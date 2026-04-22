"Беззубого льва уже можно пинать": Ищенко о победе Европы и потере авторитета США - 22.04.2026 Украина.ру
"Беззубого льва уже можно пинать": Ищенко о победе Европы и потере авторитета США
"Беззубого льва уже можно пинать": Ищенко о победе Европы и потере авторитета США - 22.04.2026 Украина.ру
"Беззубого льва уже можно пинать": Ищенко о победе Европы и потере авторитета США
Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии — это демонстрация падения авторитета США. Европейцы выиграли раунд у Трампа по украинскому вопросу: помириться с Россией не получилось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-04-22T05:55
2026-04-22T05:55
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Отвечая на вопрос о том, говорит ли поражение Орбана о пошатнувшейся мощи США, Ищенко заявил, что Европа уже начала проявлять самостоятельность."Европейский союз начал проявлять самостоятельность еще по украинскому вопросу. [Президент США Дональд] Трамп говорит, что надо мириться, а Европа говорит, что не надо. И этот раунд у Трампа европейцы выиграли. Помириться не получилось", — заявил Ищенко.По словам политолога, то, что произошло в Венгрии, — это позор для США. Несмотря на усилия президента Трампа и вице-президента Вэнса большинство венгров голосует против Орбана. Это демонстрация падения авторитета США. "Можно быть мощным, но не иметь авторитета. К ним уже не прислушиваются. Сейчас на США плюют все, кому не лень. Больного старого беззубого льва уже можно пинать", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран, но уже не вернут былой авторитет" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики США — в материале "Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном" на сайте Украина.ру.
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/04/1062913484_69:0:1114:784_1920x0_80_0_0_0190fef5d10e00a3f9e66a2ddcc61a94.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, европа, венгрия, дональд трамп, ростислав ищенко, виктор орбан, украина.ру, выборы, джей ди вэнс, главные новости, главное, восточная европа, европейцы, эксперты, дзен новости сво, украина.ру дзен
Новости, США, Европа, Венгрия, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Виктор Орбан, Украина.ру, выборы, Джей Ди Вэнс, Главные новости, главное, Восточная Европа, европейцы, эксперты, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен

"Беззубого льва уже можно пинать": Ищенко о победе Европы и потере авторитета США

05:55 22.04.2026
 
Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии — это демонстрация падения авторитета США. Европейцы выиграли раунд у Трампа по украинскому вопросу: помириться с Россией не получилось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, говорит ли поражение Орбана о пошатнувшейся мощи США, Ищенко заявил, что Европа уже начала проявлять самостоятельность.
"Европейский союз начал проявлять самостоятельность еще по украинскому вопросу. [Президент США Дональд] Трамп говорит, что надо мириться, а Европа говорит, что не надо. И этот раунд у Трампа европейцы выиграли. Помириться не получилось", — заявил Ищенко.
По словам политолога, то, что произошло в Венгрии, — это позор для США. Несмотря на усилия президента Трампа и вице-президента Вэнса большинство венгров голосует против Орбана. Это демонстрация падения авторитета США.
"Можно быть мощным, но не иметь авторитета. К ним уже не прислушиваются. Сейчас на США плюют все, кому не лень. Больного старого беззубого льва уже можно пинать", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран, но уже не вернут былой авторитет" на сайте Украина.ру.
Также на тему внешней политики США — в материале "Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
