https://ukraina.ru/20260415/ekonomika-ukrainy-i-voyna-trudovaya-povinnost-krizisy-v-metallurgii-i-molokopererabotke-1077894423.html
Экономика Украины и война: трудовая повинность, кризисы в металлургии и молокопереработке
Экономика Украины и война: трудовая повинность, кризисы в металлургии и молокопереработке - 15.04.2026 Украина.ру
Экономика Украины и война: трудовая повинность, кризисы в металлургии и молокопереработке
Неделя выдалась спокойной. Ярких новостей не было, в Венгрии у власти остались всё те же националисты, просто нового Орбана зовут не Виктор, а Пётр, поэтому подвижек по вопросу разблокировки транзита нефти нет. Зеленский пока лишь обещает, что трубопровод починят в апреле, а Еврокомиссия планирует выделить деньги Украине "во втором квартале".
2026-04-15T06:50
2026-04-15T06:50
2026-04-15T06:50
украина
венгрия
киев
виктор орбан
тихонов виктор (тренер)
павел петр
метинвест
укрпочта
ес
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076357634_0:103:1328:850_1920x0_80_0_0_8e613f312c5a6a9e0ad3935e82ff6672.jpg
А раз так, то впору пройтись по тем новостям, на которые при наличии ярких событий не обратили бы внимания. В центре внимания — планы введения трудовой повинности, жалобы молочников на европейские стандарты, налог на OLX и прочие мелкие, но не менее важные события.О трудовой повинности6 апреля и.о. Главы Одесской военной администрации Надежда Задорожная своим распоряжением ввела трудовую повинность. Предполагается, что трудоспособных и безработных жителей 18-65 лет, включая переселенцев и ветеранов, будут привлекать к ликвидации последствий обстрелов, строительству и ремонту укрытий, погрузке гуманитарной помощи, дежурстве в пунктах некосокрушимости, изготовлении маскировочных сеток и прочим работам. По тому же пути вознамерились пойти в Киеве, где повинность планируют расширить на предприятия за пределами ВПК, а также студентов ПТУ.Как будет работать этот механизм пока не ясно. Позиция бюрократии понятна: людей для выполнения работ по тому же разбору завалов нет, поэтому велик соблазн привлечь их в принудительном порядке. Однако качество таких работников будет желать лучшего. Во-первых, принудительно трудиться не нравится никому. Во-вторых, такой труд будет низкооплачиваемым. В-третьих, такие работники будут находиться под постоянной угрозой мобилизации — ТЦК непременно придут за таким рабочим резервом.Отдельный вопрос — физическая доступность таких рабочих. Работодателями, страдающим от дефицита кадров и вынужденных мудрить со схемами их бронирования (выплата завышенных зарплат с последующим возвратом работником средств в наличной форме), так и преодолевать дополнительные трудности (растущее налоговое бремя, дефицит электроэнергии, прилёты и всеобщая дороговизна), трудовая повинность будет рассматриваться как очередная сложность, которую они попытаются преодолеть посредством денег и связей. Так же, как вопрос с бронированием решается деньгами и связями, будет решаться и вопрос с освобождением от трудовой повинности. То есть на Украине появляется очередной коррупционный канал.С остальными гражданами будет ещё сложнее: их придётся разыскать и привлечь к таким работам. Как следствие, отдуваться будут те, о ком известно бюрократии: студенты техникумов и ветераны. Как следствие, на работы отправятся самые бесправные и зависимые от властей. И то нужно будет ещё постараться, чтобы обеспечить их физическую явку для проведения работ.В общем, решить вопрос с кадрами легче в рыночной, а не силовой логике. Но сделать через силу всегда соблазнительнее для чиновников в условиях чрезвычайщины.Молочные бедыАграрии продолжают подсчитывать расходы на модернизацию своих хозяйств для соответствия европейским требованиям. В этот раз об издержках модернизации рассказала представитель Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.Наименьшие расходы понесут построенные 10–15 лет назад фермы — они изначально возводились по европейским стандартам, а вот старым фермам с поголовьем от 100 до 500 коров придётся понести существенные затраты. Из 1375 молочных ферм Украины 850 фермам потребуется реконструкция с затратами в диапазоне от 500 до 1200 евро на корову. Общие расходы Жупинас оценивает в 219 млн евро (11 млрд гривен). Главная проблема в том, что при себестоимости молока в 16 гривен за литр и закупочной цене в 13,5 гривен средств у ферм для такой модернизации нет. Следовательно, потребуется господдержка, а рассчитывать на неё при текущей "дыре" в бюджете не стоит. Поэтому пока Елена Жупинас прогнозирует закрытие 10–15% украинских молочных ферм.К слову, за год поголовье коров на Украине сократилось на 197 тыс., до 953 тыс. голов. Всего же КРС в стране 1,745 млн голов (минус 337 тыс. голов за год). Из них 54% содержатся на предприятиях, а 46% на крестьянских подворьях.Естественно, с такой динамикой численности поголовья производство сырого молока (основа для выпуска любой молочной продукции) сокращается. В феврале 2026 года хозяйства всех категорий произвели 397,6 тыс. тонн сырого молока, что на 23,6 тыс. тонн меньше (-5,6%) относительно января 2026 года и на 41,1 тыс. тонн меньше по сравнению с февралём 2025 года. Просели как агропредприятия, так и крестьянские хозяйства.Логично, что с такими закупочными ценами, сокращением поголовья и перспективой остаться без господдержки в ходе вынужденной модернизации, украинские молочники будут терять внутренний рынок. По итогам 2025 года в структуре импорта молочных продуктов около 80% составляют сыры (1 кг сыра равен примерно 20 литрам молока). При этом импортирует молочных продуктов Украина традиционно больше, чем экспортирует.Ситуация в металлургииПо итогам 2025 года группе "Метинвест" Рината Ахметова удалось сократить убыток на 83%, до 191 млн долларов. Помимо главного убыточного актива — его стоимость пришлось списать — в лице "Метинвест Покровскуголь", неважно идут дела у американского коксохима United Coal. Хорошие результаты показывает "Каметсталь" (завод в Днепродзержинске) и болгарский завод Promet Steel. Добыча руды сохранилась на уровне 2024 года (15,7 млн тонн), а производство окатышей выросло на 5%. Компания не отказывается от реализации принципов ESG и продолжит модернизацию своих европейских предприятий, а в случае с Украиной и с созданием собственной генерации — установлены газопоршневые электростанции совокупной мощностью в 29 МВт. С финансами ситуация непростая: по облигациям "Метинвест" в прошлом году расплатился, но набрал новых долгов на 133 млн долларов.В общем, "Метинвест" держится за счёт производственной цепочки из украинских меткомбинатов (поставщики слябов), европейских заводов (производят прокат) и американского кокса.А вот у "АрселлорМиттал Кривой Рог" дела идут куда хуже. Там закрыты литейно-механический цех и цех блюминга, а 3,4 тыс. человек могут попасть под сокращение — пока они числятся сотрудниками завода, которым предлагаю перейти на работу в другие цеха или переучиться. Но администрация завода уже предупредила, что на всех рабочих мест не хватит.Цена атак на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)Заместитель управляющего Национального банка Украины Владимир Лепушинскийсообщил, что из-за ударов ВКС России в четвёртом квартале 2025 года украинские порты не смогли обработать грузов на 850 млн долларов (железной руды на 150 млн долларов и зерновых стоимостью порядка 700 млн долларов). Лепушинский считает, что упущенное удастся наверстать в 2026 году, но оправдается ли его расчёт пока не ясно. Просадка экспорта на 850 млн долларов является платой за инициированное киевской властью обострение на Чёрном море с ударами по танкерам и выносным причальным устройствам Каспийского трубопроводного консорциума.К слову, о грядущих объёмах перевалки. Reuters сообщает о сокращении фермерами посевных площадей кукурузы из-за роста производственных издержек (удорожание топлива и минеральных удобрений). В среднем ожидается прирост себестоимости как минимум на 10–15%, а в случае, если кризис в Персидском заливе затянется, то и вовсе на 60%. В таком случае посевные площади сократятся на 15–20% в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной и вовсе на 40%. Впрочем, насколько массовым является сокращение площадей здесь и сейчас не ясно, равно как и перспективы дальнейшей эскалации войны против Ирана.О налоге на электронную коммерциюПресс-служба OLX — украинский аналог "Авито" — позитивно оценила принятый Радой законопроект №15111 о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, отмечая, что он соответствует европейской практике.Сервис отмечает, что в 2026 году ничего не изменится так как закон вступит в силу не раньше 2027 года и затронет ограниченное количество пользователей платформы. В частности, под налог попадут продавцы, которые за год совершили 30 продаж или получили от них доход свыше 2 тыс. евро.А вот глава Укрпочты Игорь Смелянский предсказуемо выступил против принятия законопроекта о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро. Причина простая: на посылки приходится солидная часть прибыли Укрпочты и введение налога на них автоматически приведёт к сокращению количества заказов в иностранных маркетплейсах, а значит и сокращению заработка почтовой службы.Прочие новостиАлексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, провёл встречу с киевскими предпринимателями, в ходе которой обсуждалась Стратегия миграционной политики Украины до 2035 года. Бизнес на встрече просил власть упростить процедуру найма иностранных работников так как сейчас она занимает 6–9 месяцев, а потребность в кадрах чрезвычайно остра. Главная проблема с трудовыми мигрантами состоит в том, что часть из них будет рассматривать Украину как транзитную страну на пути в Евросоюз.Украина в лице АО "Оператор рынка" ведёт переговоры со словацкой компанией SFERA об объединении рынков электроэнергии. В планах у "Оператора рынка" интегрировать ПО для работы рынка электроэнергии на сутки вперёд, обеспечив его совместимость с используемыми в ЕС решениями.PlayCity — регулятор рынка онлайн-казино — запустил государственную систему онлайн-мониторинга в тестовую эксплуатацию. Пока к ней подключены два оператора онлайн-казино, но в планах охватить контролем всех операторов азартных игр. По сути, регулятор будет иметь доступ в режиме реального времени к информации о ставках, выигрышах и выплатах так как у них будут уникальные идентификаторы. Проще говоря, налоговая будет видеть, кто, когда и сколько выиграет и удерживать налоги со ставок и выигрышей."Центрэнерго" — оператор украинских ТЭС в госсобственности — по итогам 2025 года зафиксировал убытки в 4,06 млрд гривен из-за более чем 100 попаданий российских ракет и дронов по своим объектам.Испанская компания Inditex — развивает бренд Zara и Bershka — закрыла свои магазины в Одессе, Харькове и Днепропетровске. А вот турецкий бренд одежды Koton после 8 лет присутствия на украинском рынке решил уйти с концами.14 тыс. работникам, включая 9,5 тыс. энергетиков, отработавших крайне тяжёлую зиму, заплатили 280 млн гривен премиальных.Польская компания Control Process S.A победила в тендере ЕБРР на строительстве мусороперерабатывающего завода в Хмельницком. Общая стоимость возведения предприятия оценивается в 36,5 млн евро. Есть, правда, одна проблема: эта же компания ранее победила в конкурсе на строительство такого же завода во Львове, но так его и не построила.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
украина
венгрия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076357634_0:67:1328:1063_1920x0_80_0_0_86b023cbe42b702ed587acfdc05199bd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Иван Лизан
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg
украина, венгрия, киев, виктор орбан, тихонов виктор (тренер), павел петр, метинвест, укрпочта, ес, эксклюзив
Экономика Украины и война: трудовая повинность, кризисы в металлургии и молокопереработке
журналист, автор издания Украина.ру
Неделя выдалась спокойной. Ярких новостей не было, в Венгрии у власти остались всё те же националисты, просто нового Орбана зовут не Виктор, а Пётр, поэтому подвижек по вопросу разблокировки транзита нефти нет. Зеленский пока лишь обещает, что трубопровод починят в апреле, а Еврокомиссия планирует выделить деньги Украине "во втором квартале".
А раз так, то впору пройтись по тем новостям, на которые при наличии ярких событий не обратили бы внимания. В центре внимания — планы введения трудовой повинности, жалобы молочников на европейские стандарты, налог на OLX и прочие мелкие, но не менее важные события.
6 апреля и.о. Главы Одесской военной администрации Надежда Задорожная своим распоряжением ввела трудовую повинность. Предполагается, что трудоспособных и безработных жителей 18-65 лет, включая переселенцев и ветеранов, будут привлекать к ликвидации последствий обстрелов, строительству и ремонту укрытий, погрузке гуманитарной помощи, дежурстве в пунктах некосокрушимости, изготовлении маскировочных сеток и прочим работам. По тому же пути вознамерились пойти в Киеве, где повинность планируют расширить на предприятия за пределами ВПК, а также студентов ПТУ.
Как будет работать этот механизм пока не ясно. Позиция бюрократии понятна: людей для выполнения работ по тому же разбору завалов нет, поэтому велик соблазн привлечь их в принудительном порядке. Однако качество таких работников будет желать лучшего. Во-первых, принудительно трудиться не нравится никому. Во-вторых, такой труд будет низкооплачиваемым. В-третьих, такие работники будут находиться под постоянной угрозой мобилизации — ТЦК непременно придут за таким рабочим резервом.
Отдельный вопрос — физическая доступность таких рабочих. Работодателями, страдающим от дефицита кадров и вынужденных мудрить со схемами их бронирования (выплата завышенных зарплат с последующим возвратом работником средств в наличной форме), так и преодолевать дополнительные трудности (растущее налоговое бремя, дефицит электроэнергии, прилёты и всеобщая дороговизна), трудовая повинность будет рассматриваться как очередная сложность, которую они попытаются преодолеть посредством денег и связей. Так же, как вопрос с бронированием решается деньгами и связями, будет решаться и вопрос с освобождением от трудовой повинности. То есть на Украине появляется очередной коррупционный канал.
С остальными гражданами будет ещё сложнее: их придётся разыскать и привлечь к таким работам. Как следствие, отдуваться будут те, о ком известно бюрократии: студенты техникумов и ветераны. Как следствие, на работы отправятся самые бесправные и зависимые от властей. И то нужно будет ещё постараться, чтобы обеспечить их физическую явку для проведения работ.
В общем, решить вопрос с кадрами легче в рыночной, а не силовой логике. Но сделать через силу всегда соблазнительнее для чиновников в условиях чрезвычайщины.
Аграрии продолжают подсчитывать расходы на модернизацию своих хозяйств для соответствия европейским требованиям. В этот раз об издержках модернизации рассказала представитель Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.
Наименьшие расходы понесут построенные 10–15 лет назад фермы — они изначально возводились по европейским стандартам, а вот старым фермам с поголовьем от 100 до 500 коров придётся понести существенные затраты. Из 1375 молочных ферм Украины 850 фермам потребуется реконструкция с затратами в диапазоне от 500 до 1200 евро на корову. Общие расходы Жупинас оценивает в 219 млн евро (11 млрд гривен). Главная проблема в том, что при себестоимости молока в 16 гривен за литр и закупочной цене в 13,5 гривен средств у ферм для такой модернизации нет. Следовательно, потребуется господдержка, а рассчитывать на неё при текущей "дыре" в бюджете не стоит. Поэтому пока Елена Жупинас прогнозирует закрытие 10–15% украинских молочных ферм.
К слову, за год поголовье коров на Украине сократилось на 197 тыс., до 953 тыс. голов. Всего же КРС в стране 1,745 млн голов (минус 337 тыс. голов за год). Из них 54% содержатся на предприятиях, а 46% на крестьянских подворьях.
Естественно, с такой динамикой численности поголовья производство сырого молока (основа для выпуска любой молочной продукции) сокращается. В феврале 2026 года хозяйства всех категорий произвели 397,6 тыс. тонн сырого молока, что на 23,6 тыс. тонн меньше (-5,6%) относительно января 2026 года и на 41,1 тыс. тонн меньше по сравнению с февралём 2025 года. Просели как агропредприятия, так и крестьянские хозяйства.
Логично, что с такими закупочными ценами, сокращением поголовья и перспективой остаться без господдержки в ходе вынужденной модернизации, украинские молочники будут терять внутренний рынок. По итогам 2025 года в структуре импорта молочных продуктов около 80% составляют сыры (1 кг сыра равен примерно 20 литрам молока). При этом импортирует молочных продуктов Украина традиционно больше, чем экспортирует.
По итогам 2025 года группе "Метинвест" Рината Ахметова удалось сократить убыток на 83%, до 191 млн долларов. Помимо главного убыточного актива — его стоимость пришлось списать — в лице "Метинвест Покровскуголь", неважно идут дела у американского коксохима United Coal. Хорошие результаты показывает "Каметсталь" (завод в Днепродзержинске) и болгарский завод Promet Steel. Добыча руды сохранилась на уровне 2024 года (15,7 млн тонн), а производство окатышей выросло на 5%. Компания не отказывается от реализации принципов ESG и продолжит модернизацию своих европейских предприятий, а в случае с Украиной и с созданием собственной генерации — установлены газопоршневые электростанции совокупной мощностью в 29 МВт. С финансами ситуация непростая: по облигациям "Метинвест" в прошлом году расплатился, но набрал новых долгов на 133 млн долларов.
В общем, "Метинвест" держится за счёт производственной цепочки из украинских меткомбинатов (поставщики слябов), европейских заводов (производят прокат) и американского кокса.
А вот у "АрселлорМиттал Кривой Рог" дела идут куда хуже. Там закрыты литейно-механический цех и цех блюминга, а 3,4 тыс. человек могут попасть под сокращение — пока они числятся сотрудниками завода, которым предлагаю перейти на работу в другие цеха или переучиться. Но администрация завода уже предупредила, что на всех рабочих мест не хватит.
Цена атак на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)
Заместитель управляющего Национального банка Украины Владимир Лепушинский
сообщил, что из-за ударов ВКС России в четвёртом квартале 2025 года украинские порты не смогли обработать грузов на 850 млн долларов (железной руды на 150 млн долларов и зерновых стоимостью порядка 700 млн долларов). Лепушинский считает, что упущенное удастся наверстать в 2026 году, но оправдается ли его расчёт пока не ясно. Просадка экспорта на 850 млн долларов является платой за инициированное киевской властью обострение на Чёрном море с ударами по танкерам и выносным причальным устройствам Каспийского трубопроводного консорциума.
К слову, о грядущих объёмах перевалки. Reuters сообщает о сокращении фермерами посевных площадей кукурузы из-за роста производственных издержек (удорожание топлива и минеральных удобрений). В среднем ожидается прирост себестоимости как минимум на 10–15%, а в случае, если кризис в Персидском заливе затянется, то и вовсе на 60%. В таком случае посевные площади сократятся на 15–20% в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной и вовсе на 40%. Впрочем, насколько массовым является сокращение площадей здесь и сейчас не ясно, равно как и перспективы дальнейшей эскалации войны против Ирана.
О налоге на электронную коммерцию
Пресс-служба OLX — украинский аналог "Авито" — позитивно оценила принятый Радой законопроект №15111 о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, отмечая, что он соответствует европейской практике.
Сервис отмечает, что в 2026 году ничего не изменится так как закон вступит в силу не раньше 2027 года и затронет ограниченное количество пользователей платформы. В частности, под налог попадут продавцы, которые за год совершили 30 продаж или получили от них доход свыше 2 тыс. евро.
А вот глава Укрпочты Игорь Смелянский предсказуемо выступил против принятия законопроекта о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро. Причина простая: на посылки приходится солидная часть прибыли Укрпочты и введение налога на них автоматически приведёт к сокращению количества заказов в иностранных маркетплейсах, а значит и сокращению заработка почтовой службы.
Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, провёл встречу с киевскими предпринимателями, в ходе которой обсуждалась Стратегия миграционной политики Украины до 2035 года. Бизнес на встрече просил власть упростить процедуру найма иностранных работников так как сейчас она занимает 6–9 месяцев, а потребность в кадрах чрезвычайно остра. Главная проблема с трудовыми мигрантами состоит в том, что часть из них будет рассматривать Украину как транзитную страну на пути в Евросоюз.
Украина в лице АО "Оператор рынка" ведёт переговоры со словацкой компанией SFERA об объединении рынков электроэнергии. В планах у "Оператора рынка" интегрировать ПО для работы рынка электроэнергии на сутки вперёд, обеспечив его совместимость с используемыми в ЕС решениями.
PlayCity — регулятор рынка онлайн-казино — запустил государственную систему онлайн-мониторинга в тестовую эксплуатацию. Пока к ней подключены два оператора онлайн-казино, но в планах охватить контролем всех операторов азартных игр. По сути, регулятор будет иметь доступ в режиме реального времени к информации о ставках, выигрышах и выплатах так как у них будут уникальные идентификаторы. Проще говоря, налоговая будет видеть, кто, когда и сколько выиграет и удерживать налоги со ставок и выигрышей.
"Центрэнерго" — оператор украинских ТЭС в госсобственности — по итогам 2025 года зафиксировал убытки в 4,06 млрд гривен из-за более чем 100 попаданий российских ракет и дронов по своим объектам.
Испанская компания Inditex — развивает бренд Zara и Bershka — закрыла свои магазины в Одессе, Харькове и Днепропетровске. А вот турецкий бренд одежды Koton после 8 лет присутствия на украинском рынке решил уйти с концами.
14 тыс. работникам, включая 9,5 тыс. энергетиков, отработавших крайне тяжёлую зиму, заплатили 280 млн гривен премиальных.
Польская компания Control Process S.A победила в тендере ЕБРР на строительстве мусороперерабатывающего завода в Хмельницком. Общая стоимость возведения предприятия оценивается в 36,5 млн евро. Есть, правда, одна проблема: эта же компания ранее победила в конкурсе на строительство такого же завода во Львове, но так его и не построила.