https://ukraina.ru/20260422/bolshinstvo-zhiteley-kupyanskogo-rayona-kharkovskoy-oblasti-poluchili-rossiyskie-pasporta-1078158692.html

Большинство жителей Купянского района Харьковской области получили российские паспорта

Большинство жителей Купянского района Харьковской области получили российские паспорта - 22.04.2026 Украина.ру

Большинство жителей Купянского района Харьковской области получили российские паспорта

Российские паспорта получили уже более 90% жителей Купянского района Харьковской области, оставшиеся в основном находятся в труднодоступных местах или являются маломобильными гражданами. Об этом 22 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-22T04:00

2026-04-22T04:00

2026-04-22T04:00

украина.ру

новости

россия

харьковская область

российский паспорт

украина

общество

российское гражданство

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/16/1078158574_0:52:1354:813_1920x0_80_0_0_f9b10cebb2eda6412eb963ab185dab1f.jpg

"В Купянском районе осталось не более 10%, чтобы люди подали на паспорта. К сожалению, это те люди, которые на сегодняшний день находятся в труднодоступных местах, их тяжело вывезти, маломобильные", — рассказал агентству глава военно-гражданской администрации района Александр Капленко.По его словам, в районе уже есть новорожденные, получившие российские свидетельства о рождении."На сегодняшний день больше 90% людей получили паспорта. У нас есть уже и новорожденные. Уже есть дети, которые получали русские свидетельства. И плюс у нас есть рождаемость, слава богу. Каждый год у нас не меньше двух человек рождаются. И они же тоже получают паспорт гражданина России", — добавил глава района.Подробнее о ситуации на Купянском участке фронта в публикации - "Изматывающие бои под Купянском": военный эксперт о ситуации на востоке Харьковщины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

харьковская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, харьковская область, российский паспорт, украина, общество, российское гражданство