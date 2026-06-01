"Никто уже не будет смеяться": политолог о реакции Запада на удары возмездия по Киеву
"Никто уже не будет смеяться": политолог о реакции Запада на удары возмездия по Киеву
Удары по Киеву нанесут Украине одновременно военный, экономический и пропагандистский ущерб. Западные дипломаты действительно могут покинуть город, а киевляне — массово выехать из страны, например, в Польшу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Богдан Безпалько
"Никто уже не будет смеяться": политолог о реакции Запада на удары возмездия по Киеву

12:15 01.06.2026 (обновлено: 14:10 01.06.2026)
 
Удары по Киеву нанесут Украине одновременно военный, экономический и пропагандистский ущерб. Западные дипломаты действительно могут покинуть город, а киевляне — массово выехать из страны, например, в Польшу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Богдан Безпалько
25 мая 2026 года МИД РФ объявил о начале нанесения ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве. Российские силы приступают к "системным и последовательным ударам" по объектам ВПК в Киеве, говорится в заявлении ведомства.
Журналист уточнил, будет ли от ударов по Киеву военная целесообразность или можно ожидать только пропагандистский эффект. Эксперт ответил, что сейчас все смешалось.
"Это нанесет Украине и военный, и экономический, и пропагандистский ущерб", — пояснил Безпалько.
По словам политолога, если такие удары нанести, никто уже не будет смеяться. "Западные дипломаты действительно могут из Киева уехать. Да и сами киевляне могут уехать из города. Например, в ту же Польшу", — заявил Безпалько.
"Пусть поляки "наслаждаются" очередной партией беженцев и кормят их", — иронично подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на юг" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в новом материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.
