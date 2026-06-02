https://ukraina.ru/20260602/front-ne-stoit-on-dvizhetsya-o-situatsii-v-kharkovskoy-i-sumskoy-oblastyakh-1079725790.html

"Фронт не стоит, он движется". О ситуации в Харьковской и Сумской областях

"Фронт не стоит, он движется". О ситуации в Харьковской и Сумской областях - 02.06.2026 Украина.ру

"Фронт не стоит, он движется". О ситуации в Харьковской и Сумской областях

Донецкий волонтер и военкор Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на фронтах Новороссии

2026-06-02T17:49

2026-06-02T17:49

2026-06-02T17:49

эксклюзив

бпла

трасса "новороссия"

дроны

сумская область

харьковскийфронт

днр

краматорск

константиновка

александр "варяг" матюшин

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Российская армия хоть и медленно, но все равно продолжает наступать. Так есть продвижение на Харьковском направлении, в частности в Волчанском районе и Сумском фронтах. Это стало возможным благодаря тому, что ВСУ перебрасывают свои резервы на Донецкий и Запорожский фронты, ослабляя тем самым свои позиции."И, как я в шутку говорю, наша армия после освобождения Красноармейска/Покровска открыла еще и Екатеринославский фронт, начав продвижение в сторону Павлограда и Днепропетровска. Оно тоже медленное, но все равно идет. На прошлой неделе стало известно, что нами освобождено на том направлении несколько населенных пунктов. Так что фронт не стоит. Он движется", - оптимистично настроен Александр Матюшин.На "Екатеринославском" фронте, по словам нашего собеседника, ВСУ серьезно окопались: там создано что-то наподобие украинской "линии Суровикина" - противотанковые рвы, "зубы дракона", доты и другие фортификационные сооружения.Идут бои и в районе Степногорска (это Васильевский район) на Запорожском фронте. Если в конце декабря 2025 года российская армия контролировала этот населенные пункт, что позволяло российской артиллерии бить по окраинам Запорожья, то в результате украинского "контрнаступа" 18 мая этот населенный пункт перешел обратно под контроль ВСУ. Но бои на том направлении продолжаются.Также стало известно, что в этом районе ВСУ продолжают накапливать резервы, чтобы проводить дальнейшее наступление вглубь российской территории."Теперь понятна такая активность вражеских БПЛА в районе трассы "Новороссия". Главная задача перед командованием БПЛА стоит вовсе не Крым, а взятие под контроль российской логистики в районе Запорожского фронта, чтобы помешать нашей армии получать ГСМ, боеприпасы, технику, продовольствие и резервы. Бандеровцы хотят нас обескровить. Поэтому перед нами и стоит задача: сделать невозможным их контроль над трассой "Новороссия", - считает Матюшин.Сейчас идет успешное российское наступление в Константиновке в ДНР. Наши бойцы продолжают заходить в город небольшими группами по 3-5 человек. Также на Краматорско-Славянском фронте российская армия взяла под контроль населенный пункт Тихоновка, что приближает фронт непосредственно к Краматорску.В связи с успешными действиями наших бойцов, продвигающихся к Краматорску и Славянску, и активизировались украинские БПЛА на трассе Енакиево-Углегорск-Дебальцево, по которой снабжается наша группировка."В эти дни перед нами стоит задача успешного противодействия вражеским дронам. Для этого нужно натянуть в проблемных местах антидроновую сетку и развернуть на этом отрезке пути МОГи (мобильные огневые группы)", - утверждает Матюшин.Также читайте на эту тему статью Александра Чаленко Три вещи, которые необходимы, чтобы защитить трассу "Новороссия" от украинских дронов

https://ukraina.ru/20260530/pochemu-drony-vsu-smogli-perekryt-trassu-novorossiya-i-kak-ispravit-situatsiyu-govoryat-eksperty-1079607214.html

https://ukraina.ru/20260601/tri-veschi-kotorye-neobkhodimy-chtoby-zaschitit-trassu-novorossiya-ot-ukrainskikh-dronov-1079638196.html

сумская область

харьковскийфронт

днр

краматорск

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, бпла, трасса "новороссия", дроны, сумская область, харьковскийфронт, днр, краматорск, константиновка, александр "варяг" матюшин, александр чаленко