Урсула назвала Турцию врагом Евросоюза

Еврокомиссия намерена дать официальные разъяснения после резонансного заявления её председателя Урсулы фон дер Ляйен относительно Турции. Об этом сообщают 22 апреля европейские СМИ

2026-04-22T17:32

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Выступая 19 апреля на мероприятии, посвящённом 80-летию немецкой газеты Die Zeit в Гамбурге, фон дер Ляйен подчеркнула важность расширения Евросоюза. Она заявила, что ЕС должен "успешно завершить формирование европейского континента, чтобы он не находился под влиянием России, Турции или Китая".Формулировка, поставившая Турцию, страну-кандидата на вступление в ЕС и члена НАТО, в один ряд с Россией и Китаем, была воспринята в Анкаре как приравнивание её к "угрозам" для Европы. Турецкие СМИ и дипломаты быстро отреагировали, запросив у Брюсселя уточнения.В ответ официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что слова главы комиссии были вырваны из контекста. По её словам, упоминание Турции связано с признанием её "геополитического веса, размера и амбиций", особенно в Западных Балканах, а не с прямым сравнением с Россией или Китаем."Турция как страна-кандидат несёт дополнительную ответственность за то, чтобы её влияние в регионе соответствовало ценностям ЕС. Мы не контролируем это влияние, но ожидаем, что оно будет конструктивным.В Анкаре ожидают более детальных разъяснений, об этом заявили в МИД страны и канцелярии президента Эрдогана. Турецкая сторона подчёркивает, что если фон дер Ляйен говорила исключительно о размерах и политическом влиянии, то получается, что она признаёт влияние Китая и России на свою политику.Инцидент произошёл на фоне продолжающихся дискуссий в ЕС о перспективах расширения и геополитических вызовах. Некоторые наблюдатели отмечают, что подобные заявления евробюрократов могут осложнить и без того непростые отношения между Брюсселем и Анкарой. Еврокомиссия пообещала в ближайшее время предоставить дополнительные комментарии, чтобы снять возникшую напряжённость.

