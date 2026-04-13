Блокада блокады. Срыв переговоров по Ирану угрожает миру тяжелым энергетическим кризисом

Переговоры в пакистанском Исламабаде завершились провалом. Делегация Соединенных Штатов Америки не смогла согласовать с иранцами предварительные условия мирного соглашения, и война на Ближнем Востоке может возобновиться, угрожая миру беспрецедентно тяжелым энергетическим кризисом

2026-04-13T16:02

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Несмотря на достаточно сдержанные комментарии Вашингтона и Тегерана, очевидно, что основным камнем преткновения стали две ключевые проблемы – вопрос о продолжении ядерной программы Ирана и контроль над стратегическими морскими коммуникациями в Ормузском проливе.Американцы во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом настаивали на немедленной и безоговорочной деблокаде Персидского залива и требовали от иранцев отдать все запасы обогащенного урана, которые успешно пережили в подземных спецхранилищах американские ракетно-бомбовые удары. Однако их оппоненты справедливо посчитали эти ультимативные условия завышенными и нереалистичными.По словам представителей иранской делегации, они по-прежнему не собираются закрывать свою ядерную программу, настаивая на том, что она имеет сугубо мирный характер. А сохранение контроля над Ормузским проливом имеет для Исламской Республики особенное значение. Это является для нее гарантией предотвращения новых нападений и позволяет получить значительные финансовые доходы от нефтяного транзита, необходимые для послевоенного восстановления государства.Тегеран настаивает на том, что мирное соглашение должно распространяться на Ливан, предусматривая вывод израильских оккупационных сил и прекращение бомбардировок этой средиземноморской страны. Однако, судя по всему, Белый дом не в состоянии серьезно повлиять на действия израильского правительства, которое продолжает боевые действия на ливанской земле, фактически срывая этим мирные переговоры с Ираном.Эти противоречия создавали на переговорах наэлектризованную и конфликтную атмосферу. По словам некоторых источников, попытка перейти от боевых действий к мирному диалогу едва не завершилась выяснением отношений на кулаках, потому что участники встречи с трудом сдерживали переполнявшие их эмоции."Утверждается, что между министром Аббасом Аракчи и Стивом Уиткоффом произошла напряженная ситуация, которая едва не переросла в физическую драку из-за серьезных разногласий по поводу управления Ормузским проливом. Никогда не угрожайте иранцам", – сообщил об этом турецкий журналист Четинер Четин.Продолжение войны выглядит в такой ситуации вполне реалистичным сценарием, но президент США Дональд Трамп пока что угрожает Исламской Республике собственной блокадой пролива, которая начнется уже сегодня. Пентагон обещает перехватывать все морские суда, входящие и выходящие из Ирана. Но последствия такой стратегии являются, по меньшей мере, неоднозначными, и могут оказаться для республиканской администрации еще одним выстрелом себе в ногу.Захват иностранных танкеров или сухогрузов, следующих в иранские порты из Китая, Индии, Пакистана и Индонезии, будет выглядеть в глазах мирового сообщества обычным морским пиратством. При этом американская блокада Ормуза однозначно приведет к очередному повышению мировых цен на нефть, которые уже вернулись сегодня к расценкам около 103 долларов за баррель, продолжая быстро расти. А физический контроль над Ормузским проливом все равно останется в этой ситуации за иранцами – что они убедительно продемонстрировали в ходе переговоров, отогнав в океан группу американских эсминцев, пытавшихся пройти в Персидский залив.Эта странная "блокада блокады" вызывает в американском обществе большие вопросы. Демократические и республиканские политики с одинаковой иронией говорят, что действия Трампа отвечают интересам иранцев – потому что США, фактически, помогают им блокировать пролив своими собственными руками."Я не понимаю, как американская блокада пролива каким-то образом подтолкнет иранцев к его открытию. Я не вижу здесь связи. Мы знаем, что бензин уже стоит 4 доллара за галлон. Мы знаем, что 25 процентов мирового природного газа проходит через пролив. Мы знаем, что через него проходит много алюминия. Мы знаем, насколько разрушительна блокада. Азиатские страны сейчас останавливают свою экономику. Цены на удобрения растут. Знаете, я надеялся, что мы сможем прийти к какому-нибудь перемирию. Но даже при этом цены на энергоносители будут оставаться на рекордно высоком уровне не неделями, а месяцами и годами. И как наше блокирование пролива может внезапно привести к его открытию? Я не понимаю этой логики", – недоумевает по поводу действий своего правительства сенатор Марк Уорнер.Белый дом продолжает блефовать, что окончательно подрывает доверие к популистской риторике американского президента, и дезориентирует растерянных союзников Вашингтона.Дональд Трамп заявил о том, что Великобритания пообещала послать в Ормузский пролив свои военные корабли, но в Лондоне сразу же заявили, что не собираются принимать участие в новом нападении на Исламскую Республику – из опасения нарваться на ответный удар.Арабские государства Персидского залива тоже уклоняются от предложений вступить в конфликт на стороне Пентагона. Европейские журналисты констатируют: тысячекратно побежденный Трампом Иран до сих пор сохраняет боеспособность вооруженных сил. А военные эксперты предупреждают – американские войска в Персидском заливе в значительной мере израсходовали комплекты боеприпасов для ракетных установок и комплексов ПВО. Так что очередные попытки "вбомбить Иран в каменный век" с высокой вероятностью закончатся неудачей.Трамп явно хотел бы выпутаться из этой ситуации – понимая, что продолжение войны на Ближнем Востоке гарантирует ему экономические, а значит, и политические проблемы. Но в американском обществе растет убеждение, что военно-промышленное лобби не позволит президенту сорваться с крючка непопулярной войны, срывая перспективы перемирия руками Израиля."В данный момент он совершенно не свободен в своих решениях. Мы увидели это, когда Дональд Трамп объявил о прекращении огня – явно с облегчением – и обнародовал его условия или большую их часть. Но это перемирие продлилось всего два часа, потому что Израиль намеренно нарушил договоренности, нанеся удары не только по югу Ливана, но и по городу Бейруту", – заявил об этом журналист Такер Карлсон.Ситуация остается неопределенной. Очевидно только одно – цены на нефть, природный газ, цветные металлы и удобрения будут расти, достигая рекордных показателей и подрывая мировую экономику, которая постепенно опускается в состояние глубокой стагнации и коллапса. А США оказались в стратегическом цейтноте – не в состоянии победить своего противника и не решаясь отступить, признавая этим свое поражение.Читайте об угрозах американско-израильской агрессии в материале "Ормуз открыт, но мир в опасности. Дмитрий Краснов о том, почему перемирие США и Ирана — игра с огнем"

Сергей Котвицкий

