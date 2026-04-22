Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 - 22.04.2026 Украина.ру
Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 4:00 мск 22 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-04-22T04:22
Больше всего сообщений ночью поступало об ударах ВС РФ по целям в Одесской области. Местные каналы сообщали о поражении "Геранями" целей в столице региона, в порту Одессы зафиксировано не менее трёх прилётов.Также поступала информация о российских ударах по объектам в Киевской области и сильном пожаре в Киеве.Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Черниговской, Днепропетровской (Днепропетровск), Сумской (Сумы) и Харьковской (Чугуев, Богодухов, Изюм) областях. В последней местные "власти" заявили, что в результате поражения объекта инфраструктуры частично обесточен Изюм.По целям в Сумах ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами.Взрывы этой ночью гремели и во временно оккупированном ВСУ Запорожье.По последним данным украинских мониторинговых каналов, к Сумской и Харьковской областям продолжают двигаться новые группы БПЛА "Герань"."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
04:22 22.04.2026
 
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 4:00 мск 22 апреля опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Больше всего сообщений ночью поступало об ударах ВС РФ по целям в Одесской области. Местные каналы сообщали о поражении "Геранями" целей в столице региона, в порту Одессы зафиксировано не менее трёх прилётов.
Также поступала информация о российских ударах по объектам в Киевской области и сильном пожаре в Киеве.
Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Черниговской, Днепропетровской (Днепропетровск), Сумской (Сумы) и Харьковской (Чугуев, Богодухов, Изюм) областях. В последней местные "власти" заявили, что в результате поражения объекта инфраструктуры частично обесточен Изюм.
По целям в Сумах ВКС РФ также отработали управляемыми авиабомбами.
Взрывы этой ночью гремели и во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
По последним данным украинских мониторинговых каналов, к Сумской и Харьковской областям продолжают двигаться новые группы БПЛА "Герань".
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
