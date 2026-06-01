Письмо Зеленского в Вашингтон так и осталось без ответа. Теперь он начал играть за спиной Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывал на поддержку американского коллеги Дональда Трампа на фоне атак ВС РФ, но нет. А раз так, он уже строит план сотрудничества с демократами, рассчитывая на крах республиканцев на выборах в Конгресс

2026-06-01T18:07

Через два дня после публикации заявления МИД РФ о переходе российских Вооружённых сил к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве в качестве контрмеры на теракт ВСУ в Старобельске, 27 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский направил в Вашингтон письма с просьбой увеличить поставки на Украину боеприпасов для систем ПВО из-за растущего дефицита боеприпасов у украинской армии."Для нас вряд ли есть что-то более болезненное, чем батареи Patriot без заряженных ракет. Я прошу вашей помощи в защите украинского неба от российских ракет", - гласит послание.Однако до сих пор ответа от американской стороны он не получил."В Соединённых Штатах недостаточные объёмы производства противобаллистических ракет, и это может привести к кризису в разных частях мира. Россия наращивает собственное производство баллистических ракет. Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США. Надеюсь, они поймут ситуацию и отреагируют. 60–65 противобаллистических ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами - это ничто", - заявил Зеленский 31 мая в программе Face the Nation на американском телеканале CBS.И добавил, что просил предыдущую и просит нынешнюю администрацию США предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис уверен, что Зеленский испугался объявления российской стороны об ударах возмездия."Это заметно, особенно для тех, кто давно за ним следит. Обычно он самоуверен и заносчив в своих заявлениях, теперь всё иначе. Даже по языку его тела видно, что он осознаёт приближение чего-то", — сказал он в эфире одного из YouTube-каналов.Его точку зрения разделяет бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, считающий, что Зеленский на самом деле в довольно отчаянном положении."Он знает, что находится на последнем этапе своего существования, поэтому он просит всё, что кто-либо готов ему дать. Хорошая новость заключается в том, что большинство людей в Европе, которые слушали этого человека, больше не заинтересованы в этом. <…> У русских есть почти неисчерпаемый запас "Орешников", "Искандеров" и других ракет. Я думаю, что они нанесут огромный ущерб. <…> И они также ясно дали понять, что теперь будут наносить удары вглубь Украины, вплоть до Львова, если потребуется. Вот что грядёт, и это начнётся очень скоро", - заявил он в интервью на платформе Redacted.По мнению сенатора-демократа Криса Мёрфи, Зеленскому не стоит ждать ответа от Белого дома. Он сомневается в существовании достаточной двухпартийной поддержки, чтобы оказать давление на Пентагон и добиться перераспределения части комплексов Patriot в пользу Украины."Мне кажется, история здесь с самого начала была довольно простой. Трамп не хочет делать то, что необходимо для поддержки Украины, а Республиканская партия как правило следует его курсу. Уже 1,5 года в Сенате лежит двухпартийный законопроект о санкциях, который должен был бы усилить давление на российскую экономику и затруднить финансирование войны. По сути, Дональд Трамп наложил на этот законопроект вето. Он не позволяет сенаторам-республиканцам вынести его на рассмотрение. Кроме того, он удерживает $400 млн, которые Конгресс выделил для помощи Украине. В конечном счёте Дональд Трамп решил не помогать Украине. И, похоже, в республиканской фракции недостаточно политической смелости, чтобы ему противостоять", - сказал Мёрфи в эфире той же Face the Nation.Если бы всё было так однозначно: Трамп сказал прекратить выделение помощи Киеву совсем, все до единого республиканцы-законодатели сказали "есть!" - возможно, урегулирование украинского конфликта было бы уже гораздо ближе. Однако в реальности единой позиции среди однопартийцев президента по вопросу Украины нет.Администрация действительно не спешила финансировать Киев, ссылаясь на то, что основное бремя этого конфликта взяла на себя Европа, но после критики руководства Пентагона за задержку движения $400 млн, выделенных Конгрессом на закупку оружия Украине в 2026 финансовом году в рамках инициативы USAI (техника не поставляется ВСУ напрямую, Пентагон должен заключать соглашения с американскими производителями), со стороны председателя подкомитета Сената по оборонным ассигнованиям, бывшего лидера республиканской фракции Митча Макконнелла Белый дом в конце апреля разморозил финансовую помощь Украине.Так чего же ждать дальше от американцев? В ситуации с США надо ориентироваться на почасовой прогноз, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Тут уж точно предугадать дальнейший ход событий сложно.Комментарий из администрации насчёт письма Зеленского всё же прозвучал. Отвечая на вопрос о просьбе главы киевского режима, руководитель Пентагона Пит Хегсет сказал журналистам на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре: "Мы хотим, чтобы они (Украина - ред.) могли защищаться, и мы найдём способ им в этом помочь".При этом министр войны не стал давать каких-либо обещаний насчёт новых поставок вооружений и боеприпасов, а лишь утверждал, что США оказывают Украине помощь там, где это возможно, и хвалил европейских союзников за их вклад в поддержку ВСУ. Больше это выглядело как поощрение Старого света за то, что взвалили финансовый груз ответственности на себя, мол, продолжайте в том же духе, а мы будем присоединяться, но время от времени."Мы меняем подход к производству всех видов важных боеприпасов, чтобы наши компании поставляли не просто немного больше, а значительно больше по всем направлениям", - как бы в оправдание добавил Хегсет.Тем временем Банковая играет свои подковёрные игры с Белым домом."Согласно просочившейся информации, своим однопартийцам глава киевского режима обещал поражение республиканцев на выборах в Конгресс и последующее увеличение финансирования, а также возвращение к стимулирующим выплатам в "конвертах", – сообщил источник РИА Новости.Судя по последним опросам, республиканцы действительно вряд ли смогут удержать контроль над обеими палатами Конгресса по итогам ноябрьских выборов – на сегодняшний день превосходство Демократической партии составляет 7,6% (47,9% против 40,3%). И демократы более благосклонны к поддержке Киева – это тоже факт.Однако есть ещё не менее важный, чем рейтинги, аспект: в следующем созыве Конгресса украинское лобби заметно ослабнет. Одни преданные соратники режима Зеленского проиграли на праймериз и лишились возможности баллотироваться на новый срок, как, например, сенатор-республиканец Джон Корнин в Техасе, причём обошёл его противник поддержки Украины, похожая судьба может ждать через неделю его коллегу из Южной Каролины Линдси Грэма*.Другие – решили вообще уйти из большой политики. В частности сенатор от Северной Каролины Том Тиллис, заседавший в верхней палате Конгресса с 2015 года, которого "Голос Америки"** называет "одним из самых последовательных критиков Владимира Путина и его режима на Капитолийском холме и одним из самых заметных сторонников Украины в Республиканской партии".С самого начала СВО он выражал поддержку киевскому режиму. В сентябре 2022 года, выступая вместе со вторым сопредседателем сенатской группы наблюдателей НАТО (NATO Observer Group), своей коллегой от Демократической партии Джин Шахин на площадке Атлантического Совета***, призывал ещё администрацию предыдущего президента США Джо Байдена в ответ на действия ВС РФ адекватно увеличить военную помощь Украине, например, поставить реактивные артиллерийские системы большей дальности, о которых просили ВСУ, но Вашингтон их просьбу не удовлетворил. Возможную усталость американского общества от помощи Украине Тиллис называл одной из внутренних угроз в США и странах НАТО.Он вступал в спор с нынешним вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, когда тот, ещё будучи сенатором от штата Огайо, в программе State of the Union на CNN выразил мнение, что для завершения конфликта Украине придётся уступить России часть территорий, а также высказался против дополнительного финансирования Киева, поскольку он не сможет одолеть РФ, и назвал визит Зеленского в США позорным фарсом. Тиллис раскритиковал слова коллеги, называя абсолютной чушью его утверждение, что предоставляя деньги Украине, Соединённые Штаты поддерживают там коррупцию.Весной 2025 года сенатор призывал президента действующего президента Дональда Трампа возобновить военную помощь Украине и предоставление разведданных, больше всего его в этом контексте беспокоило "то, как люди на поле боя относятся к этому". А незадолго до этого Тиллис вместе с другими американскими законодателями побывал на Украине, в том числе в Буче, где украинская сторона устроила провокацию в апреле 2022 года и обвинила Россию в убийстве мирного населения, затем фотографии из этого городка в Киевской области сенатор демонстрировал в Конгрессе.Так что продвигать проукраинские инициативы в американских политических кругах в ближайшей перспективе может стать гораздо сложнее.Но всё же соратники Зеленского у власти ещё есть. В частности в ту 1/3 Сената, которая подлежит обновлению в ноябре, не входит сенатор-демократ Ричард Блюменталь, соавтор законопроекта об антироссийских санкциях и пошлинах в 500% на товары, импортируемые из стран, закупающих российские энергоносители. Пока Белый дом хранил молчание по поводу письма с прошением боеприпасов для систем ПВО, он поспешил прилететь в Киев и лично пообщаться с Зеленским.Одновременно с визитом Блюменталя - лоббиста военно-промышленного комплекса США – глава киевского режима, как рассказали источники РИА Новости в российских силовых структурах, принял решение о серьёзных перестановках в политической верхушке."В узком кругу Зеленский заявил о намерениях назначить Буданова* главнокомандующим ВСУ и Шмыгаля вернуть на должность премьер-министра. Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в Конгресс", - сообщили они.Возможно, Зеленский будет отталкиваться уже от результатов голосования в США, раз не спешит делать такие перестановки.А ещё он, по имеющейся информации, рассчитывает вернуться к "формуле Салливана", которая предусматривает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.Для ВСУ, испытывающих, как сказано в квартальном отчёте Пентагона, дефицит и вооружений, и боеприпасов, и личного состава, остановка боевых действий на сегодняшних позициях была бы выгодным вариантом, чтобы не потерять ещё больше территорий, а для России, чьи войска обладают стратегической инциативой и способны продолжать наступление, и пока часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей ещё остаются под контролем Киева, этот вариант неприемлем вообще. Так что, как и объявлял верховный главнокомандующий, ВС РФ продолжают добиваться целей СВО военным путём, раз дипломатия не работает.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов**признан в РФ СМИ-иноагентом***неправительственная организация, деятельность которой признала в РФ нежелательной

