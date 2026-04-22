"Он не нуждается в толковании": Гросси пообещал соблюдать устав ООН в случае избрания на пост генсека
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека ООН, пообещал соблюдать устав организации в случае избрания. Об этом в ночь на 22 апреля сообщает РИА Новости
2026-04-22T02:41
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Свою позицию Гросси высказал в беседе с политкоординатором постоянного представительства России при ООН Диной Гильмутдиновой.
"Устав, являющийся целостным документом, должен восприниматься в своей целостности, он не нуждается в толковании. Он нуждается в соблюдении. И именно это я пытался бы делать в качестве генерального секретаря, если буду избран", – сказал Гросси.
Срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря.
В настоящее время на пост генсека организации претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, экс-президент Сенегала Маки Салл, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.
Ранее глава МАГАТЭ выражал "глубокую обеспокоенность" ударами Израиля и США по АЭС "Бушер" в Иране. По его словам, атомные электростанции и прилегающие к ним территории, где могут располагаться жизненно важные системы ядерной безопасности, никогда не должны становиться целью военных ударов.
