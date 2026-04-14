https://ukraina.ru/20260414/korol-feletona-iz-donbassa-105-let-so-dnya-rozhdeniya-leonida-likhodeeva-1077850607.html

"Король фельетона" из Донбасса. 105 лет со дня рождения Леонида Лиходеева

"Король фельетона" из Донбасса. 105 лет со дня рождения Леонида Лиходеева - 14.04.2026 Украина.ру

"Король фельетона" из Донбасса. 105 лет со дня рождения Леонида Лиходеева

14 апреля 1921 года в Юзовке родился писатель и киносценарист Леонид Израилевич Лиходеев (настоящая фамилия – Лидес), прозванный "королём фельетона". Широкому читателю это имя не слишком известно, но как литератору ему несказанно повезло в другом: принадлежащие его перу ядовитые афоризмы цитируют достаточно часто – даже не зная, кто их автор

2026-04-14T15:58

2026-04-14T15:58

2026-04-14T16:07

история

история

история ссср

история новороссии

донбасс

сталино

харьков

хрущев

литературная газета

писатель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077849572_0:62:437:308_1920x0_80_0_0_a258630db97b3933022ec9f6dbffeeb2.jpg

Жизнь этого человека точно нельзя назвать скучной: в ней хватало самых разных перипетий, достойных остросюжетного романа. Зато с Донбассом его связывает не только факт появления на свет: в годы Великой Отечественной войны ему пришлось сражаться в рядах сформированной в его родном городе легендарной 383-й стрелковой Феодосийско-Бранденбургской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, которая в народе именуется Шахтёрской.Солдат Шахтёрской дивизииДетство будущего "короля фельетона" прошло в города Сталино на Девятой линии: ныне это улица Челюскинцев в самом центре города. Учился в школе № 3: сейчас это здание является одним из корпусов Управления ФГУП "Железные дороги Новороссии". Его одноклассниками являлись ставшие впоследствии известными поэт Юрий Левитанский и актёр Семён Соколовский, запомнившийся зрителям ролью полковника Скопина в сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи". Все трое дружили, за что даже были прозваны "тремя мушкетёрами", и занимались в Доме пионеров на пересечении Первой линии (ныне – улица Артёма) с Садовым проспектом: Лидес с Левитанским предпочитали литературный кружок, а Соколовский – драматический.После окончания школы юноша переехал в Харьков. Тому было две причины. Первая – материальная нужда, вызванная болезнью отца, а харьковские родственники вызвались помочь подававшему надежды молодому человеку. Вторая – выбор вузов в тогдашнем Сталино был невелик: индустриальный да медицинский институты. Была, конечно неудачная попытка местных властей создать университет: в городе успели переименовать Шестую, другое название – Скотопрогонную, линию в Университетскую улицу, но получили разрешение всего лишь на педагогический институт, который пробыл таковым три десятилетия до 1965 года когда вузу наконец-то удалось выбить университетский статус.В Харькове Лёня Лидес окончил рабфак – некий аналог нынешнего подготовительного факультета: таким образом в предвоенные годы талантливая рабочая молодёжь получала полное среднее образование с определёнными льготами при поступлении в вуз. Лидесу удалось поступить в Одесский университет, но проучился недолго: началась война. Как больной туберкулёзом он не подлежал обязательному призыву, но пошёл на фронт добровольцем. Местом службы стала легендарная Шахтёрская 383-я стрелковая дивизия: в ней он участвовал в обороне Кавказа и как проявивший храбрость в бою под Туапсе удостоился медали "За отвагу". Кстати, именно в те дни рвавшиеся к важнейшему кавказскому порту гитлеровцы издали приказ "шахтёров и матросов в плен не брать!"Будущий писатель чудом уцелел, выполняя приказ командира по доставке донесения в штаб: военный патруль принял заблудившегося курьера за дезертира, а его начальник, слишком ретиво выполнявший Приказ № 227, велел расстрелять задержанного без разбирательств. Впрочем, расстрельная команда вывела солдата на берег реки, дала залп в воздух и указала правильную дорогу.Вскоре после этого Леонид Лидес был зачислен в штат дивизионной газеты. Там же и родился его псевдоним Лиходеев. Впрочем, донецкий краевед Евгений Ясенов возводит появление этого литературного имени к герою романа "Мастер и Маргарита", что не подтверждается фактами: книга Михаила Булгакова увидела свет лишь в 1960-е годы и во время Великой Отечественной войны о ней знали единицы. Да и Степан Лиходеев персонаж не особенно симпатичный, хотя Воланд утверждал обратное.Школа для сатирикаВ 1944 году Леонида Лиходеева комиссовали по болезни, и он поселился в местах фронтовой службы – на Кубани. Позднее перебрался в Москву и поступил в Литературный институт. В годы кампании по борьбе с космополитизмом ему довелось испытать немало несправедливости, однако отделался мягко и проработал всё это время в отделе писем журнала "Смена".Насчёт последнего – современному читателю сложно представить объёмы переписки СМИ с гражданами в советские годы: даже в районную газету письма каждый день приходили десятками, а в центральные издания входящая корреспонденция измерялась мешками! Присланное надо было зарегистрировать и рассортировать, наиболее яркое в медийном плане бралось в работу журналистами, менее интересное, но важное, переправлялось в органы власти: для зазнавшегося чиновника намерение недовольных граждан написать в газету не было пустой угрозой, а становилось предвестником внеплановой проверки с проработкой в вышестоящих инстанциях. Кроме того, на большинство писем давались пусть штампованные, но – ответы. Эта работа дала Лиходееву огромное количество материалов для его будущих фельетонов.В конце 1950-х годов Лиходеев, уже будучи автором трёх сборников стихов, отдаёт дань популярному в то время путевому очерку, написав книгу о поездке в Тофаларию – уникальный уголок Саян. Популярность жанра объяснялась тем, что тогда для журналиста путевой очерк зачастую становился своего рода пропуском в Союз писателей, а в других случаях позволял бороться с бюрократическим препонами: для публициста художественное произведение в чистом виде считается злостным неформатом, а здесь допускаются свободные размышления и обобщения.С середины 1950-х годов набирают популярность фельетоны, публикуемые Лиходеевым в "Литературной газете" и "Крокодиле". Особенно доставалось непродуманной экономической политике Хрущёва: некоторые современные критики считают Лиходеева чуть ли не диссидентом, отстаивавшем внедрение в СССР рыночной экономики. На самом же деле при Сталине негосударственный сектор в виде тех же промышленных артелей играл очень важную роль в экономике страны, производя основную массу товаров для граждан, а принудительная его национализация Хрущёвым обернулась резким ростом дефицита на прилавках. Этим тогда в открытую возмущались очень многие известные люди, поэтому считать Лиходеева бунтарём-одиночкой вряд ли будет справедливо.Вечность актуальногоНа одном из литературных конкурсов многоопытный автор напутствовал молодых коллег мыслью о том, что быть лириком намного проще, чем сатириком. И не потому, что лирик меньше конфликтует с властью и обществом: сатира и юмор – очень сложные жанры, где автору надо уметь виртуознейшим образом работать с образным и ассоциативным мышлением.Другая сложность сатиры и юмора в том, что невозможно творить поверх времени: нередко бывает когда даже очень талантливое произведение является смешным для современников и становится малопонятным для живущих в последующие эпохи. В этом плане намного менее привязанному к современности лирику создать что-то вечное намного проще.Тем не менее Леонид Лиходеев умел увидеть в актуальном вечное. Читатели постарше наверняка помнят, как ненадёжный или непорядочный человек слышал в свой адрес: "С тобой коммунизм не построишь!" И вот как раз тех, с кем нельзя построить коммунизм, било острое и безжалостное перо сатирика.Лиходеев с энтузиазмом принял Перестройку, активно сотрудничал с демократической прессой. Но здесь ему пришлось столкнуться с тем, о чём предупреждали Маяковский в "Клопе" и Оруэлл в "Скотском хуторе": благородное начинание очень часто становится жертвой банальной обывательщины. И чем дальше продвигалась Перестройка, тем чаще выползало то самое "мурло мещанина", не раз бравшееся писателем в прицел критики.Даже уход Лиходеева из жизни в ноябре 1994 года вряд ли можно назвать случайным: наступила эпоха безвременья которой сатира оказалась попросту не нужна. Хотя смех был востребован, но совсем другой – развлекательный, помогающий "выпустить пар" из перегревшегося котла, но не заставлявший человека думать о главном и бороться с собственными недостатками.В театре и кино нередкой бывает ситуация когда успех актёра в комедийном амплуа делает его заложником одного жанра и закрывает ему путь в другие. В литературе такое тоже случается: многогранность таланта сатирика открывается читателем после его смерти. Нечто подобное произошло и с Леонидом Лиходеевым: хотя большой известности кинематографические работы ему не принесли, по его сценариям были поставлены фильмы "Эффект Ромашкина", "Последние дни Помпеи", "Единственный мужчина" и "Дача", а в картине "Кое-что из губернской жизни" блистательный Андрей Миронов исполнил песни на его слова.Ещё один жанр, занимавший Леонида Лиходеева – историко-биографическая проза. В 1987 году ему удалось опубликовать повесть о Петре Зайчневском* и революционной агитации "Сначала было слово": к шестидесятилетию Октябрьской революции получить такой заказ в издательстве было несложно. Спустя три года увидел свет роман "Поле брани, на котором не было раненых" о Николае Бухарине: тогда много внимания уделялось "возвращённым именам".А вот созданные во многом по мотивам личных воспоминаний романы в жанре фамильной саги "Жили были дед да баба" и "Семейный календарь, или Жизнь от конца до начала" Лиходеев изначально готовился писать, что называется, "в стол", не надеясь дожить до момента выхода из печати. Тем не менее они были изданы незадолго до смерти автора, но большого резонанса не произвели: в постперестроечные времена интерес к книге в целом резко упал.Помню, как на одном бардовском фестивале довелось услышать пожелание: "пусть поют песни не зная кто их автор, чем знают автора, но не поют песен!" Ведь когда слово уходит в народ – это и есть самое большое признание творчества, хотя и не приносящее гонораров. В числе таких писателей оказался и Леонид Лиходеев. Поэтому давайте в завершение вспомним сформулированные этим человеком искромётные афоризмы:"Все будет так, как должно быть, даже если будет иначе…""Мудрость не всегда приходит с годами. Иногда годы приходят одни…""Найти время труднее, чем потерять…""Если играть в шахматы бильярдным кием – непременно выиграешь...""Хамство – наглость, помноженная на безнаказанность…""Пошлость – общедоступный заменитель способности размышлять…""Где заблуждение наказуемо – истина невозможна…"И наконец: "Общество, лишённое чувства юмора, неспособно к демократии!"* Революционер-народник второй половины XIX века. – Ред.Город Донецк появился на карте СССР только после провозглашённой XXII съездом КПСС первой декоммунизации (тогда она называлась "десталинизация"). До этого город назывался Сталино. донбасс

сталино

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Дмитриевский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429537_416:9:900:493_100x100_80_0_0_3ba615ba7d26a2131936fa7ccd950a8d.jpg

история, история ссср, история новороссии, донбасс, сталино, харьков, хрущев, литературная газета, писатель, сатира, юмор, сценарий, украина.ру