ, предложенных ЕС.Украина за первые два месяца исчерпала весь свой экстренный бюджетный фонд, посмотрим, как она дотянет до июля.Общественный деятель Татьяна ПопКиев, дождавшись поражения неугодного Орбана, разблокировал нефтепровод "Дружба", и послы ЕС без возражений от Венгрии и Словакии одобрили кредит для Незалежной в размере 90 млрд евро. Что же, глобалисты перегруппировались, подготовились и забирают полностью под себя украинский кейс, вычеркивая из уравнения [Дональда] Трампа. Бабки (какое-то время) не вопрос, конфликт продолжается.Меняет ли это что-то принципиально для России? Не думаю. О планах противников мы и так знали. В исходе Главнокомандующий уверен. Он вчера очень хорошо сказал на встрече с участниками Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России": "Мы знаем, чем всё закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счёт, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили".Девяносто миллиардов для Киева – зря радуются!

Виктория Титова

