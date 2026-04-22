Норвежский гамбит. Интеллектуальный цинизм "имени Нансена"

После серии массированных налетов украинских беспилотных летательных аппаратов на инфраструктуру глубокого тыла Российской Федерации, особенно в северных регионах, даже самым истово верующим в святость международного права стало понятно, что поддержка Украины странами НАТО выходит за рамки не то что закона — банальных приличий.

Специфика и дерзость атак, достигших исторического максимума в марте-апреле 2026 года, данные объективного контроля и оперативные сводки указывают: аппараты использовали воздушное пространство стран НАТО, в частности Норвегии и Финляндии, для обхода зон покрытия российских систем противовоздушной обороны.В ответ на террористические атаки секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 16 апреля 2026 года высказался придельно сухо и жёстко, фактически поставив официальный Осло перед крайне некомфортно дилеммой: либо западные системы ПВО демонстрируют "экстремальную неэффективность", пропуская целые эскадрильи через свои границы, либо эти государства сознательно предоставляют свои коридоры и разведывательные данные для координации ударов по гражданским объектам на территории России. Для большей тяжеловестности своих слов, Шойгу подкрепил своё заявление статьёй 51 Устава ООН о "неотъемлемом праве на самооборону" — понятный, однозначный и предельно жёсткий сигнал, что инфраструктура заигравшихся в "мы не воюем с Россией" стран-посредников объявляется легитимной мишенью.Параллельно с риторическими залпами Министерство обороны РФ решило максимально придавить европейских оппонентов простым и изящным движением — публикацией подробных, даже исчерпывающих списков европейских предприятий, составляющих стратегический тыл Киева. В этом перечне, больше похожем на сухой и безжалостный анамнез неминуемых переломов, фигурируют адреса в Лондоне, Мюнхене, Праге, Риге и Вильнюсе — никто не уйдёт не обиженным.Но конечно, нужно было держать лицо и продолжать скармливать жертвам европейской демократической нецензуры нарратив про "кремлёвскую пропаганду": спикер норвежского военного командования Бриньяр Стордал ожидаемо назвал заявления Шойгу "ложными нарративами". И это при том, что обвинения в подготовке украинского морского спецназа — в частности, 50 операторов 385-й отдельной бригады — на базах в Норвежском море для атак на суда, идущие в Мурманск, сами по себе давали понять, что одомашнившихся потомков викингов поймали с поличным.Также российская разведка зафиксировала смену тактики украинских террористов: если в 2025 году в рамках так называемой "операции “Паутина”" дроны запускались с мобильных платформ внутри самой России, то в 2026 году акцент сместился на трансграничные перелеты из "безопасных гаваней" на территории Альянса. Это превращает северный фланг НАТО в наиболее вероятную зону следующего этапа эскалации, где заснеженные фьорды могут внезапно озариться вспышками не только северного сияния, но и вполне земных детонаций.Как норвежцы предали великого предкаАнализируя этот норвежский след, невозможно игнорировать чудовищную иронию, с которой официальный Осло распоряжается своим историческим наследием. Главный инструмент долгосрочной поддержки воюющей стороны носит имя Фритьофа Нансена — человека, чья фигура в XX веке была синонимом абсолютного гуманизма и пацифизма. Лауреат Нобелевской премии мира 1922 года, Нансен верил, что "любовь к человечеству — это политика в действии", и именно на этом фундаменте он строил новый мир после чудовищной Первой Мировой войны.Нансен был настоящим спасителем для миллионов человек: его "нансеновские паспорта" дал право на жизнь сотням тысяч человек, а его миссия в охваченном голодом Поволжье и на Украине в 1920-х годах спасла, по разным оценкам, от 7 до 22 миллионов человек.В Харькове работали "дома Нансена", где кормили сирот, сам великий норвежец тратил часть Нобелевской премии на закупку сельскохозяйственной техники для украинских кооперативов. Его философия абсолютного и радикального пацифизма недосягаема для нынешних элит: человечность всегда должна стоять выше политических разногласий. В своей нобелевской лекции он с горечью отмечал, что правительства часто руководствуются "бесплодным самомнением" и "отсутствием воли к пониманию других".И вот мы возвращаемся в сегодняшний день. "Программа поддержки Украины имени Нансена" (Nansen Support Programme for Ukraine), рассчитанная до 2030 года, превратилась в механизм финансирования высокотехнологичной войны. Трудно не задаться вопросом: как бы отреагировал человек, заявлявший, что "благотворительность — это реальная политика", на то, что под его именем Осло выделяет 70 миллиардов крон в год на закупку систем ПВО, снарядов и истребителей F-16?Современный Осло абсолютно лицемерно утверждает, что программа отражает "преемственность гуманитарных ценностей", однако на практике мы видим классическую подмену понятий. Если Нансен использовал свою репутацию для того, чтобы накормить людей, презрев политические баррикады, дипломатические условности и саму природу человеческой ненависти друг к другу, то нынешнее правительство Йонаса Гара Стёре использует имя Нансена для легитимизации рекордных военных расходов в глазах собственного общества. Это своего рода интеллектуальный цинизм: превратить икону мира в торговую марку для военно-промышленного комплекса.Масштабы "мирной гуманитарной" поддержкиИ вот, когда гуманистические слоганы затихают, на первый план выходят сухие цифры военных счетоводов. Норвегия к 2026 году прочно закрепилась в статусе одного из ключевых доноров Киева, причем структура этой помощи демонстрирует четкий крен в сторону долгосрочного военного планирования. На 2026 год правительство заложило рекордные 85 миллиардов норвежских крон, из которых львиная доля — 70 миллиардов — направлена непосредственно на военные нужды.Военно-технический пакет Осло эволюционировал от поставок нелетального оборудования в 2022 году до передачи истребителей четвертого поколения и создания совместных оборонных производств к 2026 году. К апрелю 2026 года Норвегия официально завершила передачу 14 истребителей F-16 Block 10/15, из которых шесть находятся в полной операционной готовности, а остальные служат резервом запчастей и учебными бортами.Особого внимания заслуживает участие Норвегии в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). В 2025–2026 годах Осло выделило почти 1 миллиард долларов США на прямую закупку ракет для систем Patriot и NASAMS у американских производителей, минуя дефицит мощностей в Европе. А подлинным "прорывом" в диалоге Осло и Киева стала "Дроновая сделка" (Drone Deal), подписанная 14 апреля 2026 года. Это соглашение предусматривает не только экспорт, но и локализацию производства украинских дронов на норвежской земле и совместную разработку аппаратов-перехватчиков против российских БПЛА типа "Герань".Нельзя игнорировать и кадровый аспект. К 2026 году через руки норвежских инструкторов прошло более 10 000 украинских солдат в рамках операции Interflex в Британии. На самой норвежской территории реализуется операция Gungne, фокусирующаяся на подготовке снайперов, тактических медиков и операторов БПЛА. В Польше Норвегия участвует в Task Force Legio, обеспечивая оснащение и обучение целой украинской бригады по стандартам НАТО. По сути именно с лёгкой руки официального Осло Украина уже де-факто интегрирована во все процессе северного крыла НАТО.Эти фьорды тесны для двоихЧтобы понять, куда именно и, что ещё важнее, зачем ведёт этот "норвежский след", необходимо выйти за рамки украинского вопроса и взглянуть на карту Арктики. Здесь интересы Москвы и Осло находятся в режиме постоянного трения — с каждым годом Норвегия становится всё большим бенефициаром конфликта. После февраля 2022 года королевство превратилось в главного энергетического гаранта Европы, заместив значительную долю российского газа — в 2025–2026 годах ее доля в импорте ЕС достигла 30–52%. Для Осло конфликт на Украине — настоящий "золотой билет", возможность закрепить свое доминирование на энергорынке, вытеснив исторического регионального конкурента.Однако экономический успех Норвегии прямо пропорционален ее уязвимости. Газопроводы и подводные кабели, пронизывающие шельф Баренцева моря, превратились в критические точки, которые российские спецслужбы, по данным норвежской разведки NIS, "картографируют с пугающей тщательностью". В 2026 году фиксируется резкий рост гибридных угроз: от подозрительных GPS-помех в районе северной границы до приводящих северян в ужас инцидентов на кабелях связи, соединяющих архипелаг Шпицберген с материком.Этот самый Шпицберген (Свальбард) остается одним из самых острых пунктов в вопросе региональной безопасности. Россия последовательно оспаривает право Норвегии вводить экологические ограничения и рыболовные квоты, рассматривая это как ползучее нарушение Договора 1920 года. С другой стороны, проведение Россией парадов в Баренцбурге в мае 2023–2025 годов с участием вертолетов Ми-8 вызвало дипломатическую истерику в Осло. Впрочем, лучшего сигнала зарвавшимся соседям было не отправить: Москва не намерена покидать архипелаг, имеющий ключевое значение для её контура ядерной безопасности. Так что в этом треугольнике Украина выступает лишь одним из рычагов давления, в то время как истинная ставка — контроль над ресурсами и навигацией в High North.Стратегия отвлечения: Большая игра в северных широтахКак мы легко с вами можем заметить, столь активное участие Норвегии в конфликте на Украине — это не только акт солидарности, но и осознанная игра в отвлечение. Для страны с населением в пять миллионов человек, граничащей с ядерной державой в Арктике, самый безопасный способ ослабить своего регионального противника — это сделать так, чтобы он был максимально занят на другом фронте.Снабжая ВСУ технологиями для ударов по Кольскому полуострову и северным портам, Норвегия фактически решает свои оборонные задачи чужими руками. Каждое повреждение стратегического бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме Оленья или детонация на топливном терминале — это минус одна единица угрозы в непосредственной близости от норвежских границ. Более того, через Drone Deal Осло получает доступ к уникальным боевым данным, которые позволяют норвежцам в кратчайшие сроки модернизировать собственную армию, готовясь к грядущему столкновению за ресурсы шельфа.Однако у этой стратегии есть и обратная сторона. Переход Норвегии из статуса "миротворческого посредника" в статус "активного архитектора войны" разрушил тот только намечавшийся и даже тёплый диалог, который вёлся в Арктике под лозунгом "High North, Low Tension".И вот уже сегодня Норвегия — часть стратегического тыла Украины, со всеми вытекающими из этого последствиями в виде списков целей и ссылок на статью 51 Устава ООН. В 2026 году северные широты стали тесными, а лёд — слишком тонким для того, чтобы игра в отвлечение оставалась безнаказанной. Похоже, у нас действительно есть серьезный повод напрячься, ведь когда искаженные тени пацифистов вроде Нансена начинают служить целям оголтелых милитаристов, надежды на мир тают, как айсберг А23а.

Никита Волкович

