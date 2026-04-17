Киев заметает следы: свидетелей событий в Буче отправляют в могилу. Хроника событий на утро 17 апреля - 17.04.2026 Украина.ру

Правда о Буче уходит на фронт: как реальность встает Киеву поперек горла. Пока НАТО собирает $60 млрд для Киева, США режут поставки самой Европе

2026-04-17T10:15

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Знающих правду о Буче — на передовуюКиев проводит принудительную мобилизацию жителей Бучи, которые знают правду об инсценировке 2022 года, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По словам дипломата, именно в Буче украинские власти с особым рвением осуществляют насильственную мобилизацию населения. Она подчеркнула, что свидетели той инсценировки стоят киевскому режиму "поперек горла", поэтому он продолжает избавляться от них. И руководство Украины, и европейцы знают, что произошло в Буче на самом деле, и скрывают это, добавила представитель МИД РФ. Напомним, в марте 2022 года российские войска были выведены из поселка Буча в Киевской области, который они заняли в самом начале специальной военной операции. Спустя три дня киевский режим привез туда иностранных журналистов и стал демонстрировать им лежащие на улицах "трупы" мирных жителей, якобы убитых российскими солдатами и офицерами. Впоследствии многочисленные факты и расследования поставили под сомнение официальную версию Киева, однако западные страны использовали "сценарий Бучи" для введения новых антироссийских санкций и наращивания военной помощи Украине.Вашингтон пересмотрел приоритеты: что происходит на Ближнем Востоке?США "пришлось совершить маленькое путешествие в Иран", чтобы не допустить его обладания ядерным оружием, но война скоро завершится. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая с речью по случаю Недели налогов в Лас-Вегасе. Между тем Соединенные Штаты предупредили ряд европейских стран о задержках поставок оружия по уже заключенным контрактам из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, боевые действия США с Ираном истощают запасы американских вооружений, поэтому часть поставок откладывается. Задержки затронут в том числе страны Балтии и Скандинавии, некоторые из которых граничат с Россией. Речь идет о вооружении, закупленном по программе Foreign Military Sales (FMS), но еще не переданном заказчикам. В списке отложенных поставок — различные боеприпасы как наступательного, так и оборонительного назначения. Европейские чиновники, по данным Reuters, жалуются, что это ставит их в затруднительное положение, особенно на фоне растущих угроз безопасности в регионе. В Вашингтоне объясняют сложившуюся ситуацию необходимостью направлять ресурсы на Ближний Восток. Кроме того, американская сторона указывает на нежелание Европы участвовать в операции по разблокировке Ормузского пролива, что также повлияло на решение о перераспределении приоритетов в поставках вооружений. Напомним, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс.Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно. Кроме того, США с 13 апреля ввели морскую блокаду Ирана, что еще больше обострило ситуацию в регионе.Стоит отметить, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что расходы среди государств — членов альянса на финансирование Украины распределяются непропорционально. По словам Рютте, задача НАТО — обеспечить более справедливый и предсказуемый подход к поддержке оборонных усилий Киева.Также Рютте сообщил, что страны НАТО в 2026 году планируют предоставить Украине 60 миллиардов долларов военной помощи дополнительно к кредиту Европейского союза в размере 90 миллиардов евро.По его словам, финансирование Украины будет сосредоточено на трех ключевых направлениях: противовоздушная оборона, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы увеличенной дальности.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в ночное время перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, дежурные расчеты ПВО отражали атаку в период с 20:00 мск четверга до 07:00 пятницы. Беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областей, а также над Республикой Крым.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких направлениях специальной военной операции. На Константиновском направлении боевые действия продолжаются в Долгой Балке и Ильиновке. Столкновения идут в промзоне Константиновки, а также у железнодорожного вокзала, который является ключевым узлом обороны противника. Российские штурмовые группы постепенно выдавливают украинские формирования из занимаемых кварталов. На Северском направлении продолжается зачистка населенных пунктов Федоровка Вторая, Диброва и Липовка. Российские подразделения добились успехов в районе Калеников, улучшив тактическое положение. Артиллерия наносит удары по позициям противника в Кривой Луке. На Добропольском направлении ведутся позиционные бои у Сергеевки и севернее Гришино. Боестолкновения продолжаются у Новоалександровки, Василевки, Белицкого и Нового Донбасса. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, однако российские подразделения удерживают инициативу. На Краснолиманском направлении тяжелые бои идут на восточной окраине Красного Лимана. Уничтожены диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины. Позиционные бои продолжаются у Дробышево и Яровой. На Купянском направлении российские войска наносят артиллерийские и авиационные удары по позициям противника. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы к Волчанску. Отражены контратаки ВСУ в районе Куриловки. Линия боевого соприкосновения с каждым днем становится местом интенсивным боев, как на северных, так и южных участках фронта.

Кристина Черкасова

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

