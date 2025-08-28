https://ukraina.ru/20250828/suverenizatsiya-ili-kak-vo-vsem-mire-zakryvayut-kran-1067799031.html

"Суверенизация", или Как во всем мире закрывают кран

С тех пор как идея "конца истории" и объединения человечества под эгидой т. н. либерально-демократических ценностей была в целом признана несостоятельной даже со стороны её изобретателей, в мире началась тенденция "суверенизации". Обсуждение того, хорошо это или плохо, и, что самое главное, для кого, сейчас увело бы нас слишком далеко.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1c/1067805576_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_184b5867d23337a8934f14098fb32c10.png

"Свобода" или "суверенитет"?Достаточно сказать, что идейное "поправение" (относительно того, что в западном мейнстриме называется левым либерализмом) в значительной части мира вызвано объективными экономическими основаниями — кризис капитализма ежегодно обсуждают на самом мейнстримном на планете Давосском форуме.Лево-либералы традиционно предлагают смягчать кризис путём увеличения социальных подачек бедным слоям общества. Примерно на такой предвыборной платформе стояла в США Камала Харрис, за что сторонники Трампа навесили на неё ярлык "кАммунистки".Долгое время такая стратегия была эффективной и, например, в Западной Европе существовало "вэллфэйр стэйт" (государство всеобщего достатка), т. е. капитализм с большим социальным сектором и умеренным разрывом в потреблении между богатыми и бедными, что и породило миф о "европейской мечте", ставший идейным катализатором украинского майдана.Толпы "мелких лавочников" в Киеве и других городах требовали не Бандеру и "национальное возрождение", но улучшение качества жизни "как в Европе". Конечно, потом будет "нас кинули", но даже сейчас украинские власти не могут отказать своему электорату в сохранении главной программной цели — вступлении в ЕС.Был миф и "американской мечты". В отличие от европейской спокойной сытости, он предлагал достижение любых вершин для умных, активных и предприимчивых людей. Было очень смешно, когда во время крымских событий 2014 года украинский полковник Мамчур кричал: "Америка с нами!", но в его голове, как и во многих наших головах, как бы мы себя ни одёргивали, сидело представление о США как о "лидере демократического мира", где понятие демократии синонимично понятию качества жизни.Но на днях канцлер Германии Мерц заявил, что у ФРГ больше нет денег, чтобы содержать социальное государство. А в Америке к власти пришёл Трамп. И в целом лево-либералы со своими идеями прав человека, частью которых, конечно, является право на достойную жизнь, всё больше теряют электоральную базу, поскольку в неподкреплённые экономически идеи перестают верить.Осознание того, что деньги для поддержания стабильности старой системы после развала СССР и ограбления его бывших республик закончились, приходит в головы не только европейских трампистов, но и широких масс. Это выливается в продуцирование разнообразных антикризисных теорий: от борьбы с "замещающей миграцией" до борьбы за "традиционные ценности" и "суверенизацию идей", что, впрочем, звенья одной и той же цепи.Украина, как место крайнего радикализма, является одной из лакмусовых бумажек этого процесса. Чем дольше она не вступает в ЕС и в целом не приближается к стандартам мифа о своей "земле обетованной", тем больше идеи "свободы и демократии" даже в самом профанационном виде сменяются идеями "силы нации", "исконной идентичности", "древних традиций" и "суверенитета". Последнее забавно звучит применительно к нынешней Украине, но посмотрите на реакцию общественности по поводу того, как "круто Зеля ответил Трампу" в Овальном кабинете или как "Трамп не будет решать за Украину её территориальные вопросы", и всё станет понятно.А идея о слабости Европы и о том, что только закалённые в боях украинские войска способны её защитить? Раз нет (и не будет) денег для обеспечения высоких социальных стандартов, значит надо "затягивать пояса" и воевать. Применительно к Украине, воевать в прямом смысле слова, применительно к более состоятельным государствам — в переносном или, как это сейчас называют, гибридном. Причём воевать не только с государствами "оси зла": Россией, Китаем, Ираном, КНДР и кого там ещё завтра назначат мировым злодеем, но и друг с другом.Риск отключения — новая парадигмаНапример, в западной повестке серьёзной проблемой считается "цифровой" конфликт США и ЕС. Макрон совсем недавно заявил, что Европа должна рассмотреть возможность применения ответных мер против цифрового сектора США после критики Трампом закона ЕС о цифровых услугах (DSA). По словам Макрона, у ЕС "большой дефицит торгового баланса с США" в сфере услуг.Интересно, что именно дефицитом торгового баланса Трамп объяснял повышение тарифов для целого ряда стран. И это снова та самая проблема отсутствия средств на поддержание старой системы. Америка больше не готова покупать лояльность Европы, пусть Европа, если ей нужно, покупает лояльность Америки. А нужно ли ей? Есть альтернативная торговля с Китаем. Гипотетически может быть и с Россией, за что выступают европейские "трамписты". Да-да, не за Трампа как личность, а за его подходы к "суверенизации". У каждого теперь есть свой "Грэйт эгейн".Трамп обсуждает возможность ввести санкции против Европы из-за дискриминации американских компаний тем самым законом DSA, который предполагает штрафы за непредоставление национальным регулирующим органам информации об алгоритмах цифровых платформ, непредоставление пользователям объяснений касательно решений о модерации контента, а также усиливает контроль за таргетированной рекламой. Если нарушения системные и доказан серьёзный ущерб пользователям, может быть и уголовная ответственность.Согласно закону, компании, размещающие незаконный контент от других лиц, несут ответственность за этот контент. В США таких правил пока нет, а в России есть. Поэтому в плане "суверенизации цифры" ЕС, который крайне патриотичные российские философы называют "либерально-сатанинской Гейропой", чуждой наших традиционных ценностей, скорее двигается в том же направлении, что и Россия.Впрочем, американские аналитики считают вопросом времени, когда подобные правила введут в США и они станут "золотым стандартом" регулирования в мире. Когда без решения суда удаляют российский контент — это считается борьбой с пропагандой за свободу слова, но когда подобное начинает грозить западным компаниям, начинается борьба.POLITICO вообще считает, что США могут отключить Европу от интернета из-за её тотальной зависимости от американских поставщиков облачных услуг, среди которых Amazon, Microsoft и Google занимают более двух третей регионального рынка. Вопрос лояльности. Но лояльность надо покупать, чего Трамп не делает, поэтому никаких гарантий больше нет.Особенно сторонники европейского суверенитета любят вспоминать взлом электронной почты Microsoft главного прокурора МУС. В апреле Microsoft заявила, что компания добавит в свои контракты с правительствами европейских стран обязательное условие, согласно которому они будут оставаться в сети, и будет оспаривать любые приказы о приостановке работы в суде. Хотя президент компании Брэд Смит заявил, что риск того, что администрация США прикажет американским технологическим компаниям прекратить деятельность в ЕС, "крайне невелик", он признал, что это "вызывает реальную обеспокоенность у людей по всей Европе".Европейские технокорпорации подготовили инициативу по суверенизации цифры под названием EuroStack. Программу оценивают в 300 млрд евро. Движение хочет, чтобы ЕС объединился вокруг трёх целей: "Покупай европейское", "Продавай европейское" и "Финансируй европейское". Так что "Make Europe Great Again" — это чуть больше, чем лозунг местных правых популистов, это жизненная экономическая необходимость крупных технологических собственников, которые призывают государства к тратам на свои проекты вместо обеспечения экономически бесполезных стариков пенсиями. Точно так же, как и в Америке. Возможно, точно так же, как и в России.Не авторитарно не получаетсяРоссию как часть капиталистической системы проблемы нехватки средств на социальное государство тоже не обходят мимо. Точнее, средств как таковых у России очень много, но вопрос справедливого перераспределения на повестке не стоит (приватизация пересмотру не подлежит, а если точечно и подлежит, то речь исключительно о решении текущих военных задач или о реприватизации), а при нынешней системе распределения да ещё и в условиях СВО средств на социалку действительно не хватает.Поэтому на всех экранах мы видим философов, которые идею "традиционных ценностей" противопоставляют идее "потреблятства", ценность "суверенитета" ставят выше ценности "свободы" и убеждают население привыкать, что война теперь навсегда.На практике же всё это выливается в бесконечные запреты вроде замедления "Ютуба" или блокировки звонков в иностранных мессенджерах (а как звонить за границу, если там российский мессенджер установить не могут?), что критикуют не только либералы и иноагенты, но даже самые патриотичные патриоты. Вроде бы критика убойно логична, но идеология "суверенизации" не предполагает звонков за границу. Конечно, это гиперболизация, но общий смысл (если без перегибов) именно такой.В рамках той же самой идеологии некоторые депутаты Госдумы предлагают молиться за погашение кредитов, освящать банковские карты или разрешать семьям заводить домашних животных только по количеству рождённых детей. Я намеренно привожу в пример самые экстремальные и даже нелепые предложения, чтобы показать тенденцию, смысл которой в том, что средства, которые есть в наличии у государства, всё сложнее и сложнее распределять так, чтобы хватало и крупному бизнесу, и населению. Бизнес хочет, чтобы то, что есть, шло на его развитие, а не на бессмысленное с его точки зрения поддержание штанов "лентяев". Соответственно, трампизм становится как бы всеобщей идеологией. Как бы, потому что лично Трампа бенефициары этой идеологии в каждой отдельной стране могут даже ненавидеть.Давайте возьмём менее экстремальный пример, связанный всё с тем же вопросом. В рамках "цифровой" борьбы ЕС и США, Европа обсуждает два знаковых решения ЕСПЧ: дело Delfi AS против Эстонии и дело MTE и Index.hu против Венгрии. В первом случае суд подтвердил ответственность онлайн-платформ за распространение вредоносного контента их пользователями. Во втором, наоборот, что наказывать платформы за комментарии пользователей без глубокого погружения в смысл и контекст этих комментариев нельзя, поскольку это нарушает свободу слова.Вопрос баланса между свободой выражения мнений и нацбезопасностью — один из сложнейших и один из самых политизированных.Россия вышла из ЕСПЧ, который, будучи наднациональным органом, может хоть как-то уходить от политизации вопроса при вынесении подобных решений. Выход России был неизбежен, с этим в нынешних условиях ничего не поделаешь — ЕСПЧ для РФ больше не является независимым органом.Но, если в 2022 году мы постоянно слышали от тех же членов СПЧ при Президенте рассуждения о необходимости своей Конвенции по правам человека и своего судебного органа по правам человека, может быть в рамках БРИКС, то сегодня темы не повестке нет вообще. Если нет третейского судьи, то кто рассудит гражданина и его государство? Государство может рассудить двух граждан, но оно не может рассудить гражданина и себя самое.Крайне остроумный Александр Лукашенко заявил, что хотел бы управлять не авторитарно, но пока по-другому не получается. И это правда — не получается. Не из-за того, что он или кто-то другой "авторитарная личность", а потому что объективные экономические обстоятельства располагают.Как очень примерная аналогия — абсолютистская монархия в эпоху перехода от феодализма к капитализму. Строй, неприемлемый ни для феодалов, ни для капиталистов, а потому временно приемлемый и для тех, и для других, пока не решился окончательно вопрос, кто сильнее и за кем будущее.В условиях современности, старые промышленные капиталисты и новые т. н. технофеодалы, о которых написал книгу Янис Варуфакис. А может быть ещё кто-то третий.Завершить хочется словами чуть ли не главного теневого, как его называют, идеолога трампизма — технофеодала Питера Тиля, который спонсировал предвыборные кампании и Трампа, и Вэнса. Некогда Тиль заявил, что предоставление женщинам избирательного права в 1920-х годах "превратило понятие “капиталистическая демократия” в оксюморон". Теперь оксюмороном всё больше становится капиталистическая демократия как таковая.О последствиях европейской политики — в материале "Черная книга колониализма. Франция и Великобритания возвращают отрезанные головы"

