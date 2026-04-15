Экономика Украины и война: трудовая повинность, кризисы в металлургии и молокопереработке

Неделя выдалась спокойной. Ярких новостей не было, в Венгрии у власти остались всё те же националисты, просто нового Орбана зовут не Виктор, а Пётр, поэтому подвижек по вопросу разблокировки транзита нефти нет. Зеленский пока лишь обещает, что трубопровод починят в апреле, а Еврокомиссия планирует выделить деньги Украине "во втором квартале".

2026-04-15T06:50

А раз так, то впору пройтись по тем новостям, на которые при наличии ярких событий не обратили бы внимания. В центре внимания — планы введения трудовой повинности, жалобы молочников на европейские стандарты, налог на OLX и прочие мелкие, но не менее важные события.О трудовой повинности6 апреля и.о. Главы Одесской военной администрации Надежда Задорожная своим распоряжением ввела трудовую повинность. Предполагается, что трудоспособных и безработных жителей 18-65 лет, включая переселенцев и ветеранов, будут привлекать к ликвидации последствий обстрелов, строительству и ремонту укрытий, погрузке гуманитарной помощи, дежурстве в пунктах некосокрушимости, изготовлении маскировочных сеток и прочим работам. По тому же пути вознамерились пойти в Киеве, где повинность планируют расширить на предприятия за пределами ВПК, а также студентов ПТУ.Как будет работать этот механизм пока не ясно. Позиция бюрократии понятна: людей для выполнения работ по тому же разбору завалов нет, поэтому велик соблазн привлечь их в принудительном порядке. Однако качество таких работников будет желать лучшего. Во-первых, принудительно трудиться не нравится никому. Во-вторых, такой труд будет низкооплачиваемым. В-третьих, такие работники будут находиться под постоянной угрозой мобилизации — ТЦК непременно придут за таким рабочим резервом.Отдельный вопрос — физическая доступность таких рабочих. Работодателями, страдающим от дефицита кадров и вынужденных мудрить со схемами их бронирования (выплата завышенных зарплат с последующим возвратом работником средств в наличной форме), так и преодолевать дополнительные трудности (растущее налоговое бремя, дефицит электроэнергии, прилёты и всеобщая дороговизна), трудовая повинность будет рассматриваться как очередная сложность, которую они попытаются преодолеть посредством денег и связей. Так же, как вопрос с бронированием решается деньгами и связями, будет решаться и вопрос с освобождением от трудовой повинности. То есть на Украине появляется очередной коррупционный канал.С остальными гражданами будет ещё сложнее: их придётся разыскать и привлечь к таким работам. Как следствие, отдуваться будут те, о ком известно бюрократии: студенты техникумов и ветераны. Как следствие, на работы отправятся самые бесправные и зависимые от властей. И то нужно будет ещё постараться, чтобы обеспечить их физическую явку для проведения работ.В общем, решить вопрос с кадрами легче в рыночной, а не силовой логике. Но сделать через силу всегда соблазнительнее для чиновников в условиях чрезвычайщины.Молочные бедыАграрии продолжают подсчитывать расходы на модернизацию своих хозяйств для соответствия европейским требованиям. В этот раз об издержках модернизации рассказала представитель Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.Наименьшие расходы понесут построенные 10–15 лет назад фермы — они изначально возводились по европейским стандартам, а вот старым фермам с поголовьем от 100 до 500 коров придётся понести существенные затраты. Из 1375 молочных ферм Украины 850 фермам потребуется реконструкция с затратами в диапазоне от 500 до 1200 евро на корову. Общие расходы Жупинас оценивает в 219 млн евро (11 млрд гривен). Главная проблема в том, что при себестоимости молока в 16 гривен за литр и закупочной цене в 13,5 гривен средств у ферм для такой модернизации нет. Следовательно, потребуется господдержка, а рассчитывать на неё при текущей "дыре" в бюджете не стоит. Поэтому пока Елена Жупинас прогнозирует закрытие 10–15% украинских молочных ферм.К слову, за год поголовье коров на Украине сократилось на 197 тыс., до 953 тыс. голов. Всего же КРС в стране 1,745 млн голов (минус 337 тыс. голов за год). Из них 54% содержатся на предприятиях, а 46% на крестьянских подворьях.Естественно, с такой динамикой численности поголовья производство сырого молока (основа для выпуска любой молочной продукции) сокращается. В феврале 2026 года хозяйства всех категорий произвели 397,6 тыс. тонн сырого молока, что на 23,6 тыс. тонн меньше (-5,6%) относительно января 2026 года и на 41,1 тыс. тонн меньше по сравнению с февралём 2025 года. Просели как агропредприятия, так и крестьянские хозяйства.Логично, что с такими закупочными ценами, сокращением поголовья и перспективой остаться без господдержки в ходе вынужденной модернизации, украинские молочники будут терять внутренний рынок. По итогам 2025 года в структуре импорта молочных продуктов около 80% составляют сыры (1 кг сыра равен примерно 20 литрам молока). При этом импортирует молочных продуктов Украина традиционно больше, чем экспортирует.Ситуация в металлургииПо итогам 2025 года группе "Метинвест" Рината Ахметова удалось сократить убыток на 83%, до 191 млн долларов. Помимо главного убыточного актива — его стоимость пришлось списать — в лице "Метинвест Покровскуголь", неважно идут дела у американского коксохима United Coal. Хорошие результаты показывает "Каметсталь" (завод в Днепродзержинске) и болгарский завод Promet Steel. Добыча руды сохранилась на уровне 2024 года (15,7 млн тонн), а производство окатышей выросло на 5%. Компания не отказывается от реализации принципов ESG и продолжит модернизацию своих европейских предприятий, а в случае с Украиной и с созданием собственной генерации — установлены газопоршневые электростанции совокупной мощностью в 29 МВт. С финансами ситуация непростая: по облигациям "Метинвест" в прошлом году расплатился, но набрал новых долгов на 133 млн долларов.В общем, "Метинвест" держится за счёт производственной цепочки из украинских меткомбинатов (поставщики слябов), европейских заводов (производят прокат) и американского кокса.А вот у "АрселлорМиттал Кривой Рог" дела идут куда хуже. Там закрыты литейно-механический цех и цех блюминга, а 3,4 тыс. человек могут попасть под сокращение — пока они числятся сотрудниками завода, которым предлагаю перейти на работу в другие цеха или переучиться. Но администрация завода уже предупредила, что на всех рабочих мест не хватит.Цена атак на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)Заместитель управляющего Национального банка Украины Владимир Лепушинскийсообщил, что из-за ударов ВКС России в четвёртом квартале 2025 года украинские порты не смогли обработать грузов на 850 млн долларов (железной руды на 150 млн долларов и зерновых стоимостью порядка 700 млн долларов). Лепушинский считает, что упущенное удастся наверстать в 2026 году, но оправдается ли его расчёт пока не ясно. Просадка экспорта на 850 млн долларов является платой за инициированное киевской властью обострение на Чёрном море с ударами по танкерам и выносным причальным устройствам Каспийского трубопроводного консорциума.К слову, о грядущих объёмах перевалки. Reuters сообщает о сокращении фермерами посевных площадей кукурузы из-за роста производственных издержек (удорожание топлива и минеральных удобрений). В среднем ожидается прирост себестоимости как минимум на 10–15%, а в случае, если кризис в Персидском заливе затянется, то и вовсе на 60%. В таком случае посевные площади сократятся на 15–20% в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной и вовсе на 40%. Впрочем, насколько массовым является сокращение площадей здесь и сейчас не ясно, равно как и перспективы дальнейшей эскалации войны против Ирана.О налоге на электронную коммерциюПресс-служба OLX — украинский аналог "Авито" — позитивно оценила принятый Радой законопроект №15111 о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, отмечая, что он соответствует европейской практике.Сервис отмечает, что в 2026 году ничего не изменится так как закон вступит в силу не раньше 2027 года и затронет ограниченное количество пользователей платформы. В частности, под налог попадут продавцы, которые за год совершили 30 продаж или получили от них доход свыше 2 тыс. евро.А вот глава Укрпочты Игорь Смелянский предсказуемо выступил против принятия законопроекта о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро. Причина простая: на посылки приходится солидная часть прибыли Укрпочты и введение налога на них автоматически приведёт к сокращению количества заказов в иностранных маркетплейсах, а значит и сокращению заработка почтовой службы.Прочие новостиАлексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, провёл встречу с киевскими предпринимателями, в ходе которой обсуждалась Стратегия миграционной политики Украины до 2035 года. Бизнес на встрече просил власть упростить процедуру найма иностранных работников так как сейчас она занимает 6–9 месяцев, а потребность в кадрах чрезвычайно остра. Главная проблема с трудовыми мигрантами состоит в том, что часть из них будет рассматривать Украину как транзитную страну на пути в Евросоюз.Украина в лице АО "Оператор рынка" ведёт переговоры со словацкой компанией SFERA об объединении рынков электроэнергии. В планах у "Оператора рынка" интегрировать ПО для работы рынка электроэнергии на сутки вперёд, обеспечив его совместимость с используемыми в ЕС решениями.PlayCity — регулятор рынка онлайн-казино — запустил государственную систему онлайн-мониторинга в тестовую эксплуатацию. Пока к ней подключены два оператора онлайн-казино, но в планах охватить контролем всех операторов азартных игр. По сути, регулятор будет иметь доступ в режиме реального времени к информации о ставках, выигрышах и выплатах так как у них будут уникальные идентификаторы. Проще говоря, налоговая будет видеть, кто, когда и сколько выиграет и удерживать налоги со ставок и выигрышей."Центрэнерго" — оператор украинских ТЭС в госсобственности — по итогам 2025 года зафиксировал убытки в 4,06 млрд гривен из-за более чем 100 попаданий российских ракет и дронов по своим объектам.Испанская компания Inditex — развивает бренд Zara и Bershka — закрыла свои магазины в Одессе, Харькове и Днепропетровске. А вот турецкий бренд одежды Koton после 8 лет присутствия на украинском рынке решил уйти с концами.14 тыс. работникам, включая 9,5 тыс. энергетиков, отработавших крайне тяжёлую зиму, заплатили 280 млн гривен премиальных.Польская компания Control Process S.A победила в тендере ЕБРР на строительстве мусороперерабатывающего завода в Хмельницком. Общая стоимость возведения предприятия оценивается в 36,5 млн евро. Есть, правда, одна проблема: эта же компания ранее победила в конкурсе на строительство такого же завода во Львове, но так его и не построила.

Иван Лизан

