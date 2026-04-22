Мадьяр решил возродить Австро-Венгрию: чего он добивается

Избранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен усилить позиции страны в Евросоюзе за счет углубления сотрудничества с государствами Центральной Европы. В числе приоритетов — развитие отношений с Австрией. Об этом 22 апреля пишет издание Politico

2026-04-22T17:16

По его словам, ключевыми основаниями для сближения являются экономические связи и общая история. Он отметил, что Австрия остается важным партнером для Венгрии.Мадьяр также предложил объединить существующие региональные форматы. Речь идет о Вышеградской группе, в которую входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, а также о Славковском формате с участием Австрии, Чехии и Словакии.По его оценке, такой подход может усилить координацию внутри региона и повысить влияние стран Центральной Европы.Парламентские выборы в Венгрии завершились 12 апреля. Победу одержала оппозиционная партия "Тиса", получившая конституционное большинство. Это позволяет ей принимать решения без поддержки других политических сил.О позиции будущего венгерского премьера: Венгрия и Словакия отказались участвовать в финансировании Украины на €90 млрд

