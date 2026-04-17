Потеря Волчанских Хуторов — катастрофа для ВСУ: Алехин о ситуации на Харьковском направлении

Село Волчанские Хутора расположено всего в нескольких километрах к югу от границы Харьковской и Белгородской областей. Через него проходят единственные дороги, связывающие Волчанск с Белым Колодезем и Великим Бурлуком. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-04-17T04:15

Отвечая на вопрос о стратегическом значении освобожденного населенного пункта, эксперт пояснил, почему противник так отчаянно за него держался.Через Волчанские Хутора проходят фактически единственные в этих местах дороги, связывающие Волчанск с другими населенными пунктами к югу и востоку, в частности с Белым Колодезем и Великим Бурлуком, подчеркнул Алехин.По данным эксперта, на этом участке противник создал мощный узел обороны и постоянно подтягивал резервы и боевую технику. "Кроме того, командование ВСУ на этом участке планировало создать рубеж вдоль реки Волчья, чтобы использовать особенности рельефа для сдерживания продвижения нашей бронетехники", — добавил эксперт.Потеря Волчанских Хуторов серьезно ухудшает положение ВСУ на этом участке фронта, и уже очевиден ощутимый урон в логистике и взаимодействии оборонительной линии на востоке Харьковщины, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" взяли Волчанские Хутора и отбивают контратаки ВСУ через реку Волчья" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии" на сайте Украина.ру.

