"Дьявол кроется в деталях": Васильев о том, что мешает договориться Тегерану и Вашингтону
Ситуация вокруг переговоров США и Ирана меняется каждый день, утром и вечером. Дело идет, возможно, к заключению какого-то временного соглашения или рамочного перемирия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-04-22T05:00
Отвечая на вопрос о том, куда дует ветер в ближневосточном кризисе, эксперт заявил, что сегодня на этом направлении трудно что-либо прогнозировать.
"Вы совершенно правы: ситуация меняется каждый день, утром и вечером. У меня создается впечатление, что дело идет, возможно, к заключению какого-то временного соглашения, временного перемирия между сторонами конфликта", — заявил Васильев.
По его словам, это может быть рамочное соглашение, которое станет отправной точкой для последующих переговоров в рамках урегулирования ближневосточного кризиса.
Американист уверен, что США хотели бы получить как можно больше уступок со стороны Ирана и большую часть договоренностей, чтобы на следующем этапе обсуждений им стало легче давить на Тегеран и проще добиваться дополнительных компромиссов, сказал он.
"Иран же, насколько я понимаю, в этом вопросе либо сопротивляется, либо идут какие-то переговоры — что называется, дьявол кроется в деталях", — констатировал собеседник издания.
На фоне событий на Ближнем Востоке европейцы формируют оборонительный альянс, который может стать альтернативой НАТО. Подробнее об этом — в материале "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.