Проиграли на Украине, сбежали в Иран: эксперт раскрыл, как США пытаются скрыть неудачи
© AP / Mario Tama
США разжигают конфликты один за другим, пытаясь каждым следующим перебивать неудачные предыдущие. Они проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил эксперта, говорит ли поражение Орбана о пошатнувшейся мощи Америки и утрате влияния в Европе. Отвечая на этот вопрос, Ищенко описал стратегию Вашингтона. США подошли к тому моменту, когда что-то менять уже поздно, уверен он.
"Они разжигают конфликты один за другим, пытаясь каждым следующим конфликтом перебивать неудачные предыдущие. Они проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран. Сейчас они проигрывают в Иране", — заявил собеседник Украина.ру.
По его словам, этот процесс будет продолжаться. "Мне интересно, куда они дальше сбегут воевать. Есть еще Тайвань, можно туда убежать воевать", — пояснил эксперт.
Ищенко подчеркнул, что цель США — подавить Россию и Китай. "Им надо подавить Россию и Китай. Но пока все конфликты, которые они разожгли для этого, обернулись против них", — констатировал собеседник издания.
