https://ukraina.ru/20260422/on-ne-nuzhdaetsya-v-tolkovanii-grossi-poobeschal-soblyudat-ustav-oon-v-sluchae-izbraniya-na-post-genseka-1078157895.html

"Он не нуждается в толковании": Гросси пообещал соблюдать устав ООН в случае избрания на пост генсека

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека ООН, пообещал соблюдать устав организации в случае избрания. Об этом в ночь на 22 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-22T02:41

украина.ру

новости

оон

рафаэль гросси

антониу гутерреш

россия

магатэ

генсек оон

выборы

уставы

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103349/00/1033490094_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_6f6145273b1d934732a69a11a03c5ff0.jpg

Свою позицию Гросси высказал в беседе с политкоординатором постоянного представительства России при ООН Диной Гильмутдиновой."Устав, являющийся целостным документом, должен восприниматься в своей целостности, он не нуждается в толковании. Он нуждается в соблюдении. И именно это я пытался бы делать в качестве генерального секретаря, если буду избран", – сказал Гросси.Срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря.В настоящее время на пост генсека организации претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, экс-президент Сенегала Маки Салл, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.Ранее глава МАГАТЭ выражал "глубокую обеспокоенность" ударами Израиля и США по АЭС "Бушер" в Иране. По его словам, атомные электростанции и прилегающие к ним территории, где могут располагаться жизненно важные системы ядерной безопасности, никогда не должны становиться целью военных ударов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, оон, рафаэль гросси, антониу гутерреш, россия, магатэ, генсек оон, выборы, уставы, международные отношения, международная политика, совбез оон