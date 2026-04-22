Большинство жителей Купянского района Харьковской области получили российские паспорта - 22.04.2026 Украина.ру
Большинство жителей Купянского района Харьковской области получили российские паспорта
Большинство жителей Купянского района Харьковской области получили российские паспорта - 22.04.2026 Украина.ру
Большинство жителей Купянского района Харьковской области получили российские паспорта
Российские паспорта получили уже более 90% жителей Купянского района Харьковской области, оставшиеся в основном находятся в труднодоступных местах или являются маломобильными гражданами. Об этом 22 апреля сообщает РИА Новости
2026-04-22T04:00
2026-04-22T04:00
"В Купянском районе осталось не более 10%, чтобы люди подали на паспорта. К сожалению, это те люди, которые на сегодняшний день находятся в труднодоступных местах, их тяжело вывезти, маломобильные", — рассказал агентству глава военно-гражданской администрации района Александр Капленко.По его словам, в районе уже есть новорожденные, получившие российские свидетельства о рождении."На сегодняшний день больше 90% людей получили паспорта. У нас есть уже и новорожденные. Уже есть дети, которые получали русские свидетельства. И плюс у нас есть рождаемость, слава богу. Каждый год у нас не меньше двух человек рождаются. И они же тоже получают паспорт гражданина России", — добавил глава района.Подробнее о ситуации на Купянском участке фронта в публикации - "Изматывающие бои под Купянском": военный эксперт о ситуации на востоке Харьковщины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Большинство жителей Купянского района Харьковской области получили российские паспорта

04:00 22.04.2026
 
Российские паспорта получили уже более 90% жителей Купянского района Харьковской области, оставшиеся в основном находятся в труднодоступных местах или являются маломобильными гражданами. Об этом 22 апреля сообщает РИА Новости
"В Купянском районе осталось не более 10%, чтобы люди подали на паспорта. К сожалению, это те люди, которые на сегодняшний день находятся в труднодоступных местах, их тяжело вывезти, маломобильные", — рассказал агентству глава военно-гражданской администрации района Александр Капленко.
По его словам, в районе уже есть новорожденные, получившие российские свидетельства о рождении.
"На сегодняшний день больше 90% людей получили паспорта. У нас есть уже и новорожденные. Уже есть дети, которые получали русские свидетельства. И плюс у нас есть рождаемость, слава богу. Каждый год у нас не меньше двух человек рождаются. И они же тоже получают паспорт гражданина России", — добавил глава района.
Подробнее о ситуации на Купянском участке фронта в публикации - "Изматывающие бои под Купянском": военный эксперт о ситуации на востоке Харьковщины.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
