Киевлянин во главе РККА. 145 лет со дня рождения С.С. Каменева
В августе 1919 года легендарному комдиву Чапаеву сообщили, что в штаб Восточного фронта прибыл новый командующий из "бывших". Василий Иванович отправил своего ординарца, возможно того самого Петьку, поехать и посмотреть, следует ли вообще этому "золотопогоннику" подчиняться. То вернулся в состоянии восторга: "Глазища – во! Усища – во! Ручища – во!"
© Открытый источникГлавком РККА Сергей Каменев
Главком РККА Сергей Каменев
© Открытый источник
Алексей Стаценко
В августе 1919 года легендарному комдиву Чапаеву сообщили, что в штаб Восточного фронта прибыл новый командующий из "бывших". Василий Иванович отправил своего ординарца, возможно того самого Петьку, поехать и посмотреть, следует ли вообще этому "золотопогоннику" подчиняться. То вернулся в состоянии восторга: "Глазища – во! Усища – во! Ручища – во!"
Сергей Каменев действительно в царское время дослужился до звания полковника Генерального штаба, но поддержал революцию и встал на защиту теперь уже социалистической Родины.
Родился Сергей Сергеевич 16 апреля 1881 года в Киеве в семье дворянина – военного инженера. Учился во Владимирском Киевском кадетском корпусе, в здании которого при СССР в послевоенное время располагался штаб Киевского военного округа, а теперь там "сидит" Генеральный штаб ВСУ. Кстати, кадры фильма "Дни Турбиных" (1976), в которых Алексей Турбин распускает своих кадетов и впоследствии погибает, а Николка Турбин получает увечье, снимались там же.
Сергей Сергеевич выпустился задолго до отражённых в этой киноленте событий – в 1898 году – после чего стал юнкером московского Александровского военного училища. Два года спустя он закончил его по 1-му разряду и был зачислен в подпоручики в 165-й Луцкий пехотный полк. Как отличник учёбы он мог выбирать место службы из предлагаемых вариантов, и выбрал тот, что поближе к Киеву.
Первые четыре года Каменев занимал должность батальонного адъютанта, после чего его произвели в подпоручики. В том же 1904 году он поступил в Николаевскую военную академию Генерального штаба. Поступить туда было вожделенной мечтой практически любого офицера Императорской Русской армии. Не менее сложно было также не вылететь с учёбы, так как после первого года, довольно лёгкого, два следующих для офицеров являлись настоящей "потогонкой", иногда в прямом смысле. Практически каждый день в манеже офицеры занимались верховой ездой и на землю из сёдел спускались мокрыми.
Сергей Сергеевич академию закончил по 1-му разряду. 7 мая 1907 года его произвели в штабс-капитаны и причислили к Генеральному штабу. Это давало огромное преимущество в выборе места дальнейшей службы (после необходимого двухгодичного цензового командования ротой в собственном полку). Обычный офицер практически не имел перспективы стать даже подполковником – просто в силу тех сроков, которые он должен был выходить между званиями. Для офицеров, причисленных к Генеральному штабу, эти сроки сокращались, поэтому они могли сделать лучшую карьеру. К воинскому званию таких офицеров полагалась приставка "Генерального штаба", а в мундире их отличало ношение аксельбанта. Но гораздо более важным было то, что такие офицеры имели приоритет в выдвижении на вышестоящие должности.
В период своей цензовой службы в 165-м Луцком полку, который квартировался в Киеве, Каменев был внештатным преподавателем тактики и типографии в Киевском военном училище. 26 ноября 1909 года его назначили на должность помощника адъютанта штаба Иркутского военного округа. Почти одновременно его повысили в звании до капитана Генерального штаба.
Первую мировую войну Каменев начал в штабе 1-й армии, которая понесла в Пруссии тяжёлые потери, но участвовала в успешном для Русской армии сражении при Гумбиннене (современном Гусеве). Сергей Сергеевич участвовал и в успешной для Русской армии Лодзинской операции в ноябре 1914 года, по окончании которой его произвели в полковники и назначили на должность старшего адъютанта отдела генерал-квартирмейстера. Он занимался изучением театров военных действий, организацией передвижения и размещения войск, сбором сведений о противнике, ведением карт и составлением отчётов о военных действиях.
Эту должность Каменев занимал до самой Февральской революции, был награждён четырьмя орденами и получил Высочайшее благоволение Государя Императора. Но после его свержения карьера Каменева стремительно пошла вверх – уже в марте 1917 года его назначили командовать 30-м пехотным Полтавским полком.
© commons.wikimedia.orgКомандиры Первой Конной армии в Полевом штабе РККА. Сидят: Сергей Каменев, Сергей Гусев, Александр Егоров, Климент Ворошилов. Стоят: Павел Лебедев, Николай Петин, Семён Будённый, Борис Шапошников
Командиры Первой Конной армии в Полевом штабе РККА. Сидят: Сергей Каменев, Сергей Гусев, Александр Егоров, Климент Ворошилов. Стоят: Павел Лебедев, Николай Петин, Семён Будённый, Борис Шапошников
Командиры Первой Конной армии в Полевом штабе РККА. Сидят: Сергей Каменев, Сергей Гусев, Александр Егоров, Климент Ворошилов. Стоят: Павел Лебедев, Николай Петин, Семён Будённый, Борис Шапошников
В своей части Каменев сразу запретил офицерам рукоприкладство. Он терпеть не мог так называемых "дантистов" – командиров, которые любят давать своим подчинённым по зубам. За это солдаты его уважали, и в конце концов выбрали Председателем корпусного Совета солдатских и казачьих депутатов. Тогда-то и попал в руки Сергея Сергеевича сборник Г.Е. Зиновьева и В.И. Ленина "Против течения". Впоследствии Каменев вспоминал: "он произвёл ошеломляющее впечатление, открыл новые горизонты".
До того, пока Русская армия ещё окончательно не развалилась, Каменев командовал 15-м армейским корпусом, а затем 3-й армией. Когда к власти пришли большевики, он стал одним из тех тысяч бывших царских офицеров, кто стал служить новой власти, полагая, что только она спасёт Россию от полной катастрофы.
Ещё со времён учёбы в Москве и С.-Петербурге Каменев был знаком с Лидией Фотиевой – революционеркой и бессменным личным секретарём Ленина. Это была одна из причин, почему в феврале 1918 года именно Каменев стал одним из тех командиров, кому доверили выстраивание так называемой Западной завесы. Это был новый фронт против продвигавшихся в Прибалтике и Псковской области немецких дивизий.
С июня 1918 года Каменев командовал 1-й Витебской дивизией, которую сам и сформировал, а через два месяца стал военным руководителем Западного участка завесы и одновременно военруком Смоленского района. Однако уже в сентябре его назначили командовать сразу целым Восточным фронтом, основным противником которого были войска адмирала Колчака. Туда Сергей Сергеевич отправился вместе со своей Витебской дивизией.
Из-за того, что у революционера Каменева партийный псевдоним совпадал с фамилией полковника (на самом деле Льва Борисовича звали Розенфельд) за рубежом, да и у белых долгое время считали, что на востоке красными войсками командует именно он. С учётом того, что Наркомом по военным и морским делам в это время был Лев Давидович Троцкий, чьим близким сподвижником был Каменев-Розенфельд, в этом нет ничего удивительного.
Именно тогда и произошла известная история с ординарцем Чапаева, которого поразили усы (действительно выдающиеся) и стать С.С. Каменева. Но авторитет у красных командиров Восточного фронта он заслужил не этим, а умением тщательно планировать операции, грамотно довести задачу до каждого из командиров, не блиставших образованием, и реализовать задуманное.
© commons.wikimedia.orgЧлены Реввоенсовета СССР. Первый ряд: Иона Якир, Александр Егоров, Сергей Каменев, Климент Ворошилов, Семён Будённый, Михаил Левандовский; второй ряд: Константин Авксентьевский, Борис Шапошников, Иван Белов, Иероним Уборевич. Декабрь 1927 года
Члены Реввоенсовета СССР. Первый ряд: Иона Якир, Александр Егоров, Сергей Каменев, Климент Ворошилов, Семён Будённый, Михаил Левандовский; второй ряд: Константин Авксентьевский, Борис Шапошников, Иван Белов, Иероним Уборевич. Декабрь 1927 года
4 марта 1919 года колчаковская армия начала своё очередное наступление, которое привело к потере красными Перми. Троцкий обвинил в неудаче Каменева, хотя настоящим виновником был главком Иоаким Вацетис. Он игнорировал просьбы командования Восточного фронта о подкреплениях. Даже в этих условиях войска фронта отбили Уфу и Оренбург, а в апреле 1918 года начали общее наступление.
Каменева всё равно сняли с должности и прислали взамен генерал-майора Александра Александровича Самойло. Однако тот не нашёл с местными красными командирами общий язык, и они написали Ленину коллективное письмо, требуя вернуть Каменева обратно. В конечном итоге армия Колчака была отброшена и практически разбита, поэтому и не смогла помочь Деникинской армии, которая как раз в это время только начинала своё наступление на Москву.
Тот же главком Вацетис требовал от Каменева снять соединения с его Восточного фронта и перебросить на Южный. Но Каменев понимал, что требуемые войска проблему с Деникиным не решат, а вот не добив Колчака, Красная армия рискует получить против себя объединённый фронт белых с юга, востока и запада.
В результате последовавших крупных военных неудач Вацетиса сняли с должности главкома и арестовали, а на его место главкома всех войск (и это всего в 38 лет) поставили Каменева. За него поручился один из старейших большевиков Сергей Иванович Гусев (Драбкин). Уже в октябре-ноябре 1919 года, когда была проведена Орловско-Кромская операция, армия Деникина была разбита и вскоре вынуждена была эвакуироваться, а сам генерал сам был вынужден оставить пост главкома ВСЮР.
В последующем Каменев разработал операцию по разгрому польских войск, и только разобщённые действия будущих советских маршалов Тухачевского и Егорова (за спиной последнего стоял Сталин – член Реввоенсоветов РСФСР и Западного фронта), вместо разгрома врага привели к собственному тяжёлому поражению. Каменева в нём не винили – он оставался на своём посту вплоть до 1924 года. Зато операция по разгрому армии Врангеля прошла без сучка и задоринки, после чего Гражданская война в европейской части России закончилась.
В 1921-22 годах Каменев руководил боевыми действиями на Туркестанском фронте, громя крупные воинские соединения басмачей. Одновременно он занимался организацией войск для подавления восстаний в Карелии, Тамбовской области, Бухаре и Фергане.
© Открытый источникСергей Каменев в 1930-е годы
Сергей Каменев в 1930-е годы
Сергей Каменев в 1930-е годы
К окончанию войны Сергей Сергеевич имел всего две награды – орден Боевого красного Знамени и именное золотое оружие. Но для того времени это были очень высокие награды. В 1924 году должность главкома в РККА была упразднена, и началась целая чехарда назначений Каменева на разные высокие должности от инспектора до начальника Главного штаба. Только с мая 1927 года он стал заместителем наркома по военным и морским делам и заместитель председателя Реввоенсовета СССР.
В партию Сергея Сергеевича приняли в 1930 году, а персональное воинское звание командарма 1-го ранга присвоили незадолго до смерти в ноябре 1935-го. Каменев под конец жизни много болел и скончался 25 августа 1936 года в возрасте 54-х лет от сердечного приступа.
С началом репрессий 1937 года, посмертно, Сергея Сергеевича обвинили в том, что он входил в подпольную группу маршала Тухачевского и готовил военный переворот. На его семье, правда, это почти не сказалось – никто не был арестован – только вдову Каменева лишили его воинской пенсии. Уже после смерти Сталина дочь Сергея Сергеевича попыталась его реабилитировать, оказалось, что никаких уголовных дел на него заведено не было, и никаких постановлений ни трибунал, ни суд не выносили – для реабилитации просто не имелось повода. Могилу заслуженного военачальника в стене Кремля также никто не потревожил.
Однако политика замалчивания заслуг Сергея Сергеевича перед революцией и страной продолжалась, поэтому в народе лучше знали командарма Будённого, комдивов Котовского и Чапаева, чем главного "кузнеца" побед Красной армии в Гражданской войне киевлянина Сергея Сергеевича Каменева.
