Абзалов: В Иране Трамп пытается сыграть в игру, которая у него уже получилась в Венесуэле

Трамп сделал ставку на завершение конфликта в Иране. Если бы это было не так, уже началась бы наземная операция. Не было бы никакой блокировки проливов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

2026-04-20T05:45

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Пентагон не склонен к мирному разрешению ситуации, а глава Пентагона Пит Хегсет снова пригрозил ударами по энергетике. Журналист спросил Абзалова, как это объяснить.По словам политолога, министр обороны США обеими руками держится за свое кресло, поэтому увольняет всех, кого может. "Трамп сделал ставку на завершение конфликта. Если бы это было не так, уже началась бы наземная операция. Не было бы никакой блокировки проливов. Зачем продолжать блокировку портов во время перемирия, если можно ударить по этим портам?", — сказал Абзалов.Он также отметил, что Трамп пытается сыграть в игру, которая у него получилась в Венесуэле. "Только он не вывез верховного лидера, а убил его, а потом попытался устроить блокаду. Но Иран не Венесуэла, его так просто не заблокируешь", — добавил эксперт. По его словам, во-первых, у Ирана есть Каспийское море, а во-вторых, у Трампа просто нет времени — блокады для серьёзного эффекта требуют времени, которого американский президент не имеет.Американский лидер хочет показать, что на Иран можно оказывать воздействие, что у Тегерана закончатся ресурсы, если просто не давать ему торговать, подытожил Дмитрий Абзалов.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летом" на сайте Украина.ру.Евролидеры отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях, а Британия создает новые альянсы против России в обход НАТО. Подробнее в материале Анны Черкасовой "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ" на сайте Украина.ру.

