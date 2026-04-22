"Новая Антанта против Германии": после ухода США Европу ждет раскол — мнение Фененко
Если США уйдут из Европы, у европейцев останется два варианта: создание единого континентального военного блока или раскол на два противоборствующих лагеря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Журналист спросил эксперта, может ли в Европе возникнуть оппозиция созданию единого оборонного блока, например, в лице Франции. Отвечая на этот вопрос, он указал на давнее противостояние между Парижем и Берлином.
Фененко напомнил, что с 2010 года существует франко-британский союзный договор – Ланкастерский пакт, который никто не денонсировал, несмотря на "Брексит".
"И не далее как 11 ноября 2024 года лидеры Франции и Британии праздновали в Париже окончание Первой мировой войны. Немцев туда не позвали; им не продемонстрировали, что мы все вместе Европа", — заявил Фененко.
По словам эксперта, Париж и Лондон дали понять, что они — новая Антанта, готовая действовать в своих интересах. "Зато они заявили, что они новая Антанта, готовые действовать в своих интересах. Так что задел для этого тоже имеется", — пояснил он.
Фененко отметил, что после возможного ухода США у Европы останется два пути. "Первый – или они создают континентальный военный блок — Германия, Франция, Италия, страны Бенилюкс. Он, кстати, может для нас снова быть опасным. Или второй вариант. Они раскалываются на франко-британский блок и Германию с ее союзниками", — резюмировал собеседник издания.