https://ukraina.ru/20260415/pentagon-gotovit-vtorzhenie-na-kubu-1077942087.html

Пентагон готовит вторжение на Кубу

Министерство обороны США начало подготовку к проведению военных операций на Кубе на случай, если президент Дональд Трамп отдаст такой приказ. Об этом 15 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-04-15T22:31

украина.ру

дональд трамп

куба

сша

россия

марко рубио

пентагон

the wall street journal

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102785/05/1027850572_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_73f843308567e6617b6da06157e5f64d.jpg.webp

Трамп в последние месяцы неоднократно заявлял, что займется Кубой после урегулирования ситуации вокруг Ирана. Он обещал обеспечить "падение" властей острова, а также предупреждал, что Куба станет "следующей" для американской армии после завершения войны с Ираном.В прошлом месяце о подготовке к отражению потенциального нападения заявил заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио. При этом он отметил, что Гавана "не видит причин", по которым это должно произойти.Ранее кубинский президент Мигель Диас-Канель подтвердил факт переговоров с американской стороной, однако заявил, что США почти ежедневно угрожали Кубе свержением правительства. The New York Times писала, что США дали понять Гаване, что президент Кубы "должен уйти". The Wall Street Journal сообщила, что администрация США рассчитывает сменить власть на Кубе к концу 2026 года. Однако госсекретарь США Марко Рубио называл информацию о желании свергнуть кубинского лидера фейком.Ранее уведомлялось, что президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не боится угроз со стороны Дональда Трампа и готов защищать страну в случае возможного вторжения. Он подчеркнул, что Куба не стремится к войне, однако в случае эскалации "всем участникам придется дорого заплатить". Кубинский лидер также назвал введенную США блокаду несправедливой, призвал к диалогу между Гаваной и Вашингтоном и отверг любые разговоры о своем уходе с поста.Также сообщалось, что специальный корреспондент "Украина.ру" Дмитрий Штраус посетил Кубу и рассказал о ситуации на Острове Свободы. На улицах Гаваны стало меньше автомобилей, но в целом на улицах не заметно отчаяния. Веерные отключения электричества в Гаване составляют, как правило, 10–12 часов в сутки - Президент Кубы заявил о готовности "умереть за революцию" в случае вторжения США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

