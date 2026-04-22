"Атомная программа Ирана под вопросом": Фененко о рассказал последствиях ударов США

Несмотря на ожесточенное сопротивление Ирана, США вывели из строя значительную часть ядерных объектов республики. Восстановить их будет крайне сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-04-22T05:30

Отвечая на вопрос журналиста о том, достижима ли цель США по уничтожению ядерной программы Ирана, Фененко оценил масштаб повреждений и перспективы восстановления.По словам эксперта, атомная энергетика — это непрерывный цикл, и остановка одного из звеньев ставит под угрозу всю ядерную программу. "Если у вас нет производства тяжелой воды, например, то вся ваша атомная программа под сомнением. Построить новый завод по производству тяжелой воды и найти поставщиков технологий не так-то просто, как часто многим кажется", — пояснил Фененко.Как отметил аналитик, США создают опасный прецедент: Иран уже соглашается пойти на уступки по ограничению своей ядерной программы, то есть возникает ситуация, при которой США силовым путем вынуждают страну ограничить ее ядерную энергетику.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики США — в материале "Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном" на сайте Украина.ру.

