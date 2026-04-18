"Застали врага врасплох": Кнутов рассказал о мощном продвижении ВС РФ в Сумской области

Российские войска застали врасплох противника в Сумской области, обработав его позиции дронами. Глубина продвижения составила до 2,5 километра, буферная зона создается вдоль границы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-04-18T05:45

По словам Кнутова, успех на Сумском направлении стал возможен благодаря внезапности. "Противника удалось застать врасплох и обработать его позиции дронами", — заявил эксперт. "Глубина продвижения составила до 2,5 километра. Буферная зона создается вдоль границы и в глубину вражеской территории", — добавил он.Эксперт отметил, что погода мешает активным действиям. "Пока нет "зеленки", нашим военным атаковать сложновато. Плюс грунт еще влажный. Передвигаться по грязи — работа неблагодарная. Немного шансов успешно выполнить задачу, когда на сапогах куча прилипшей глины", — добавил он.Говоря о Константиновке, эксперт назвал ее взятие желательным сценарием. "Константиновка обеспечит выход на Краматорск. Но учитывая продолжительность боевых действий, это сложная задача", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.

