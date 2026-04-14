Иран потребовал от пяти арабских стран компенсаций за участие в агрессии

Бахрейн, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Иордания должны выплатить Ирану компенсации за их роль в американо-израильской агрессии, говорится в письме постпреда Исламской Республики при ООН Амира Саида Иравани. Об этом в ночь на 14 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-14T04:47

Письмо представителя Ирана адресовано генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН, которым в апреле выступает Бахрейн."Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашимитское Королевство Иордания... должны осуществить полное возмещение ущерба Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный ущерб, понесенный в результате их международно-противоправных действий", — говорится в документе.По словам дипломата, эти государства предоставляли свою территорию для осуществления агрессии против Ирана, а в некоторых случаях напрямую участвовали в "незаконных вооруженных нападениях, нацеленных против гражданских объектов" Исламской Республики."Поведение этих государств в разрешении использования их территорий агрессорами против Исламской республики Иран квалифицируется как акт агрессии", — подчёркивается в письме.Страны Персидского залива и Иордания официально отрицают своё участие в американо-израильской операции против Ирана.Ранее сообщалось, что Иран предварительно оценивает ущерб от американо-израильских бомбардировок в 270 миллиардов долларов.Подробнее о ситуации, которая сложилась после завершившихся провалом переговоров в Исламабаде, в материале Сергея Котвицкого - Блокада блокады. Срыв переговоров по Ирану угрожает миру тяжелым энергетическим кризисом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

