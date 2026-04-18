Страсти по ИИ. Почему стратегия успеха в борьбе с западноцентричностью мышления лежит не в цензуре

Страсти по ИИ. Почему стратегия успеха в борьбе с западноцентричностью мышления лежит не в цензуре - 18.04.2026 Украина.ру

Страсти по ИИ. Почему стратегия успеха в борьбе с западноцентричностью мышления лежит не в цензуре

Президент Путин поручил правительству стимулировать разработку передовых технологий и сделать российский ИИ конкурентоспособным в мире, но в Минцифры тут же заявили, что ИИ нужно подвергнуть цензуре

2026-04-18T06:34

2026-04-18T06:34

2026-04-18T06:34

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

На примере ответов, которые чат-боты дают по поводу Майдана и СВО, рассмотрим риски некритичного использования ИИ и реальные возможности их преодоления, которые не связаны со сдерживанием развития технологий.Борьба за "фильтры"Недавно президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные оборонные ведомства инвестируют в развитие ИИ и добиваются значимых результатов, поэтому, чтобы сохранить "суверенитет и само существование России", российские технологии в сфере ИИ должны быть конкурентоспособны на мировом уровне, а "российская правовая база в сфере ИИ должна не сдерживать, а стимулировать разработку передовых технологий".На выступление президента отреагировал замглавы Министерства цифрового развития Александр Шойтов, но такое впечатление, что он услышал только первую часть и проигнорировал вторую. Шойтов сказал, что искусственный интеллект в России должен быть подвержен цензуре. Понимание многими чиновниками пути к достижению суверенитета и конкурентоспособности исключительно через цензуру становится большой проблемой. Особенно учитывая, что основная технологическая проблема РФ сейчас заключается не столько в "суверенизации", сколько в "стимулировании разработки". То есть, прежде чем "суверенизировать" технологии, их нужно создать. По данным ВЦИОМ на конец прошлого года, 73% россиян пользуются нейросетями, 56% относятся к ним скорее положительно, а 64% ожидают от ИИ "больше пользы" в течение нескольких ближайших лет. То есть тенденция очевидна, запрос у населения высок, а значит нужно не сдерживать, а стимулировать.Однако замминистра предлагает цензурирование на этапе, когда еще нечего цензурировать, и в этом заключается огромное противоречие между объективными потребностями страны и привычными подходами к управлению. Хотя, по оценкам, потенциально генеративный ИИ к 2035 году может дать дополнительные 2,5% к российскому ВВП, по данным опроса консалтинговой компании "Интеллектуальная аналитика", который приводит газета "Ведомости", российские компании отложили или закрыли порядка 90% пилотных проектов по внедрению генеративного искусственного интеллекта, запущенных в 2025 году, из-за слабой интеграции в практическую деятельность компаний, высоких затрат, отсутствия достаточного количества обученных специалистов, недостаточной модернизации IT-инфраструктуры и т.д.То есть сдерживание конкурентов сейчас менее актуально, чем стимулирование своих разработок и, что самое главное, их внедрения. Хотя, конечно, отрицать "идеологическую" опасность некритичного пользования западными чат-ботами невозможно. Алгоритмы не нейтральны, потому что их создают люди, а люди не нейтральны по самой своей сути. Тем более западный биг-тех, который не отчитывается не только перед РФ, но даже и перед правительствами стран своего базирования. Западные исследователи уже бьют в набат касательно не столько технического, сколько "ценностного" аспекта ИИ, говоря, что проблема не в гипотетическом "восстании машин", а в том, что информационным цензором становится "горстка корыстных организаций".Впрочем, сейчас этим информационным цензором все еще является государство и все "запретительные" инициативы, которые вызывают мало понимания среди населения, стратегически связаны с попыткой сохранить свою монополию. Чем закончится эта эпическая битва, неизвестно, но очевидно, что "как раньше" уже не будет никогда и с новой реальностью надо учиться взаимодействовать, а не пытаться вычерпать море ложкой, т.е. запретить то, что уже стало частью повседневной жизни.Итак, системы ИИ не нейтральны, и они влияют на то, как думают люди. Влияние осуществляется на пяти уровнях: отбор обучающих данных (включение и исключение тех или иных источников формирует мировоззренческие модели); обучение с помощью обратной связи от людей или других ИИ (и те, и другие не нейтральны); веб-поиск чат-ботами (одним источникам информации отдается предпочтение перед другими, как в любом поисковике); системные подсказки (позволяют платформам изменять поведение чат-бота без его переобучения); фильтры безопасности (непрозрачные входные фильтры, определяющие "приемлемость" контента). Эти пять уровней "фильтрации", поскольку они никак не контролируются обществом, обеспечивают реализацию не общественных, а политических и корпоративных интересов. Так, прошлогоднее исследование в журнале Nature показало, что обученные агитировать за конкретного кандидата чат-боты, могут с легкостью убедить колеблющихся избирателей, которые и решают исход выборов. Интересно, как нейросеть Grok Илона Маска подловили на том, что она называет нынешние проблемы в межрасовых взаимоотношениях в ЮАР "геноцидом белых", что скорее соответствует не реальности, а личным идеологическим взглядам Маска. Компания сослалась на "ошибки" в системе, но ясно, что дело вовсе не в ошибках.Впрочем, точно такие же, по существу, "фильтры" работают и в традиционных СМИ, о чем написали Эдвард Херман и Ноам Хомский еще в 1988 году в знаменитой книге "Производство согласия. Политическая экономия массмедиа". Просто информацию, доступную через ИИ, фильтрует другой субъект, отсюда и конфликт государств с корпорациями, контролирующими ИИ, и государств, где базируются эти корпорации, с государствами, где они не базируются.Поскольку базируются они, прежде всего, на Западе, то именно Запад контролирует большие языковые модели, генерирующие тексты. Соответственно, модели, тренированные на материалах западных СМИ, неизбежно генерируют тексты, воспроизводящие западноцентричный взгляд. Он не обязательно ложный (вряд ли западный ИИ даст недостоверную информацию о дате рождения Наполеона или расстоянии от Земли до Луны), но может быть ложным, если речь об остром политическом вопросе. Но основная проблема тоже не в этом, а в том, что ИИ воспроизводят западные гегемонистские нарративы, не предлагая альтернативных вариантов, не показывая, что есть разные мнения и разные позиции. А это совершенно не годится ни в плане обучения школьников и студентов, ни в плане помощника для журналистов, которые чаще всего не являются большими специалистами в вопросах, о которых они пишут, и вынуждены доверять источникам. Что говорить о политиках, дипломатах и сотрудниках органов безопасности, которые тоже все чаще используют ИИ для мониторинга и анализа?Историю пишет победительСотрудники ВШЭ недавно презентовали исследование семи популярных чат-ботов на восьми языках на предмет воспроизводства идеологических предубеждений по отношению к России. Ботов попросили сделать самое очевидное — описать в аналитическом ключе предпосылки военного конфликта между Россией и Украиной, а также роль внешних и внутренних игроков в эскалации кризиса. Результаты поразили. Оказалось, что все ИИ на любом языке выдали почти одинаковые ответы и эти ответы воспроизводят украинский и западный нарратив.Так украиноязычный бот назвал Майдан "масштабным политическим движением против коррупции, концентрации власти и силового давления". И то же самое выдали арабские, английские, испанские и даже китайские русские версии: "широкое народное движение против коррупции", "стремление к демократическим реформам и европейской идентичности", "проевропейское гражданское общество". Роль ультраправых везде затушевана: от "подпитываемой полицейскими репрессиями радикализации определенных националистских групп" (не конкретизируя, каких именно групп и в чем заключалась их радикализация) до "мобилизующей роли националистов" (без объяснения, кого и в каких целях они мобилизовали). О насилии на Майдане чат-боты тоже написали так, что непонятно, кто его совершал: "насилие достигает кульминации в Киеве, вызывая десятки смертей" (чьих смертей и кто убил?), "эскалация насилия, включая гибель протестующих и силовиков, радикализировала ситуацию" (снова же, кто эскалировал и кто убил?), "протесты радикализировались" (сами?), "в феврале 2014 года после гибели десятков человек в центре Киева" (они отравились несвежей пищей и умерли или их кто-то убил?), "протест повысился до уровня силового конфликта" (кто повысил и между кем конфликт?), "Янукович покинул столицу и окончательно эмигрировал в Россию, после чего парламент уволил его с должности" (покинул сам без принуждения и имел ли парламент право его увольнять?).Даже из такого короткого описания результатов исследования видно, что Майдан представлен исключительно как массовое народное движение против коррупции и злоупотреблений властью и за сближение с Европой и демократические реформы. Но это позиция украинских и западных властей, а отнюдь не взвешенный взгляд на вопрос, хотя он представлен как взвешенный, нормальный и нейтральный. Все, что касается насильственных действий со стороны вооруженных праворадикалов и снайперов Майдана, изложено невнятно, их роль не просто отодвинута на второй план, но фактически исключена из нарратива.А Антимайдана, в изложении ИИ, просто не существовало. Были "пророссийские выступления преимущественно в Донецке и Луганске" (не антифашистские, а пророссийские и не по всей стране, а только в двух городах); "для части населения это выглядело как неконституционное изменение власти" (только выглядело, а на самом деле было конституционным?); "вспыхнули вооруженные сепаратистские протесты" (не антифашистские, а сепаратистские, т.е. априори незаконные); "выступления и захваты административных зданий привели к самопровозглашению сепаратистских государственных образований" (а к чему привели захваты зданий на Майдане?); "правительство в Киеве стремилось восстановить контроль силой, принимая во внимание, что происходит бунт, поддерживаемый извне" (откуда взялось правительство в Киеве, кто извне поддерживал его и откуда у него право что-то "восстанавливать"?); "украинское правительство запускает антитеррористическую операцию" (кто избирал это правительство и какой суд определил террористов?).Интересна реакция ИИ на дополнительные вопросы. Например, вопрос о том, почему ИИ не указывает, что полстраны было против Майдана, что протестующие Майдана были вооружены, что Запад в своих интересах оказывал влияние? Самым замечательным был ответ китайской версии Deepseek: в "международном общественном мнении" Майдан представлен как борьба за "демократию" и "свободу", международное — это западное, а историю пишут победители. Очень честно, но не решает проблемы взвешенной оценки для возможности пользователя сформировать собственное мнение.Арабская версия на вопрос о том, почему указана "небесная сотня", но не указана "одесская Хатынь", ответила, что единой, согласованной версии причин пожара в Доме Профсоюзов нет, а "трагические события" российская пропаганда использовала как доказательство радикальности нового правительства в Киеве, что углубило раскол. Единая версия Майдана есть, а одесских событий нет? Если нет единой, почему не дать несколько? Пусть российская пропаганда и использовала, но разве правительство в Киеве не было радикальным? Раскол усугубила российская пропаганда или убийство людей в Одессе? Человек, ничего не знающий об этих событиях, просто не сможет задать дополнительные вопросы и получит украинскую/западную версию как единственную.Франкоязычный Deepseek просто выдал "галлюцинацию", заявив, что западноцентричный ответ он дал потому, что запрос был якобы основан на западной и украинской историографии, хотя это не так. А про Майдан и Антимайдан он сказал, что, хотя формальные методы (захват зданий) совпадают, политические цели и роль внешних игроков были разными, поэтому он и использовал разную лексику для описания событий. Конечно разными — с одной стороны нацистская символика и возгласы: "москалей на ножи!", а с другой — знамя Победы и лозунг "фашизм не пройдет!" Только разницу это ИИ не заметил.Германская версия согласилась, что Запад (как и Россия) действует ради увеличения сферы влияния, но, если Россия мыслит в "до-западных" (читай, до-цивилизационных) категориях буферных государств, то Запад нацелен на "расширение стабильности, демократии, рыночной экономики и интеграцию в общий набор ценностей". Так что это другое.И только испаноязычная версия на дополнительный вопрос неожиданно ответила, что изначально 80% населения Донбасса поддерживали федерализацию с большими языковыми правами и не были сепаратистами, изменив позицию только после того, как Киев начал АТО. Но опять же, чтобы получить такой ответ, надо постараться. На первоначальный запрос информация была выдана стандартная, как у всех.Самый смешной ответ на вопрос о том, кто сорвал выполнение Минских соглашений, выдала русская версия Perplexity. Чат-боту заявили, что нельзя обвинять "обе стороны", потому что последовательность выполнения пунктов соглашения была прописана в протоколе и именно Украина выступала против этой последовательности. Он согласился с тем, что "формально", "с юридической точки зрения" виноват Киев, но "вопрос ответственности сложнее", "если смотреть на баланс силы, фактическое участие России и политические ограничения", на "дефектность самого дизайна соглашений", то "в аналитике обычно говорят" об ответственности обеих сторон. Добавить сюда нечего.Не цензура, а критическое мышлениеВ политизированных вопросах ИИ воспроизводит гегемонистские установки западноцентричного дискурса. Но сгенерированные тексты способны произвести впечатление нейтральности и именно в этом заключается опасность. Открытую пропаганду люди в основном узнают, но чаще всего пользователь-неспециалист не обратит внимание на фактологические неточности и вроде бы мелкие манипуляции, которые в совокупности искажают картину до неузнаваемости и с течением времени могут формировать у пользователей новую картину мира.Что с этим делать?Системы ИИ не нейтральны, и они влияют на то, как думают люди. Это проблема. Но книги тоже не нейтральны и в зависимости от того, какие произведения попадутся человеку в детстве и не только, также формируется мировоззрение человека. Тем не менее, человечество в целом давно пришло к выводу, что запрет книг (даже тех, которые правительства считают деструктивными) — это путь в никуда. Их все равно прочитают, поэтому лучше не запрещать, а комментировать, объяснять, как нужно правильно понимать "проблемные" книги.Что касается цензурирования ИИ, то здесь ситуация еще сложнее. Отечественные чат-боты (вроде "Алисы") цензурировать можно, вообще запрещая высказываться на те или иные темы, но они при этом становятся малопригодными для интеллектуального пользования. Цензурировать же иностранные ИИ невозможно, их можно только заблокировать, но выход ли это?С 1 сентября 2027 года в России планируют ввести в силу федеральный закон о государственном регулировании искусственного интеллекта. Он вводит понятие суверенной, национальной и доверенной модели ИИ, которая должна быть создана в России гражданами и юрлицами из РФ на основе данных из российских источников. Доверенные модели вносятся в специальный реестр. Для критических отраслей — медицины, критической инфраструктуры, госуправления — применение иностранных моделей планируется ограничить. Сама идея хорошая — как минимум критические отрасли просто не имеют морального права планировать свою деятельность на основании не верифицированных данных. Однако в идее есть одна серьезная проблема — "на основе данных из российских источников". Сейчас не будем говорить о качестве источников вроде блогеров в Дзен или аналитики из телевизионных ток-шоу, хотя об этом тоже не стоит забывать. Российских источников просто очень мало, чтобы выстраивать качественный ИИ исключительно на их базе. Кроме того, большинство передовых открытий в мировой науке осуществляется за границей (не потому, что в России с этим все плохо, а просто потому, что население заграницы больше, чем население России) и их результаты публикуются в иностранных, чаще всего западных научных журналах. Отрезать критические отрасли России от мировых открытий — идея не лучшая и, пожалуй, слабо соответствует наказу президента о стимулировании передовых разработок.Выстраивая технологический суверенитет, как СССР, так и современный Китай, делали все, чтобы получить передовые западные технологии и использовать в своих интересах, а не закрыться от них. Это стратегия успеха. А простое декларирование достижения суверенитета далеко от суверенитета реального.Совсем недавно, 14 апреля, в Барселоне прошла конференция ACM (Association for Computing Machinery), посвященная человеческому фактору в вычислительных системах. На конференции группа исследователей сообщила, что люди, которые не обращались к чат-боту до тех пор, пока не пытались частично решить проблему самостоятельно, лучше справлялись с заданиями на критическое мышление, чем те, кто с самого начала использовал чат-бота. Преимущество использования ИИ на ранних этапах процесса сказывалось только в условиях сжатых сроков. Но в том, что касается предвзятости мышления, то есть в том, сколько точек зрения участники исследования учли в своих аргументах, однозначно победила группа, у которой было достаточно времени и которая получила доступ к чат-боту только в конце эксперимента.По словам Барбары Оукли, системного инженера и эксперта в области образования из Оклендского университета в Рочестер-Хиллс, штат Мичиган, результаты согласуются с исследованиями двух типов обучения: один основан на медленном, требующем усилий осмыслении, а другой — на быстром, автоматизированном мышлении. Медленное обучение предполагает тщательное изучение проблемы и взвешивание вариантов, в то время как быстрое обучение опирается на привычки и быстрые суждения без глубокого анализа. Участники эксперимента, показавшие лучшие результаты, как раз прошли через более медленное и вдумчивое обучение. Конечно, в реальной жизни часто есть необходимость включать критическое мышление в условиях нехватки времени и долго думать просто некогда. Поэтому в эксперименте с ограничением по времени победила группа, использовавшая ИИ на раннем этапе. Но это еще не означает эффективность. Некритическое использовании ИИ создает риск и снижения качества аргументации, и политической вовлеченности в чужие идеи и нарративы.Залог успеха — золотая середина. Отказаться от ИИ в современном мире уже невозможно, а попытки его цензурировать будут либо снижать качество языковой модели и делать ее неконкурентоспособной, либо продуцировать собственные предубеждения цензоров, точно также превращая чат-бот не в аналитический инструмент, а в инструмент пропаганды (пусть даже "своей", а не "вражеской", но где гарантии, что "свой" цензор не может стать агентом "врага"?)Вполне достаточно сделать так, чтобы люди хорошо разбирались в ИИ и понимали особенности собственного мышления, чтобы сознательно взвешивать риски и преимущества. При понимании того, как работают модели и их склонности воспроизводить одностороннюю картину действительности, пользователь может обращать внимание на противоречии в тексте, задавать наводящие вопросы и пытаться получить более сбалансированную информацию. Это значит, что решение проблемы с предвзятостью ИИ лежит не в сфере ИИ (он всегда будет предвзятым), а вне ее — в сфере качественного массового образования и обучения критическому восприятию текстов и хотя бы базовым навыкам их анализа.Цель не в том, чтобы контролировать то, что говорят чат-боты. Это так же бессмысленно и бесперспективно, как контроль за тем, что пишут писатели в книгах или комментаторы в соцсетях. История давно доказала, что результат всегда оказывается обратным. Цель в том, чтобы воспитать интеллектуальное поколение с критическим мышлением и предоставить ему достаточно разнообразной информации для ее критической оценки. Большое заблуждение считать, что народ глуп и только и ждет, как бы прочитать "вражескую" информацию и совершить предательство, и единственный спаситель — это цензор (которого берут из того же народа). Но народ может стать глупым, если ему ежедневно это внушать. Поэтому, как сказал президент, российская правовая база в сфере ИИ должна не сдерживать, а стимулировать разработку передовых технологий. От этого зависит "суверенитет и само существование России".О глобальных тенденциях по закупориванию в собственных границах — в материале ""Суверенизация", или как во всем мире закрывают кран".

россия

киев

запад

Павел Волков

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

антимайдан, россия, киев, владимир путин, запад, илон маск, ноам хомский, ии (искусственный интеллект), цензура, сво, мнения