"Следующая война уже на пороге": почему Европа думает, что Россия ударит, а США не защитят

Россия может напасть на Европу уже в ближайшее время, при этом в поддержке США в таком случае есть большие сомнения. Такой тезис 17 апреля выдвинул обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, комментируя недавние предупреждения Москвы о возможности ударов по местам производства беспилотников в Европе, которые поставляются Украине

2026-04-17T10:35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

По мнению автора, резкая риторика президента США Дональда Трампа в адрес европейских союзников по НАТО уже подрывает доверие к американским гарантиям безопасности. Этим, считает Игнатиус, может воспользоваться российское руководство, увидев "окно возможностей". "Если вы [президент России Владимир] Путин, то вы, возможно, начинаете задумываться о следующей войне — против Европы — даже несмотря на то, что продолжаете борьбу на Украине. Вы даже можете задаваться вопросом, не настало ли время для удара — до того, как европейские страны полностью перевооружатся, до того, как Украина разработает новое оружие, способное поражать цели еще глубже в России, и пока ваш приятель, президент Дональд Трамп, находится в Белом доме и обращается с НАТО как с боксерской грушей", — пишет Игнатиус. На этой неделе Министерство обороны России, а затем и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозили Европе ударами по производствам беспилотников, которые поставляются киевскому режиму. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу обвинил страны Балтии в открытии своего воздушного пространства для ударов украинскими дронами по территории России и пригрозил, что Москва может "воспользоваться правом на самооборону". При этом ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ подчеркнул, что Россия ведет специальную военную операцию на Украине и "ни на какую Европу" нападать не собирается. "Нам это совершенно ни к чему", — заявил глава МИД РФ. Однако он предупредил, что если европейские страны реализуют свои угрозы подготовиться к войне против России и начнут нападение, то последует жесткий ответ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда понимала опасность того, что Европа может готовиться к войне с РФ, и все меры для обеспечения безопасности принимались заблаговременно. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что российские власти остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Киев заметает следы: свидетелей событий в Буче отправляют в могилу. Хроника событий на утро 17 апреля.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

