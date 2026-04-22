"Эрдоган может попытаться": Ростислав Ищенко об угрозе ввода турецких войск в Израиль - 22.04.2026 Украина.ру
"Эрдоган может попытаться": Ростислав Ищенко об угрозе ввода турецких войск в Израиль
У Турции с Израилем отвратительные отношения давным-давно. Для Эрдогана, который борется за региональное лидерство, совсем не выгодно, чтобы все сливки с разгрома американо-израильской коалиции снял Иран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил эксперта о том, насколько реальна угроза Турции ввести войска в Израиль. Отвечая на этот вопрос, Ищенко оценил ситуацию на Ближнем Востоке."У Турции с Израилем отвратительные отношения давным-давно. Для [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, который борется за региональное лидерство, совсем не выгодно, чтобы все сливки с разгрома американо-израильской коалиции снял Иран", — заявил собеседник Украина.ру.По его словам, коалиция близка к разгрому, поскольку все, что сейчас говорит и делает Трамп — лишь дымовая завеса, прикрывающая бегство.Если Иран под санкциями, с гораздо более слабой армией, чем турецкая, сумел продержаться против Израиля и США и поставить их на грань военной катастрофы, то Турция считает, что против одного Израиля она вполне может выступить, добавил Ищенко.Израиль — это маленькая полоска земли, которая простреливается насквозь, так что Эрдоган может попытаться, констатировал собеседник издания.
"Эрдоган может попытаться": Ростислав Ищенко об угрозе ввода турецких войск в Израиль

05:15 22.04.2026
 
У Турции с Израилем отвратительные отношения давным-давно. Для Эрдогана, который борется за региональное лидерство, совсем не выгодно, чтобы все сливки с разгрома американо-израильской коалиции снял Иран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил эксперта о том, насколько реальна угроза Турции ввести войска в Израиль. Отвечая на этот вопрос, Ищенко оценил ситуацию на Ближнем Востоке.
"У Турции с Израилем отвратительные отношения давным-давно. Для [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, который борется за региональное лидерство, совсем не выгодно, чтобы все сливки с разгрома американо-израильской коалиции снял Иран", — заявил собеседник Украина.ру.
По его словам, коалиция близка к разгрому, поскольку все, что сейчас говорит и делает Трамп — лишь дымовая завеса, прикрывающая бегство.
Если Иран под санкциями, с гораздо более слабой армией, чем турецкая, сумел продержаться против Израиля и США и поставить их на грань военной катастрофы, то Турция считает, что против одного Израиля она вполне может выступить, добавил Ищенко.
Израиль — это маленькая полоска земли, которая простреливается насквозь, так что Эрдоган может попытаться, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США проиграли на Украине, сбежали воевать в Иран, но уже не вернут былой авторитет" на сайте Украина.ру.
На фоне событий на Ближнем Востоке европейцы формируют оборонительный альянс, который может стать альтернативой НАТО. Подробнее об этом — в материале "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.
