Урсула назвала Турцию врагом Евросоюза - 22.04.2026 Украина.ру
Урсула назвала Турцию врагом Евросоюза
Урсула назвала Турцию врагом Евросоюза - 22.04.2026 Украина.ру
Урсула назвала Турцию врагом Евросоюза
Еврокомиссия намерена дать официальные разъяснения после резонансного заявления её председателя Урсулы фон дер Ляйен относительно Турции. Об этом сообщают 22 апреля европейские СМИ
2026-04-22T17:32
2026-04-22T17:46
новости
турция
россия
урсула фон дер ляйен
китай
эрдоган
ес
еврокомиссия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/12/1070294976_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_6cc2bb28f4a2e895b209972b2b0dba7b.jpg
Выступая 19 апреля на мероприятии, посвящённом 80-летию немецкой газеты Die Zeit в Гамбурге, фон дер Ляйен подчеркнула важность расширения Евросоюза. Она заявила, что ЕС должен "успешно завершить формирование европейского континента, чтобы он не находился под влиянием России, Турции или Китая".Формулировка, поставившая Турцию, страну-кандидата на вступление в ЕС и члена НАТО, в один ряд с Россией и Китаем, была воспринята в Анкаре как приравнивание её к "угрозам" для Европы. Турецкие СМИ и дипломаты быстро отреагировали, запросив у Брюсселя уточнения.В ответ официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что слова главы комиссии были вырваны из контекста. По её словам, упоминание Турции связано с признанием её "геополитического веса, размера и амбиций", особенно в Западных Балканах, а не с прямым сравнением с Россией или Китаем."Турция как страна-кандидат несёт дополнительную ответственность за то, чтобы её влияние в регионе соответствовало ценностям ЕС. Мы не контролируем это влияние, но ожидаем, что оно будет конструктивным.В Анкаре ожидают более детальных разъяснений, об этом заявили в МИД страны и канцелярии президента Эрдогана. Турецкая сторона подчёркивает, что если фон дер Ляйен говорила исключительно о размерах и политическом влиянии, то получается, что она признаёт влияние Китая и России на свою политику.Инцидент произошёл на фоне продолжающихся дискуссий в ЕС о перспективах расширения и геополитических вызовах. Некоторые наблюдатели отмечают, что подобные заявления евробюрократов могут осложнить и без того непростые отношения между Брюсселем и Анкарой. Еврокомиссия пообещала в ближайшее время предоставить дополнительные комментарии, чтобы снять возникшую напряжённость.
турция
россия
китай
новости, турция, россия, урсула фон дер ляйен, китай, эрдоган, ес, еврокомиссия, нато
Новости, Турция, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Китай, Эрдоган, ЕС, Еврокомиссия, НАТО

Урсула назвала Турцию врагом Евросоюза

17:32 22.04.2026 (обновлено: 17:46 22.04.2026)
 
Еврокомиссия намерена дать официальные разъяснения после резонансного заявления её председателя Урсулы фон дер Ляйен относительно Турции. Об этом сообщают 22 апреля европейские СМИ
Выступая 19 апреля на мероприятии, посвящённом 80-летию немецкой газеты Die Zeit в Гамбурге, фон дер Ляйен подчеркнула важность расширения Евросоюза. Она заявила, что ЕС должен "успешно завершить формирование европейского континента, чтобы он не находился под влиянием России, Турции или Китая".

Формулировка, поставившая Турцию, страну-кандидата на вступление в ЕС и члена НАТО, в один ряд с Россией и Китаем, была воспринята в Анкаре как приравнивание её к "угрозам" для Европы. Турецкие СМИ и дипломаты быстро отреагировали, запросив у Брюсселя уточнения.

В ответ официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что слова главы комиссии были вырваны из контекста. По её словам, упоминание Турции связано с признанием её "геополитического веса, размера и амбиций", особенно в Западных Балканах, а не с прямым сравнением с Россией или Китаем.
"Турция как страна-кандидат несёт дополнительную ответственность за то, чтобы её влияние в регионе соответствовало ценностям ЕС. Мы не контролируем это влияние, но ожидаем, что оно будет конструктивным.
В Анкаре ожидают более детальных разъяснений, об этом заявили в МИД страны и канцелярии президента Эрдогана. Турецкая сторона подчёркивает, что если фон дер Ляйен говорила исключительно о размерах и политическом влиянии, то получается, что она признаёт влияние Китая и России на свою политику.

Инцидент произошёл на фоне продолжающихся дискуссий в ЕС о перспективах расширения и геополитических вызовах. Некоторые наблюдатели отмечают, что подобные заявления евробюрократов могут осложнить и без того непростые отношения между Брюсселем и Анкарой. Еврокомиссия пообещала в ближайшее время предоставить дополнительные комментарии, чтобы снять возникшую напряжённость.
