https://ukraina.ru/20260416/polkovnik-gennadiy-alekhin-severyane-vzyali-volchanskie-khutora-i-otbivayut-kontrataki-vsu-cherez-reku-1077975984.html

Полковник Геннадий Алехин: "Северяне" взяли Волчанские Хутора и отбивают контратаки ВСУ через реку Волчья

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-04-16T16:59

эксклюзив

волчанск

россия

купянск

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png

После освобождения и зачистки населенного пункта Волчанские Хутора, штурмовые подразделения 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ведут продвижение по линии Покаляное-Зыбино. Передовые группы уже вошли в эти села и закрепляются, подтягивая резервы. В ходе многомесячных упорных и ожесточенных боев нашим штурмовикам удалось выбить сводных боевые подразделения 113-й отдельной бригады теробороны и 157-й отдельной мобильной бригады ВСУ. Противник пытался отчаянно зацепиться за окраины, даже перебросил сюда дополнительные роты из состава 48-го отдельного разведывательного батальона, однако остановить наше наступление врагу не удалось, подкрепление было уничтожено на подступах к местам боестолкновений.Село Волчанские Хутора расположено всего в нескольких километрах к югу от границы Харьковской и Белгородской областей и примерно в 60 км к северо-востоку от Харькова. Основная его его часть находится на левом берегу реки Волчья, через которую проложен мост. Выше по течению находится село Покаляное, ниже — город Волчанск, а на противоположном берегу — поселок Тихое.Через Волчанские Хутора проходят фактически единственные в этих местах дороги, связывающие Волчанск с другими населенными пунктами к югу и востоку, в частности с Белым Колодезем и Великим Бурлуком. На этом участке противник создал мощный узел обороны и постоянно подтягивал свои резервы и боевую технику. Кроме того, командование ВСУ на этом участке планировало создать рубеж вдоль реки Волчья, чтобы использовать особенности рельефа для сдерживания продвижения нашей бронетехники.Потеря важного оперативно-тактического населенного пункта Волчанские Хутора серьезно ухудшает положение ВСУ на этом участке фронта. Уже становится очевидным, что ощутимый урон в логистике и взаимодействии оборонительной линии на востоке Харьковщины. Контроль над населенным пунктом позволяет ВС РФ держать в прицеле прилегающие районы и пресекать попытки украинских сил форсировать реку Волчья.Стало известно, что подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ пытались захватить плацдарм на противоположном берегу в районе н.п. Бочково, закрепиться на нем и организовать контрнаступление. Перед ними была поставлена задача выбить российские подразделения с занимаемых позиций, форсировать реку и продвинуться вдоль северного берега реки.Основу 159-й бригады составили штурмовики с боевым опытом, доукомплектованных из 23-го отдельного стрелкового батальона, а также части 5-й тяжелой механизированной и 67-й механизированной бригад. Известно, что бригада входит в состав 21-го армейского корпуса, и на вооружении имела (во всяком случае, до недавнего времени) словенские танки M-55S, а также техника западного образца — БТР VAB и БМП CV90.Попытка прорыва и закрепления на противоположном берегу реки Волчья не увенчались успехом. Бригада понесла серьезные потери в живой силе и технике. До сих пор неопознанные тела противника находятся на дне реки и в прибрежной зоне. Теперь остатками этого еще недавно боеспособного соединения ВСУ бросили прикрывать подступы к Белому Колодезю, до которого по прямой составляет около 11−12 км, по автомобильным дорогам (трасса Т-2104) — примерно 14−15 км. Между населенными пунктами находится балка Белый Яр, но это скорее преимущественный фактор для штурмовиков "северян", поскольку может использоваться как выгодная позиция для дальнейшего броска.Во всяком случае, наши активные наступательные действия на Белый Колодезь уже получило конкретные очертания и в случае успеха могут быть продолжены до Великого Бурлука, что существенно улучшит позиции ВС РФ в районе Купянска. Впрочем, противник упорно сопротивляется, на этом участке есть еще резервы и возможность проводить контратаки как со стороны Белого Колодезя, так и с востока, вдоль реки Волчья. Часть подразделений противник перебросит со стороны Купянска и соседних участков приграничья.

https://ukraina.ru/20260415/polkovnik-gennadiy-alekhin-u-vsu-net-pekhoty-kotoraya-by-vyderzhala-boi-v-zelenke-pod-kharkovom-i-1077926564.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

