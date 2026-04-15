Пентагон готовит вторжение на Кубу - 15.04.2026 Украина.ру
Пентагон готовит вторжение на Кубу
Министерство обороны США начало подготовку к проведению военных операций на Кубе на случай, если президент Дональд Трамп отдаст такой приказ. Об этом 15 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102785/05/1027850572_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_73f843308567e6617b6da06157e5f64d.jpg.webp
© РИА Новости . Олег Ласточкин / Государственный флаг Республики Куба над набережной Малекон в Гаване.
Министерство обороны США начало подготовку к проведению военных операций на Кубе на случай, если президент Дональд Трамп отдаст такой приказ. Об этом 15 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Трамп в последние месяцы неоднократно заявлял, что займется Кубой после урегулирования ситуации вокруг Ирана.
Он обещал обеспечить "падение" властей острова, а также предупреждал, что Куба станет "следующей" для американской армии после завершения войны с Ираном.
В прошлом месяце о подготовке к отражению потенциального нападения заявил заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио.
"Наши вооруженные силы всегда готовы, и фактически в настоящее время они готовятся к возможности военной агрессии", — сказал замминистра.
При этом он отметил, что Гавана "не видит причин", по которым это должно произойти.
Ранее кубинский президент Мигель Диас-Канель подтвердил факт переговоров с американской стороной, однако заявил, что США почти ежедневно угрожали Кубе свержением правительства.
The New York Times писала, что США дали понять Гаване, что президент Кубы "должен уйти".
The Wall Street Journal сообщила, что администрация США рассчитывает сменить власть на Кубе к концу 2026 года.
Однако госсекретарь США Марко Рубио называл информацию о желании свергнуть кубинского лидера фейком.
"В условиях искусственно нагнетаемой атмосферы конфронтации Россия подтверждает свою непоколебимую солидарность с правительством и братским народом Кубы", — заявило Министерство иностранных дел России.
Ранее уведомлялось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не боится угроз со стороны Дональда Трампа и готов защищать страну в случае возможного вторжения.
"Если это случится, то будет сражение и борьба, мы будем защищать себя и если необходимо умереть, то мы умрем", — сказал Диас-Канель в интервью телеканалу NBC News.
Он подчеркнул, что Куба не стремится к войне, однако в случае эскалации "всем участникам придется дорого заплатить".
Кубинский лидер также назвал введенную США блокаду несправедливой, призвал к диалогу между Гаваной и Вашингтоном и отверг любые разговоры о своем уходе с поста.
Также сообщалось, что специальный корреспондент "Украина.ру" Дмитрий Штраус посетил Кубу и рассказал о ситуации на Острове Свободы.
На улицах Гаваны стало меньше автомобилей, но в целом на улицах не заметно отчаяния.
Веерные отключения электричества в Гаване составляют, как правило, 10–12 часов в сутки - Президент Кубы заявил о готовности "умереть за революцию" в случае вторжения США.
