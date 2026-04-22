Вэнс отменил визит в Исламабад из-за отказа Ирана от переговоров

Делегация США, возглавляемая вице-президентом Джей Ди Вэнсом, не поедет в Исламабад на переговоры с представителями Ирана. Об этом в ночь на 22 апреля сообщает агентство Associated Press

2026-04-22T01:59

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который, как ожидалось, должен был возглавить американскую делегацию на переговорах в случае их продолжения, отменил поездку в Пакистан, сообщил американский чиновник", — пишет агентство.Ранее о том, что визит Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределённый срок, писала New York Times. По информации из американской администрации, причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на представленные Вашингтоном переговорные позиции.Позднее иранское агентство Tasnim сообщило, что решение Тегерана об отказе участвовать в переговорах с США 22 апреля является окончательным.Советник председателя парламента Ирана Мехди Мохаммади назвал решение США о продлении перемирия "не имеющим никакого смысла".Подробнее в публикации - "Проигравшая сторона не может диктовать условия": Иран отказался от переговоров с США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня»

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

украина.ру, новости, сша, джей ди вэнс, иран, тегеран , переговоры, перемирие, война в иране, ближний восток, ормуз, военная эскалация, эскалация, блокада