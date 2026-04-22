Трамп продлил "перемирие" с Ираном до завершения переговоров, но оставил блокаду и военных

Трамп продлил "перемирие" с Ираном до завершения переговоров, но оставил блокаду и военных - 22.04.2026 Украина.ру

Трамп продлил "перемирие" с Ираном до завершения переговоров, но оставил блокаду и военных

Президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном до окончания переговоров. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social

2026-04-22T01:04

2026-04-22T01:04

2026-04-22T01:09

"Я... буду продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и так или иначе не завершатся обсуждения", — написал Трамп.Однако он продолжил блокаду иранских портов и оставил американский военный контингент "на время ожидания предложения Ирана" в полной боевой готовности."Я распорядился, чтобы наши военные продолжили блокаду и во всех остальных отношениях оставались в состоянии готовности", — написал глава Белого дома.Трамп отметил, что отложить удары по Исламской Республике до тех пор, пока Тегеран не представит предложение по переговорам, Соединённые Штаты попросил Пакистан.8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры результата не принесли, однако о возобновлении боевых действий не сообщалось. При этом США начали блокаду иранских портов. В настоящее время посредники пытаются организовать новую встречу противоборствующих сторон.Новая встреча была запланирована на 22 апреля, но Иран отказался принять в ней участие, считая контакты с США пустой тратой времени из-за блокады в Ормузском проливе, а также чрезмерных и нереалистичных требований.Подробнее о ситуации в мировой энергетике, сложившейся в результате ближневосточных событий, в материале Олега Хавича - Энергетические войны: Ормузский пролив опять перекрыт, множатся проекты его обхода.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

иран

тегеран

ближний восток

пакистан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сша, дональд трамп, иран, тегеран , ближний восток, война в иране, военная эскалация, эскалация, переговоры, перемирие, ормуз, пакистан, удар по ирану, блокада