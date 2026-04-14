Сербия вернет службу по призыву: причина - в НАТО
Служба по призыву в сербской армии должна возобновиться с марта следующего года. Об этом 14 апреля заявил президент Сербии Александр Вучич
"Я считаю вполне реальным, что все необходимые приготовления будут завершены, что составление списков для призыва и прочие мероприятия начнутся в сентябре и октябре, а с 1 марта мы приступим к прохождению военной службы, и именно тогда мы сможем обеспечить, чтобы все прошло достойно", - заявил Вучич журналистам на торжествах по случаю дня отряда военной полиции специального назначения "Кобры".
По словам сербского президента, срок службы новобранцев составит 75 дней.
Вучич также подчеркнул, что, как практически единственная нейтральная страна в регионе, окруженная странами НАТО или кандидатами на вступление в альянс, Сербия должна заботиться о своей безопасности.