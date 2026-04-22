"Атомная программа Ирана под вопросом": Фененко о рассказал последствиях ударов США - 22.04.2026 Украина.ру
"Атомная программа Ирана под вопросом": Фененко о рассказал последствиях ударов США
Несмотря на ожесточенное сопротивление Ирана, США вывели из строя значительную часть ядерных объектов республики. Восстановить их будет крайне сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Несмотря на ожесточенное сопротивление Ирана, США вывели из строя значительную часть ядерных объектов республики. Восстановить их будет крайне сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Отвечая на вопрос журналиста о том, достижима ли цель США по уничтожению ядерной программы Ирана, Фененко оценил масштаб повреждений и перспективы восстановления.
"Почему нет? Они ее уже в каком-то смысле достигли. Исламская республика сопротивляться может, но значительная часть ядерных объектов выведена из строя. А восстановить их не так просто", — заявил собеседник издания.
По словам эксперта, атомная энергетика — это непрерывный цикл, и остановка одного из звеньев ставит под угрозу всю ядерную программу.
"Если у вас нет производства тяжелой воды, например, то вся ваша атомная программа под сомнением. Построить новый завод по производству тяжелой воды и найти поставщиков технологий не так-то просто, как часто многим кажется", — пояснил Фененко.
Как отметил аналитик, США создают опасный прецедент: Иран уже соглашается пойти на уступки по ограничению своей ядерной программы, то есть возникает ситуация, при которой США силовым путем вынуждают страну ограничить ее ядерную энергетику.
