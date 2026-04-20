Давно пора: эксперт об ударе "Геранью" по дому советника министра обороны Украины

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК" 20 апреля отметил, что вопрос ударов по руководящему составу киевского режима давно назрел

В ночь на 20 апреля беспилотник "Герань-2" нанес удар по дому советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова. Об этом он сам сообщил с больничной койки, заявив, что лишился дома и что дрон управлялся с территории России. Бескрестнов активно внедряет системы РЭБ и РЭР по всему фронту и имеет постоянную обратную связь с руководством Минобороны Украины."Противник пытается физически устранить наших руководителей, наносит удары по объектам социальной инфраструктуры, гибнут дети, мирные граждане. Кто-то отдает приказы на территории Украины для того, чтобы украинские беспилотники применялись именно против гражданских объектов. Эти люди должны нести ответственность", — сказал он.По словам Кнутова, возможности "Гераней" велики. Он привел пример, что иранские "Шахеды", которые послужили прототипами, работают с максимальной точностью по номерам отелей, где проживают американские военные."Наши "Герани" превосходят "Шахедов". Подобного рода операции не только нужны, но они оправданы со всех точек зрения. В первую очередь из-за террористической политики, которую проводит противник в отношении населения России", — заключил эксперт.О ситуации на фронте: Русские освободили промзону Константиновки

