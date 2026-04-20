Русские освободили промзону Константиновки - 20.04.2026 Украина.ру
Русские освободили промзону Константиновки
Российские войска методично выдавливают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в своем телеграм-канале 20 апреля рассказал военный корреспондент Александр Коц
2026-04-20T18:35
Российские войска методично выдавливают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в своем телеграм-канале 20 апреля рассказал военный корреспондент Александр Коц
"В южной части Константиновки российские штурмовые группы имеют определенные успехи. Промзона в районе полигона уже зачищена, а это значит, что противника выбивают из тех районов, где он рассчитывал зацепиться надолго", — написал он.
Военкор добавил, что тяжелые бои идут в частном секторе в восточной части города. По его словам, украинские бойцы пытаются удерживать остатки застройки, хотя сплошной линии обороны на этом участке нет, а отдельные узлы сопротивления постепенно перемалываются.
Кроме того, Коц отметил, что снабжение группировки ВСУ в Константиновке находится под жестким давлением, логистические маршруты простреливаются или перерезаны.
"В таких условиях город теряет не только позиции, но и управляемость. Когда удары идут по флангам, по промзоне и по путям снабжения, оборонять Константиновку как цельный район становится все труднее. Противника здесь не просто теснят — его лишают возможности нормально держать фронт", — подчеркнул корреспондент.
Ранее стало известно, что российским военным удалось продвинуться в центре Константиновки. Уточнялось, что контратаки украинских войск в городе были отбиты.
Главные события дня: Украинские мошенники прикрылись Будановым*, ВСУ получат старые ракеты для Patriot. Итоги 20 апреля
Больше материалов по теме:
НовостиКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаАлександр КоцВооруженные силы Украины
 
19:10Десятки тысяч украинских мужчин могли выехать за границу с нарушениями — адвокат
19:09Четырех офицеров ВСУ накрыло "покером"
19:0320 апреля 2026 года, вечерний эфир
19:01У Пугачевой могут арестовать счета: спасибо Галкину*
18:59Как на Украине СБУ преследовала журналистов за правду: Скачко, которого чуть не убили в Киеве
18:56ЕС снова рассмотрит кредитование режима Зеленского
18:49Давно пора: эксперт об ударе "Геранью" по дому советника министра обороны Украины
18:43ВСУ напали на курских крестьян
18:42Трамп анонсировал "кучу бомб", Украина ждёт заморозки. Новости к этому часу
18:35Русские освободили промзону Константиновки
18:20Терактов на Украине будет больше - посол России
18:20Росавиация разрешила рейсы через Иран в Эмираты
18:15Советник патриарха Кирилла назвал поругание статуи Христа преступлением
18:00Избранный премьер Венгрии обвинил Зеленского в шантаже и призвал возобновить поставки нефти по "Дружбе"
18:00Украинские мошенники прикрылись Будановым*, ВСУ получат старые ракеты для Patriot. Итоги 20 апреля
17:58Бабаков о кризисе на Ближнем Востоке: "Мы должны попытаться остановить развязанное кровопролитие"
17:55В Германии отреагировали на задержание немки по делу о покушении на теракт в РФ
17:53Зеленский как катализатор проблем. Решение стать стратегическим партнёром Украины дорого обошлось Мерцу
17:50"Враг народа": блогер Боня и тележурналист Соловьёв обменялись обвинениями
17:45На Украине отмечают день рождения Гитлера
Лента новостейМолния