Трамп продлил "перемирие" с Ираном до завершения переговоров, но оставил блокаду и военных
Трамп продлил "перемирие" с Ираном до завершения переговоров, но оставил блокаду и военных
2026-04-22T01:04
Трамп продлил "перемирие" с Ираном до завершения переговоров, но оставил блокаду и военных

01:04 22.04.2026
 
© REUTERS / Elizabeth FrantzПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном до окончания переговоров. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social
"Я... буду продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и так или иначе не завершатся обсуждения", — написал Трамп.
Однако он продолжил блокаду иранских портов и оставил американский военный контингент "на время ожидания предложения Ирана" в полной боевой готовности.
"Я распорядился, чтобы наши военные продолжили блокаду и во всех остальных отношениях оставались в состоянии готовности", — написал глава Белого дома.
Трамп отметил, что отложить удары по Исламской Республике до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам, Соединённые Штаты попросил Пакистан.
8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры результата не принесли, однако о возобновлении боевых действий не сообщалось. При этом США начали блокаду иранских портов. В настоящее время посредники пытаются организовать новую встречу противоборствующих сторон.
Новая встреча была запланирована на 22 апреля, но Иран отказался принять в ней участие, считая контакты с США пустой тратой времени из-за блокады в Ормузском проливе, а также чрезмерных и нереалистичных требований.
Подробнее о ситуации в мировой энергетике, сложившейся в результате ближневосточных событий, в материале Олега Хавича - Энергетические войны: Ормузский пролив опять перекрыт, множатся проекты его обхода.
