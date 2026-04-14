Иран оценил ущерб от американо-израильских бомбардировок
2026-04-14T03:16
Иран оценил ущерб от американо-израильских бомбардировок
"Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов", — рассказала Мохаджерани в интервью агентству.
По её словам, более точные цифры ущерба экономический блок правительства определит в несколько этапов. В первую очередь будет произведена оценка ущерба непосредственно зданиям. После этого будет осуществлён анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов.
Мохаджерани добавила, что иранская группа переговорщиков, в числе прочих тем, занимается и вопросом военных репараций Ирану со стороны США. Он также обсуждался на недавних переговорах в Исламабаде.
"Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба", — подчеркнула представитель иранского правительства.
Ранее Тегеран заявил по итогам переговоров в Исламабаде, что делегации Ирана и США не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Подробнее в публикации - Глава МИД Ирана обвинил США в срыве мирных переговоров. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.