Продвижение к Великому Приколу и Петрушевке: Алёхин о наступлении "северян" под Сумами - 16.04.2026 Украина.ру
Продвижение к Великому Приколу и Петрушевке: Алёхин о наступлении "северян" под Сумами
На Сумском направлении штурмовики продвинулись к югу от Варачина к урочищу Разбойное и практически целиком зачистили Великий лес. Также отмечается заметное продвижение к Великому Приколу и Петрушевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алёхин сообщил, что российские штурмовые группы продолжают активное продвижение на Сумском направлении. По данным обозревателя, российские штурмовики зашли и закрепились на окраине Турьи. "Отмечается также заметное продвижение к Великому Приколу и Петрушевке. За минувшие сутки наши штурмовики продвинулись к югу от Варачина к урочищу Разбойное", — заявил собеседник Украина.ру."Ранее на этом участке им удалось занять Малую Корчаковку. Это позволит выйти к лесному массиву между Хотенью и Могрицей", — пояснил Алёхин. Он добавил, что подразделения "северян" практически целиком зачистили от ВСУ Великий лес.
Продвижение к Великому Приколу и Петрушевке: Алёхин о наступлении "северян" под Сумами

На Сумском направлении штурмовики продвинулись к югу от Варачина к урочищу Разбойное и практически целиком зачистили Великий лес. Также отмечается заметное продвижение к Великому Приколу и Петрушевке. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Алёхин сообщил, что российские штурмовые группы продолжают активное продвижение на Сумском направлении.
"За минувшие сутки подтверждённые потери противника составили 220 человек (из них более 150 в Сумской и 70 в Харьковской областях). Сожжены десятки единиц натовской бронетехники", — сказал эксперт.
По данным обозревателя, российские штурмовики зашли и закрепились на окраине Турьи. "Отмечается также заметное продвижение к Великому Приколу и Петрушевке. За минувшие сутки наши штурмовики продвинулись к югу от Варачина к урочищу Разбойное", — заявил собеседник Украина.ру.
"Ранее на этом участке им удалось занять Малую Корчаковку. Это позволит выйти к лесному массиву между Хотенью и Могрицей", — пояснил Алёхин. Он добавил, что подразделения "северян" практически целиком зачистили от ВСУ Великий лес.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ нет пехоты, которая бы выдержала бои в "зеленке" под Харьковом и Сумами" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию в зоне СВО — в материале "Военный эксперт Юрий Кнутов о боях под Добропольем: главком ВСУ Сырский бросил в бой свой личный резерв" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиСумыХарьковская областьХарьковГеннадий АлехинУкраина.руСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОновости СВОпрогнозы СВОСпецоперациявоенный экспертСумская область
 
12:51Днепропетровско-Запорожское направление: идут ожесточённые встречные бои
12:42Польша не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС — глава МИД
12:4116 апреля 2026 года, утренний эфир
12:30Британские власти поспорили из-за финансирования отправки войск на Украину
12:30Губернатор Кубани рассказал о состоянии пляжей Анапы. Главные новости к этому часу
12:17Продвижение к Великому Приколу и Петрушевке: Алёхин о наступлении "северян" под Сумами
12:06В украинской армии отметили нарастающее давление ВС РФ на нескольких направлениях
11:56Зеленский рвется помочь США в Ормузском проливе - Die Welt
11:31Писториус обвинил Россию в "несерьезном отношении" к переговорам по Украине
11:00Обломки беспилотника ВСУ попали в гражданское судно в Новороссийске. Главное к 11:00
10:29Военный эксперт рассказал об оружии, которое изменит характер современных войн
09:58Спутники NASA фиксируют крупные пожары на Украине. Новости к этому часу
09:30ПВО отразила атаку ВСУ на Севастополь. Что происходит на фронте
09:00Как мир на Украине ударит по Европе, и какой карт-бланш получил Трамп? Хроника событий на утро 16 апреля
08:59НАТО отрабатывает в Финляндии конфликт с Россией - посол
08:18Главное за ночь 16 апреля
07:56Погибли дети, школы закрыты. ПВО за ночь сбила больше двух сотен вражеских беспилотников над Россией
07:36"Коммунальный дефолт" и маниловские планы по индустриализации. Что происходит в Харькове
07:27ВС РФ ударили по целям врага на Украине. Новости СВО
07:21Трамп - Фантомас, а Вэнс - маразматик. Украинские эксперты о переориентации Украины с США на ЕС
Лента новостейМолния