https://ukraina.ru/20260414/a-byl-li-letchik-amerikanskiy-voennyy-ekspert-razoblachil-taynuyu-operatsiyu-v-irane-1077870093.html

А был ли летчик? Американский военный эксперт разоблачил тайную операцию в Иране

В Соединенных Штатах Америки разгорается очередной скандал, который способен окончательно дискредитировать непопулярную военную агрессию против Исламской Республики Иран. Есть основания полагать, что Белый дом скрывает провалившуюся операцию по захвату запасов обогащенного урана, выдавая ее за кампанию по спасению сбитых военных летчиков

2026-04-14T11:46

эксклюзив

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

пентагон

пит хегсет

скандал

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/08/1034260837_0:238:3274:2080_1920x0_80_0_0_b3d06fe35eafee8b925677a41514f193.jpg

Слухи о том, что спецназовцы пытались высадиться в центральном Иране именно с подобными целями, ходят в американской блогосфере не первый день. Они появились сразу после того, как президент Дональд Трамп объявил, что пилотов уничтоженного истребителя F-15E сумели вернуть домой, устроив из этого настоящее шоу в своих сетевых аккаунтах.Либеральные блогеры в постсоветском телеграме восхищались действиями "сострадательных" американцев, которые якобы никогда не оставляют солдат на полях сражений. Но реалистично настроенные комментаторы отмечали, что американское командование не раз бросало в бою своих, усматривая в этой пропагандистской истории немало подозрительных странностей.Бросалось в глаза, что спасенных летчиков почему-то не показали на публике, и даже не стали раскрывать общественности их имена – как это всегда делает в подобных случаях Пентагон. А то, что американцы потеряли в этой вылазке два транспортных самолета и сразу несколько вертолетов, убедительно указывало на то, что американское военное командование на самом деле решало под Исфаханом совсем другие задачи."Трамп все свои карты уже сыграл, пользуясь его любимой метафорой. То есть он начал военную операцию – она провалилась, иранское правительство уцелело. Потом он, кажется, попробовал еще одну спецоперацию, что-то по достижению более конкретных целей, то ли с обогащенным ураном, то ли что-то еще. Не сработало, тогда сделали вид, что все это спасение одного пилота огромными силами", – иронично рассуждал об этом Петр Слезкин, старший научный сотрудник исследовательского Центра Стимсона, в беседе с политологом Федором Лукьяновым.Белый дом не стал бы привлекать такое количество техники для спасения одного или двух пилотов, рискуя многократно увеличить свои потери. Да и сама легенда об эвакуации, которую скормили журналистам у Трампа, выглядела нелепой. Ведь американский президент заявил, что американские солдаты сожгли свои транспортные самолеты, потому что они не могли взлететь – а потом их вывезли такие же транспортники, у которых проблем со взлетом в пустыне почему-то не оказалось.Об этом написал 14 апреля известный военный обозреватель Тайлер Уивер, автор популярного экспертного блога Armchair Warlord – отмечая, что речь идет о провалившейся наземной операции при поддержке ударных истребителей, которую держали в тайне от общественности и прессы. Он утверждает, что американские войска действительно пытались захватить иранское ядерное топливо. А трогательная история со спасением пилотов была всего лишь информационным прикрытием этой обреченной на провал авантюры, которое организовали задним числом."В ночь на 4–5 апреля планировался крупный рейд прямого действия в районе Исфахана – вероятно, на подземный объект с обогащенным ураном. План, скорее всего, был такой: вечером 4 апреля перебросить несколько вертолетов MH-6 и значительный отряд операторов на транспортных самолетах на передовую площадку недалеко от Исфахана, ударить по заявленным складам обогащенного урана и попытаться до рассвета 5 апреля вывезти "волшебную пыль".Один из F-15E был сбит, потому что слухи о смерти иранской системы ПВО оказались сильно преувеличены. Любой здравомыслящий планировщик на этом этапе отменил бы операцию спецназа, поскольку ситуация вышла из-под контроля, а иранская оборона оказалась эффективнее, чем ожидалось. Но мы все равно пошли дальше и вечером 4 апреля высадили отряд. Иранские войска сразу выдвинулись, отряд, вероятно, попал под минометно-артиллерийский огонь, и командир операции немедленно принял решение об отмене миссии и отходе на трех оставшихся исправных самолетах.Заряды на замедленных взрывателях уничтожили два C-130 и неизвестное количество MH-6, которые пришлось бросить на полосе. К рассвету они уже горели. Историю о том, что они якобы прилетели спасать офицера, придумали уже тогда, чтобы прикрыть катастрофически провалившийся рейд. Точно так же появились логически невозможные утверждения, что отряд потом спасли еще три дополнительных самолета после того, как два транспортника якобы увязли на взлетно-посадочной полосе", – пишет об этом Уивер.Эксперт отмечает, что 2 апреля, накануне тайной вылазки вглубь Ирана, министр войны Пит Хегсет поспешно отправил в отставку начальника штаба сухопутных войск США Рэнди Джорджа. По словам Тайлера Уивера, этот генерал протестовал против кавалерийского наскока на ядерные объекты Исламской Республики, считая подобную затею безумной. И его предостережения вызвали яростную реакцию в окружении Трампа, где, похоже, всерьез поверили в свою собственную богоизбранность.Американские медиа наверняка раскапывают подробности этого инцидента, а также готовятся задавать вопросы на ближайших брифингах в Белом доме. Очевидно одно – если информация о провалившейся попытке захватить обогащенный уран действительно подтвердится, она наверняка похоронит политическое будущее действующей республиканской администрации. Точно так же, как похожая авантюрная спецоперация в Иране похоронила когда-то карьеру президента Джимми Картера.У Трампа не осталось места для эффективного политического маневра. Он не готов признать свое поражение, отступив из Персидского залива, а бесперспективное продолжение агрессии против Ирана наносит ему огромный урон, угрожая республиканцам катастрофическим провалом на выборах.Решение ввести морскую блокаду Ирана, которая официально объявлена со вчерашнего дня Пентагоном, автоматически ускорило рост мировых цен на нефть. Они могут подняться в ближайшее время до 150 долларов за баррель, разрушая глобальную экономику и усугубляя экономические проблемы внутри США.По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия уже потребовала от Вашингтона разблокировать Ормузский пролив и возобновить переговоры с Ираном – потому что прекращение судоходства в Персидском заливе может нанести ей тяжелые финансовые потери. А агентство Reuters сообщает о том, что китайский танкер Rich Starry, внесенный в американский санкционный список за сотрудничество с Ираном, только что прошел через пролив, проигнорировав американские военные корабли, которые не решились на его пиратский захват."Соединенные Штаты Америки не могут ни полностью выйти из войны с Ираном, ни вернуться домой с решительной победой. Иран стал открытой раной для администрации Трампа, которая с каждым днём подрывает авторитет и экономическую стабильность страны", – пишет об этом газета The New York Times.Эксперты изначально предупреждали, что Трамп завязнет на Ближнем Востоке – точно так же, как это случилось с Джорджем Бушем-младшим, который санкционировал проведение затянувшихся военных кампаний в Ираке и Афганистане. Но в этот раз американцев ожидает еще более очевидное фиаско, поскольку они явно не в состоянии захватить Иран, сместив действующую власть. И даже не могут провести эффектную операцию для пиара, чтобы продать ее телезрителям как выдающуюся победу.

https://ukraina.ru/20260413/glava-mid-irana-obvinil-ssha-v-sryve-mirnykh-peregovorov--1077840162.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

