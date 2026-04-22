Вэнс отменил визит в Исламабад из-за отказа Ирана от переговоров
2026-04-22T01:59
Вэнс отменил визит в Исламабад из-за отказа Ирана от переговоров
01:59 22.04.2026 (обновлено: 02:05 22.04.2026)
Делегация США, возглавляемая вице-президентом Джей Ди Вэнсом, не поедет в Исламабад на переговоры с представителями Ирана. Об этом в ночь на 22 апреля сообщает агентство Associated Press
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который, как ожидалось, должен был возглавить американскую делегацию на переговорах в случае их продолжения, отменил поездку в Пакистан, сообщил американский чиновник", — пишет агентство.
Ранее о том, что визит Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределённый срок, писала New York Times. По информации из американской администрации, причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции.
Позднее иранское агентство Tasnim сообщило, что решение Тегерана об отказе участвовать в переговорах с США 22 апреля является окончательным.
Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади назвал решение США о продлении перемирия "не имеющим никакого смысла".
