Вэнс отменил визит в Исламабад из-за отказа Ирана от переговоров - 22.04.2026 Украина.ру
Вэнс отменил визит в Исламабад из-за отказа Ирана от переговоров
Вэнс отменил визит в Исламабад из-за отказа Ирана от переговоров - 22.04.2026 Украина.ру
Вэнс отменил визит в Исламабад из-за отказа Ирана от переговоров
Делегация США, возглавляемая вице-президентом Джей Ди Вэнсом, не поедет в Исламабад на переговоры с представителями Ирана. Об этом в ночь на 22 апреля сообщает агентство Associated Press
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который, как ожидалось, должен был возглавить американскую делегацию на переговорах в случае их продолжения, отменил поездку в Пакистан, сообщил американский чиновник", — пишет агентство.Ранее о том, что визит Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределённый срок, писала New York Times. По информации из американской администрации, причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции.Позднее иранское агентство Tasnim сообщило, что решение Тегерана об отказе участвовать в переговорах с США 22 апреля является окончательным.Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади назвал решение США о продлении перемирия "не имеющим никакого смысла".Подробнее в публикации - "Проигравшая сторона не может диктовать условия": Иран отказался от переговоров с США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
иран
тегеран
ближний восток
украина.ру, новости, сша, джей ди вэнс, иран, тегеран , переговоры, перемирие, война в иране, ближний восток, ормуз, военная эскалация, эскалация, блокада
Украина.ру, Новости, США, Джей Ди Вэнс, Иран, Тегеран , переговоры, перемирие, война в Иране, Ближний Восток, Ормуз, военная эскалация, эскалация, блокада

Вэнс отменил визит в Исламабад из-за отказа Ирана от переговоров

01:59 22.04.2026 (обновлено: 02:05 22.04.2026)
 
Делегация США, возглавляемая вице-президентом Джей Ди Вэнсом, не поедет в Исламабад на переговоры с представителями Ирана. Об этом в ночь на 22 апреля сообщает агентство Associated Press
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который, как ожидалось, должен был возглавить американскую делегацию на переговорах в случае их продолжения, отменил поездку в Пакистан, сообщил американский чиновник", — пишет агентство.
Ранее о том, что визит Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределённый срок, писала New York Times. По информации из американской администрации, причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции.
Позднее иранское агентство Tasnim сообщило, что решение Тегерана об отказе участвовать в переговорах с США 22 апреля является окончательным.
Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади назвал решение США о продлении перемирия "не имеющим никакого смысла".
Подробнее в публикации - "Проигравшая сторона не может диктовать условия": Иран отказался от переговоров с США.
Главный редактор: Хисамов И.А.
02:18Обломки украинского БПЛА повредили несколько зданий в Приморско-Ахтарске
01:59Вэнс отменил визит в Исламабад из-за отказа Ирана от переговоров
01:34"Проигравшая сторона не может диктовать условия": Иран отказался от переговоров с США
01:04Трамп продлил "перемирие" с Ираном до завершения переговоров, но оставил блокаду и военных
00:34Немецкая Lufthansa отменит 20000 рейсов из-за нехватки авиатоплива
00:16В Борисоглебске объявлена тревога в связи с угрозой удара беспилотных летательных аппаратов
00:12Мировые цены на нефть ускорили рост до 5 процентов, баррель Brent поднялся выше 100 долларов
23:26Российские войска разорвали локтевой контакт украинских формирований у Гайчура
23:01Момент прилета в Кривом Роге публикуют "Хроники Гераней"
22:57В Волынской области обнаружили братскую могилу в первый же день польско-украинских поисков
22:14О мощных пожарах после прилетов в Богодухове Харьковской области пишут украинские телеграм-каналы
21:31Во время войны с Ираном вооруженные силы США истощили ключевые запасы ракет
21:28Воздушная тревога объявлена в Севастополе — губернатор
21:27В Брянской области украинская мина убила мирную жительницу — губернатор
21:06Делегация США планирует новый визит в Россию для обсуждения урегулирования украинского кризиса
21:02В Полтаве и Ромнах назвали улицы в честь поэта, автора оды Гитлеру
20:02США перевооружились, банды Гватемалы распоясались, ЕС просит о помощи. Новости к 20.00
19:47Не вставших на воинский учет мигрантов лишат российского гражданства
19:43Авиационная ракетная, бомбовая и дроновая опасность в Запорожской области. Новости СВО
19:41Европа может исчезнуть: о чем предупредил Трамп
Лента новостейМолния