Иран оценил ущерб от американо-израильских бомбардировок - 14.04.2026 Украина.ру
Иран оценил ущерб от американо-израильских бомбардировок
Иран оценивает ущерб от американо-израильских бомбардировок в 270 миллиардов долларов, заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани. Об этом в ночь на 14 апреля сообщает РИА Новости
Иран оценивает ущерб от американо-израильских бомбардировок в 270 миллиардов долларов, заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани. Об этом в ночь на 14 апреля сообщает РИА Новости
"Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов", — рассказала Мохаджерани в интервью агентству.
По её словам, более точные цифры ущерба экономический блок правительства определит в несколько этапов. В первую очередь будет произведена оценка ущерба непосредственно зданиям. После этого будет осуществлён анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов.
Мохаджерани добавила, что иранская группа переговорщиков, в числе прочих тем, занимается и вопросом военных репараций Ирану со стороны США. Он также обсуждался на недавних переговорах в Исламабаде.
"Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба", — подчеркнула представитель иранского правительства.
Ранее Тегеран заявил по итогам переговоров в Исламабаде, что делегации Ирана и США не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Подробнее в публикации - Глава МИД Ирана обвинил США в срыве мирных переговоров.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
05:00"Господство дронов уходит в прошлое, как только находится противоядие": Ищенко о гонке вооружений
04:47Иран потребовал от пяти арабских стран компенсаций за участие в агрессии
04:45"Европу лишили разума": Школьников о том, почему США бросают НАТО и что ждёт Россию в Арктике
04:30"Человек — существо любознательное": Ищенко о важности и неизбежности освоения космоса
04:15"США ничуть не рады АЭС в Египте": Юрий Станкевич о российском атомном проекте
04:11"Следующий шаг должны сделать иранцы": Вэнс пояснил позицию США
04:00"Дроны будут господствовать, пока не полетят ядерные боеголовки": Ищенко о будущем войны
03:38Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
03:16Иран оценил ущерб от американо-израильских бомбардировок
02:37Мелитополь Запорожской области и Курск атакуют БПЛА, опасность объявлена ещё в ряде регионов
02:00Фронтовая сводка за 13 апреля от канала "Дневник Десантника"
01:40Пушков оценил влияние блокады США Ормузского пролива на рынок нефти
01:00Киев рассматривает вопрос о введении трудовой повинности для населения
00:28Ракетная опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
00:22Зеленский выложил фото на фоне "новейших украинских разработок"
00:18Бельгия и Испания выделяют Украине по 1 миллиарду евро помощи
00:12Как отмечали Пасху на Украине — рассказывает "На самом деле в Харькове"
00:08Небензя: слова Каллас о России и Китае вызывают вопросы к ее учителю истории
00:02Медведев увидел в действиях США в Ормузском проливе аналогию с антиутопией "1984" Оруэлла
23:57Путин показал всему миру позицию России в отношении Ирана
Лента новостейМолния