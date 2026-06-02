"Фронт не стоит, он движется". О ситуации в Харьковской и Сумской областях - 02.06.2026 Украина.ру
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"Фронт не стоит, он движется". О ситуации в Харьковской и Сумской областях
"Фронт не стоит, он движется". О ситуации в Харьковской и Сумской областях - 02.06.2026 Украина.ру
"Фронт не стоит, он движется". О ситуации в Харьковской и Сумской областях
Донецкий волонтер и военкор Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронтах Новороссии
2026-06-02T17:49
2026-06-02T17:49
эксклюзив
бпла
трасса "новороссия"
дроны
сумская область
харьковскийфронт
днр
краматорск
константиновка
александр "варяг" матюшин
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Российская армия хоть и медленно, но все равно продолжает наступать. Так есть продвижение на Харьковском направлении, в частности в Волчанском районе и Сумском фронтах. Это стало возможным благодаря тому, что ВСУ перебрасывают свои резервы на Донецкий и Запорожский фронты, ослабляя тем самым свои позиции."И, как я в шутку говорю, наша армия после освобождения Красноармейска/Покровска открыла еще и Екатеринославский фронт, начав продвижение в сторону Павлограда и Днепропетровска. Оно тоже медленное, но все равно идет. На прошлой неделе стало известно, что нами освобождено на том направлении несколько населенных пунктов. Так что фронт не стоит. Он движется", - оптимистично настроен Александр Матюшин.На "Екатеринославском" фронте, по словам нашего собеседника, ВСУ серьезно окопались: там создано что-то наподобие украинской "линии Суровикина" - противотанковые рвы, "зубы дракона", доты и другие фортификационные сооружения.Идут бои и в районе Степногорска (это Васильевский район) на Запорожском фронте. Если в конце декабря 2025 года российская армия контролировала этот населенные пункт, что позволяло российской артиллерии бить по окраинам Запорожья, то в результате украинского "контрнаступа" 18 мая этот населенный пункт перешел обратно под контроль ВСУ. Но бои на том направлении продолжаются.Также стало известно, что в этом районе ВСУ продолжают накапливать резервы, чтобы проводить дальнейшее наступление вглубь российской территории."Теперь понятна такая активность вражеских БПЛА в районе трассы "Новороссия". Главная задача перед командованием БПЛА стоит вовсе не Крым, а взятие под контроль российской логистики в районе Запорожского фронта, чтобы помешать нашей армии получать ГСМ, боеприпасы, технику, продовольствие и резервы. Бандеровцы хотят нас обескровить. Поэтому перед нами и стоит задача: сделать невозможным их контроль над трассой "Новороссия", - считает Матюшин.Сейчас идет успешное российское наступление в Константиновке в ДНР. Наши бойцы продолжают заходить в город небольшими группами по 3-5 человек. Также на Краматорско-Славянском фронте российская армия взяла под контроль населенный пункт Тихоновка, что приближает фронт непосредственно к Краматорску.В связи с успешными действиями наших бойцов, продвигающихся к Краматорску и Славянску, и активизировались украинские БПЛА на трассе Енакиево-Углегорск-Дебальцево, по которой снабжается наша группировка."В эти дни перед нами стоит задача успешного противодействия вражеским дронам. Для этого нужно натянуть в проблемных местах антидроновую сетку и развернуть на этом отрезке пути МОГи (мобильные огневые группы)", - утверждает Матюшин.Также читайте на эту тему статью Александра Чаленко Три вещи, которые необходимы, чтобы защитить трассу "Новороссия" от украинских дронов
https://ukraina.ru/20260530/pochemu-drony-vsu-smogli-perekryt-trassu-novorossiya-i-kak-ispravit-situatsiyu-govoryat-eksperty-1079607214.html
https://ukraina.ru/20260601/tri-veschi-kotorye-neobkhodimy-chtoby-zaschitit-trassu-novorossiya-ot-ukrainskikh-dronov-1079638196.html
сумская область
харьковскийфронт
днр
краматорск
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эксклюзив, бпла, трасса "новороссия", дроны, сумская область, харьковскийфронт, днр, краматорск, константиновка, александр "варяг" матюшин, александр чаленко
Эксклюзив, БПЛА, трасса "Новороссия", дроны, Сумская область, ХарьковскийФронт, ДНР, Краматорск, Константиновка, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко

"Фронт не стоит, он движется". О ситуации в Харьковской и Сумской областях

17:49 02.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер и военкор Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронтах Новороссии
Российская армия хоть и медленно, но все равно продолжает наступать. Так есть продвижение на Харьковском направлении, в частности в Волчанском районе и Сумском фронтах. Это стало возможным благодаря тому, что ВСУ перебрасывают свои резервы на Донецкий и Запорожский фронты, ослабляя тем самым свои позиции.
"И, как я в шутку говорю, наша армия после освобождения Красноармейска/Покровска открыла еще и Екатеринославский фронт, начав продвижение в сторону Павлограда и Днепропетровска. Оно тоже медленное, но все равно идет. На прошлой неделе стало известно, что нами освобождено на том направлении несколько населенных пунктов. Так что фронт не стоит. Он движется", - оптимистично настроен Александр Матюшин.
Лаборатория БПЛА группировки войск Запад на Рубцовском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
30 мая, 08:05
Почему дроны ВСУ смогли перекрыть трассу "Новороссия" и как исправить ситуацию. Говорят экспертыТеперь по сухопутному коридору в Крым из Ростова-на-Дону, получившему название трасса "Новороссия", ездить, особенно военным машинам и бензовозам небезопасно. Дорогу контролируют украинские БПЛА. Они не только бьют по машинам, но и начали минировать трассу. Как решить эту проблему?
На "Екатеринославском" фронте, по словам нашего собеседника, ВСУ серьезно окопались: там создано что-то наподобие украинской "линии Суровикина" - противотанковые рвы, "зубы дракона", доты и другие фортификационные сооружения.
Идут бои и в районе Степногорска (это Васильевский район) на Запорожском фронте. Если в конце декабря 2025 года российская армия контролировала этот населенные пункт, что позволяло российской артиллерии бить по окраинам Запорожья, то в результате украинского "контрнаступа" 18 мая этот населенный пункт перешел обратно под контроль ВСУ. Но бои на том направлении продолжаются.
Также стало известно, что в этом районе ВСУ продолжают накапливать резервы, чтобы проводить дальнейшее наступление вглубь российской территории.
"Теперь понятна такая активность вражеских БПЛА в районе трассы "Новороссия". Главная задача перед командованием БПЛА стоит вовсе не Крым, а взятие под контроль российской логистики в районе Запорожского фронта, чтобы помешать нашей армии получать ГСМ, боеприпасы, технику, продовольствие и резервы. Бандеровцы хотят нас обескровить. Поэтому перед нами и стоит задача: сделать невозможным их контроль над трассой "Новороссия", - считает Матюшин.
Открылся участок трассы Новороссия от Новоазовска до Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
1 июня, 12:46
Три вещи, которые необходимы, чтобы защитить трассу "Новороссия" от украинских дроновДля того, чтобы решить проблему с украинскими беспилотниками, по мнению "Майора Биркина" - позывной одного из самых результативных операторов БПЛА - надо самим атаковать врага, а не сидеть в пассивной обороне
Сейчас идет успешное российское наступление в Константиновке в ДНР. Наши бойцы продолжают заходить в город небольшими группами по 3-5 человек. Также на Краматорско-Славянском фронте российская армия взяла под контроль населенный пункт Тихоновка, что приближает фронт непосредственно к Краматорску.
В связи с успешными действиями наших бойцов, продвигающихся к Краматорску и Славянску, и активизировались украинские БПЛА на трассе Енакиево-Углегорск-Дебальцево, по которой снабжается наша группировка.
"В эти дни перед нами стоит задача успешного противодействия вражеским дронам. Для этого нужно натянуть в проблемных местах антидроновую сетку и развернуть на этом отрезке пути МОГи (мобильные огневые группы)", - утверждает Матюшин.
Также читайте на эту тему статью Александра Чаленко Три вещи, которые необходимы, чтобы защитить трассу "Новороссия" от украинских дронов
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ЭксклюзивБПЛАтрасса "Новороссия"дроныСумская областьХарьковскийФронтДНРКраматорскКонстантиновкаАлександр "Варяг" МатюшинАлександр Чаленко
 
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