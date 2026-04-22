"Беззубого льва уже можно пинать": Ищенко о победе Европы и потере авторитета США

Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии — это демонстрация падения авторитета США. Европейцы выиграли раунд у Трампа по украинскому вопросу: помириться с Россией не получилось. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-04-22T05:55

Отвечая на вопрос о том, говорит ли поражение Орбана о пошатнувшейся мощи США, Ищенко заявил, что Европа уже начала проявлять самостоятельность."Европейский союз начал проявлять самостоятельность еще по украинскому вопросу. [Президент США Дональд] Трамп говорит, что надо мириться, а Европа говорит, что не надо. И этот раунд у Трампа европейцы выиграли. Помириться не получилось", — заявил Ищенко.По словам политолога, то, что произошло в Венгрии, — это позор для США. Несмотря на усилия президента Трампа и вице-президента Вэнса большинство венгров голосует против Орбана. Это демонстрация падения авторитета США. "Можно быть мощным, но не иметь авторитета. К ним уже не прислушиваются. Сейчас на США плюют все, кому не лень. Больного старого беззубого льва уже можно пинать", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран, но уже не вернут былой авторитет" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики США — в материале "Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном" на сайте Украина.ру.

