Русские освободили промзону Константиновки

Российские войска методично выдавливают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в своем телеграм-канале 20 апреля рассказал военный корреспондент Александр Коц

2026-04-20T18:35

"В южной части Константиновки российские штурмовые группы имеют определенные успехи. Промзона в районе полигона уже зачищена, а это значит, что противника выбивают из тех районов, где он рассчитывал зацепиться надолго", — написал он. Военкор добавил, что тяжелые бои идут в частном секторе в восточной части города. По его словам, украинские бойцы пытаются удерживать остатки застройки, хотя сплошной линии обороны на этом участке нет, а отдельные узлы сопротивления постепенно перемалываются. Кроме того, Коц отметил, что снабжение группировки ВСУ в Константиновке находится под жестким давлением, логистические маршруты простреливаются или перерезаны. "В таких условиях город теряет не только позиции, но и управляемость. Когда удары идут по флангам, по промзоне и по путям снабжения, оборонять Константиновку как цельный район становится все труднее. Противника здесь не просто теснят — его лишают возможности нормально держать фронт", — подчеркнул корреспондент. Ранее стало известно, что российским военным удалось продвинуться в центре Константиновки. Уточнялось, что контратаки украинских войск в городе были отбиты.Главные события дня: Украинские мошенники прикрылись Будановым*, ВСУ получат старые ракеты для Patriot. Итоги 20 апреля

