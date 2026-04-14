Три сценария для Ирана, и все - военные. Чем закончатся переговоры Вашингтона и Тегерана

Три сценария для Ирана, и все - военные. Чем закончатся переговоры Вашингтона и Тегерана - 14.04.2026 Украина.ру

Три сценария для Ирана, и все - военные. Чем закончатся переговоры Вашингтона и Тегерана

США достигли основных военных целей в Иране и теперь готовы к поэтапному завершению боевых действий. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс 13 апреля в интервью Fox News

2026-04-14T16:57

2026-04-14T16:57

2026-04-14T16:57

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

При этом Вэнс добавил, что Вашингтон хотел бы свернуть военную операцию, но предпочел бы сделать это "через большие и успешные переговоры".Первая встреча делегаций Ирана и США состоялась 11 апреля в Исламабаде. До этого Вашингтон приостановил удары по Ирану на две недели. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон получил от Исламской Республики предложения по урегулированию конфликта, а в Совете безопасности Ирана заявили, что США согласны оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном.На переговорах в Пакистане американскую сторону представляли специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и вице-президент Вэнс. Сразу же по окончании встречи издание Financial Times отметило, что процесс мирного урегулирования конфликта зашел в тупик из-за вопроса о контроле над Ормузским проливом.Сам Вэнс 12 апреля заявил, что делегации США и Ирана не достигли консенсуса в ходе переговоров, так как американская сторона пока не наблюдает готовности Тегерана отказаться от разработки ядерного оружия.Всего лишь через сутки Вэнс уже по-другому смотрел на итоги встречи в Исламабаде. В интервью Fox News 13 апреля он сказал, что на последних переговорах между Вашингтоном и Тегераном был достигнут "значительный прогресс".По его словам, США ожидают от Тегерана шагов по открытию Ормузского пролива, а также передачи всего обогащенного урана Соединенным Штатам. Отказ Ирана от этих требований может существенно изменить ход переговоров, предупредил он.Насколько реально ожидать скорое разрешение иранского кризиса и наступление мира в регионе в интервью Украина.ру рассказывают российские и иностранные эксперты.Политолог, преподаватель экономического факультета РУДН и эксперт Финансового университета при правительстве России Фархад Ибрагимов считает, что пока президентом США является Трамп, прочного мира в Иране не будет. По его мнению, Америка готовится к новому бою, но вопрос, какой этот будет бой и когда он состоится."Задача Тегерана в Исламабаде состояла в том, чтобы добиться долгосрочного перемирия. В Тегеране все понимают, что США не примут тех десять пунктов, которые Иран выдвинул в рамках своего мирного плана", - отметил Ибрагимов.Позиция Ирана строилась на том, чтобы США приняли "основополагающую реальность на земле", подразумевающую сохранение за Ираном контроля над Ормузским проливом, а также сохранение мирной ядерной программы с обогащенным ураном, подчеркнул эксперт. Для Ирана неприемлем пункт о передаче обогащенного урана Соединенным Штатам, добавил Ибрагимов.Также на переговорах иранская делегация рассчитывала на прекращение военных действий, которые приводят к гибели мирных жителей, сказал политолог."Предполагалось, что Джей Ди Вэнс, который в контексте переговоров по Ирану играет роль хорошего полицейского на фоне плохих полицейских Уиткоффа и Кушнера, может убедить Трампа пойти на все эти шаги, так как Америка в целом не побеждает в текущем конфликте. Наоборот, с геополитической точки зрения она очень сильно проигрывает", - отметил Ибрагимов.По словам эксперта, американцы повышают ставки, и это еще раз подчеркивает, что они, будучи сильной страной, в Иране находятся в бессильном положении."В данном случае Тегеран рассчитывает на то, что двухнедельное перемирие может продолжиться. При этом у Ирана нет иллюзий. Они знают, что Трамп может в любую секунду выйти из этого перемирия и начать боевые действия. В целом понятно, что американцы объявили этот тайм-аут для того, чтобы перегруппировать свои силы", - рассказал Ибрагимов.По его словам, американцам нужно это перемирие, потому что они, несмотря на заявления Вэнса, не смогли в течение марта добиться всех своих поставленных целей."Если только не называть целью убийство нужных генералов вместе с Али Хаменеи для того, чтобы в конце концов сделать Иран подчиненной себе страной. Но это сомнительная цель. Для того чтобы сменить режим в Иране, необходимо провести полномасштабную наземную операцию по аналогии с той, которая была в Ираке. И надо отправить на убой как минимум миллион солдат, которых иранцы будут очень "радушно" встречать и уничтожать просто без оглядки", - заявил политолог.Второй вариант, который остается США – это использование в Иране тактического ядерного оружия, полагает Ибрагимов. Однако применение такого оружия будет означать, что американцы вычеркивают себя из системы международной политики, а Трамп ставит крест на Америке в геополитическом смысле слова, считает он.При этом даже такой беспрецедентный и безумный по своей сути шаг не сможет гарантировать Трампу победу над Ираном, продолжил политолог. По его словам, Тегеран все равно будет стоять на своем. Не выиграв у Америки, а просто устояв, иранцы будут называть себя победителями, потому что сумели противостоять американо-израильскому тандему, подытожил Ибрагимов.Американское руководство настаивает на стратегии постоянного давления по отношению к Ирану и отказывается признать собственные политические и военные промахи, полагает директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.Все это дополнительно мешает достижению компромисса между Вашингтоном и Тегераном, считает эксперт."Именно поэтому кажется, что актуальные действия США и Израиля ведут не к окончанию конфликта, а к его продлению. В итоге риск неконтролируемой эскалации боевых действий только растет", - подчеркнула Трифкович в интервью Украина.ру.В этом контексте особо важны переговоры американской и иранской делегаций в Исламабаде, в ходе которых не были достигнуты конкретные договоренности и не было заявлений о существенном сближении позиций двух сторон, отметила политолог.По ее словам, провал переговоров не является каким-то изолированным событием, а логическим продолжением длительного процесса эскалации, в ходе которого политические позиции обеих сторон становились все менее уступчивыми."Если ситуация и впредь будет развиваться в этом же русле, она, по моему мнению, может привести к нескольким сценариям. Первый из них можно назвать "контролируемой эскалацией", которая подразумевает ограниченные удары, кибератаки и опосредованные конфликты. До прямой, всеобъемлющей войны при таком сценарии не дойдет. В ближайшей перспективе это самый вероятный сценарий, но он несет за собой большой риск возникновения какого-то инцидента, который изменит природу конфликта", - рассказала Трифкович.Второй возможный сценарий – это постепенное расширение конфликта на другие страны региона, допускает собеседница издания. При таком сценарии в регионе Ближнего Востока может сформироваться несколько очагов конфликта в Ливане, Сирии, Йемене, странах Персидского залива. В этих конфликтах региональные союзники США и Израиля принимали бы более активное участие, так же как и партнеры Ирана, отметила эксперт. Эти локальные конфликты в таком случае сложно было бы контролировать, добавила сербский политолог."Третий и самый опасный сценарий – это прямая конфронтация больших масштабов, которая подразумевала бы фактическое перекрытие дипломатических каналов. Военные средства в таком случае становятся основным инструментом решения споров. Этот сценарий в данный момент не является самым вероятным, но его исключить нельзя. Особенно если произойдет серия тяжелых инцидентов или прямая атака на ключевые стратегические объекты", - рассказала Трифкович.В этом контексте некоторые военные аналитики предупреждают, что дальнейшая эскалация может задействовать самые опасные сценарии, включая возможность применения ядерного оружия, напомнила эксперт. Теоретически это возможно в случае расширения регионального конфликта с участием Израиля, который обладает ядерным оружием, допустила Трифкович. По ее словам, сам факт существования ядерного оружия в регионе, с одной стороны, действует как фактор сдерживания. Но в случае полной потери контроля над развитием кризиса это только усиливает потенциальные риски, отметила она."Важно отметить, что Израиль придерживается политики ядерной неопределенности, при которой страна не подтверждает и не отрицает наличие ядерного оружия. При этом Израиль признает наличие ядерных возможностей. По словам эксперта, все перечисленные сценарии имеют одну общую черту – при всех трех вариантах пространство для дипломатии непрестанно сужается. Именно поэтому ограниченный успех переговоров в Исламабаде нужно рассматривать как сигнал о том, что кризис развивается по нарастающей. Стабильность региона все больше зависит от умения участников конфликта контролировать собственные действия в условиях повышенного риска, подытожила Драгана Трифкович.

иран

сша

тегеран

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, иран, сша, тегеран , драгана трифкович , джей ди вэнс, дональд трамп, fox news, украина.ру, financial times