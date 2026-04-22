https://ukraina.ru/20260422/novaya-antanta-protiv-germanii-posle-ukhoda-ssha-evropu-zhdet-raskol--mnenie-fenenko-1078152323.html

"Новая Антанта против Германии": после ухода США Европу ждет раскол — мнение Фененко

Если США уйдут из Европы, у европейцев останется два варианта: создание единого континентального военного блока или раскол на два противоборствующих лагеря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-04-22T04:15

новости

сша

европа

франция

дональд трамп

украина.ру

нато

британия

германия

главные новости

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101655/09/1016550924_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_e8553c189dc59d6dfb36266e04e3200e.jpg

Журналист спросил эксперта, может ли в Европе возникнуть оппозиция созданию единого оборонного блока, например, в лице Франции. Отвечая на этот вопрос, он указал на давнее противостояние между Парижем и Берлином.Фененко напомнил, что с 2010 года существует франко-британский союзный договор – Ланкастерский пакт, который никто не денонсировал, несмотря на "Брексит". "И не далее как 11 ноября 2024 года лидеры Франции и Британии праздновали в Париже окончание Первой мировой войны. Немцев туда не позвали; им не продемонстрировали, что мы все вместе Европа", — заявил Фененко.По словам эксперта, Париж и Лондон дали понять, что они — новая Антанта, готовая действовать в своих интересах. "Зато они заявили, что они новая Антанта, готовые действовать в своих интересах. Так что задел для этого тоже имеется", — пояснил он.Фененко отметил, что после возможного ухода США у Европы останется два пути. "Первый – или они создают континентальный военный блок — Германия, Франция, Италия, страны Бенилюкс. Он, кстати, может для нас снова быть опасным. Или второй вариант. Они раскалываются на франко-британский блок и Германию с ее союзниками", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики США — в материале "Семь пятниц Трампа. Владимир Васильев о том, вернутся ли США на Украину после сделки с Ираном" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

