https://ukraina.ru/20260602/maternaya-diplomatiya-pochemu-tramp-obrugal-netanyakhu-1079727617.html

Матерная дипломатия. Почему Трамп обругал Нетаньяху

Матерная дипломатия. Почему Трамп обругал Нетаньяху - 02.06.2026 Украина.ру

Матерная дипломатия. Почему Трамп обругал Нетаньяху

Американские медиа рассказали о крайне эмоциональном разговоре, который произошел 1 июня между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

2026-06-02T17:58

2026-06-02T17:58

2026-06-02T17:58

эксклюзив

ливан

иран

израиль

дональд трамп

биньямин нетаньяху

мир без границ

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По данным издания Axios, которое ссылается на одного из высокопоставленных американских чиновников, Трамп позвонил главе израильского правительства, чтобы выразить недовольство событиями в Ливане – после того, как израильские войска усилили атаки на мирную инфраструктуру этого арабского государства.Президент США пришел по ходу этого разговора в серьезное раздражение. Глава Белого дома сорвался на крик, поинтересовавшись у израильского премьера, "что он творит?", и разразился нецензурной бранью, которую нельзя цитировать без купюр."Ты, ****, сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою ****. Сейчас тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль", – заявил он израильскому премьеру по версии инсайдеров Axios.Трамп явно намекал на то, что Нетаньяху угрожает обвинительный приговор по обвинению в коррупции. Рассмотрение этого дела затягивается в течение многих лет. Оппоненты главы израильского правительства утверждают, что он ведет с этой целью бесконечные войны, потому что это позволяет ему игнорировать судебные заседания. И сейчас с их мнением фактически солидаризировался президент США.Один из собеседников издания Axios назвал этот разговор одним из самых жестких с момента возвращения Трампа в должность. Нервозность Трампа несложно понять. Американская пресса все чаще пишет о том, что американский лидер атаковал Иран под давлением Нетаньяху, который обещал ему быструю и легкую победу на Ближнем Востоке. Но спустя три месяца очевидно, что военная агрессия завершилась для Америки стратегическим поражением и нанесла республиканской администрации серьезный политический ущерб.Трамп хочет вырваться из иранского капкана, пытаясь договориться с Тегераном о возможности урегулирования на основе взаимоприемлемых компромиссов. Однако этому мешает позиция Нетаньяху, который не собирается прекращать войну, чтобы не оказаться на скамье подсудимых.Тель-Авив торпедирует мирные переговоры сразу по двум направлениям. Израильское лобби в американском конгрессе выступает против дипломатической сделки с Ираном, считая любые договоренности капитуляцией и требуя продолжать эскалацию конфликта – вплоть до разрушения этого ближневосточного государства. А израильская армия активизировала наступление на юге Ливана, что привело к разрушению целых поселений, массовым жертвам среди мирного населения и угрожает парализовать едва наметившийся диалог между представителями Вашингтона и Тегерана.Ливанская война Нетаньяху тоже оказывает негативное влияние на рейтинги президента США. Фотографии израильских солдат, которые разрушили молотом статую Христа и глумились над статуей Девы Марии, засовывая ей в рот сигарету, возмутили даже твердокаменных сторонников Израиля из числа консервативно настроенных республиканцев. Бомбардировки ливанских городов, стирающие это государство с лица земли, шокируют американскую общественность. Потому что становится очевидным – израильские военные собираются сделать с Ливаном то же самое, что они сделали с Сектором Газа.Все это больно бьет по репутации Трампа, заработавшего себе репутацию послушной марионетки израильского истеблишмента. Информационный слив о недипломатичном матерном общении с Нетаньяху наверняка был умышленно организован советниками американского президента – чтобы продемонстрировать его несогласие с позицией израильского премьера."Впервые более 60% жителей США стали негативно воспринимать Израиль. Сейчас к нему плохо относятся сразу 80% демократов, но и среди республиканцев доля критиков израильского правительства подскочила до 41%. В особенности антиизраильские настроения присущи американской молодежи – миллениалам и зумерам, причем сразу в обеих партиях. Две трети американцев не доверяют решениям ни Трампа, ни Нетаньяху в контексте войны с Ираном.Старый произраильский консенсус, скреплявший американское общество, по итогам проигранной авантюры уходит в прошлое. В следующий состав конгресса изберутся очень много критиков Израиля. Трамп теперь открыто винит Нетаньяху, убедившего Белый дом ударить по Ирану, в своих проблемах и падающих рейтингах. Но последствия конфликта будут долгоиграющими. И на Ближнем Востоке, где Иран уже может позволить себе заставлять Штаты давить на Нетаньяху. И в самой Америке, где неизбежен пересмотр отношений с Израилем", – пишет об этом американист Малек Дудаков.Ситуация остается неопределенной. Трамп заявляет, что Нетаньяху пообещал ему "ограничить" действия оккупационных сил, которые атакуют Ливан. Но Тель-Авив неоднократно давал подобные обещания, нарушая их буквально на следующий же день. Между тем устойчивое перемирие в Ливане является условием для заключения мирной сделки между США и Ираном, которой отчаянно добиваются в Белом доме – невзирая на заявления американского президента, который уверяет, что его не интересуют сроки разблокировки судоходства в Ормузском проливе."Когда кто-то трижды говорит: "мне все равно", возможно, это означает, что ему действительно не все равно. Он просто пытается показать, как мало это его беспокоит. Послушайте, если бы Дональд Трамп не волновался, он бы не звонил Нетаньяху, чтобы попытаться добиться прекращения огня в Ливане. Он отчаянно нуждается в сделке", – заявил по этому поводу бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Однако в Вашингтоне не могут контролировать действия израильского правительства. Причем эта ситуация навряд ли изменится после смены режима, когда на место Биньямина Нетаняьху придет кто-нибудь из его внутренних политических конкурентов.Сейчас они хором критикуют израильского премьера, требуя расширить нападение на Ливан. Бывший глава израильского правительства Нафтали Беннет раскритиковал Нетаньяху за уступки, которые он пообещал Трампу – обвиняя его в "утрате контроля над израильским суверенитетом". Бывший глава израильского генштаба, глава партии "Яшар" Гади Айзенкот настаивает на том, чтобы продолжать разрушение Бейрута. А министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил о том, что Тель-Авив не позволит Трампу заключить соглашение с Ираном – потому что это может "навредить" израильскому правительству.Мирное урегулирование на Ближнем Востоке буксует, потому что против него выступает руководство Израиля. И это ставит американского президента в тяжелое положение, угрожая ему в будущем потенциальной политической катастрофой.Еще по теме - в материале 60 дней до новой войны. США, Израиль и Иран обсуждают лукавую передышку.

https://ukraina.ru/20260601/iran-priostanavlivaet-peregovory-s-ssha-izrail-snova-napadaet-na-livan-glavnoe-k-etomu-chasu-1079667554.html

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эксклюзив, ливан, иран, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, мир без границ