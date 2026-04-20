https://ukraina.ru/20260420/davno-pora-ekspert-ob-udare-geranyu-po-domu-sovetnika-ministra-oborony-ukrainy-1078107788.html
Давно пора: эксперт об ударе "Геранью" по дому советника министра обороны Украины
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК" 20 апреля отметил, что вопрос ударов по руководящему составу киевского режима давно назрел
2026-04-20T18:49
новости
украина
россия
юрий кнутов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103356/10/1033561046_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_3bbf3dfae4518b0791da2fa16d919bf6.jpg
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103356/10/1033561046_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_7936d3ce4ca30fedecf74cf8618f0d81.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, юрий кнутов
В ночь на 20 апреля беспилотник "Герань-2" нанес удар по дому советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова. Об этом он сам сообщил с больничной койки, заявив, что лишился дома и что дрон управлялся с территории России. Бескрестнов активно внедряет системы РЭБ и РЭР по всему фронту и имеет постоянную обратную связь с руководством Минобороны Украины.
"Противник пытается физически устранить наших руководителей, наносит удары по объектам социальной инфраструктуры, гибнут дети, мирные граждане. Кто-то отдает приказы на территории Украины для того, чтобы украинские беспилотники применялись именно против гражданских объектов. Эти люди должны нести ответственность", — сказал он.
По словам Кнутова, возможности "Гераней" велики. Он привел пример, что иранские "Шахеды", которые послужили прототипами, работают с максимальной точностью по номерам отелей, где проживают американские военные.
"Наши "Герани" превосходят "Шахедов". Подобного рода операции не только нужны, но они оправданы со всех точек зрения. В первую очередь из-за террористической политики, которую проводит противник в отношении населения России", — заключил эксперт.