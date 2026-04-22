Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260422/novaya-antanta-protiv-germanii-posle-ukhoda-ssha-evropu-zhdet-raskol--mnenie-fenenko-1078152323.html
Если США уйдут из Европы, у европейцев останется два варианта: создание единого континентального военного блока или раскол на два противоборствующих лагеря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
новости
сша
европа
франция
дональд трамп
украина.ру
нато
британия
германия
главные новости
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101655/09/1016550924_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_e8553c189dc59d6dfb36266e04e3200e.jpg
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101655/09/1016550924_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_5d85535588203315e01e62042bce2be5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Новая Антанта против Германии": после ухода США Европу ждет раскол — мнение Фененко

04:15 22.04.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Если США уйдут из Европы, у европейцев останется два варианта: создание единого континентального военного блока или раскол на два противоборствующих лагеря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Журналист спросил эксперта, может ли в Европе возникнуть оппозиция созданию единого оборонного блока, например, в лице Франции. Отвечая на этот вопрос, он указал на давнее противостояние между Парижем и Берлином.
Фененко напомнил, что с 2010 года существует франко-британский союзный договор – Ланкастерский пакт, который никто не денонсировал, несмотря на "Брексит".
"И не далее как 11 ноября 2024 года лидеры Франции и Британии праздновали в Париже окончание Первой мировой войны. Немцев туда не позвали; им не продемонстрировали, что мы все вместе Европа", — заявил Фененко.
По словам эксперта, Париж и Лондон дали понять, что они — новая Антанта, готовая действовать в своих интересах. "Зато они заявили, что они новая Антанта, готовые действовать в своих интересах. Так что задел для этого тоже имеется", — пояснил он.
Фененко отметил, что после возможного ухода США у Европы останется два пути. "Первый – или они создают континентальный военный блок — Германия, Франция, Италия, страны Бенилюкс. Он, кстати, может для нас снова быть опасным. Или второй вариант. Они раскалываются на франко-британский блок и Германию с ее союзниками", — резюмировал собеседник издания.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАЕвропаФранцияДональд ТрампУкраина.руНАТОБританияГерманияГлавные новостиглавноерасколЕСмеждународные отношенияМеждународная политикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
