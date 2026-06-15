"Трампа загнали в угол": Решетников объяснил, почему Запад будет затягивать войну на Украине - 15.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260615/trampa-zagnali-v-ugol-reshetnikov-obyasnil-pochemu-zapad-budet-zatyagivat-voynu-na-ukraine-1080190897.html
"Трампа загнали в угол": Решетников объяснил, почему Запад будет затягивать войну на Украине
"Трампа загнали в угол": Решетников объяснил, почему Запад будет затягивать войну на Украине - 15.06.2026 Украина.ру
"Трампа загнали в угол": Решетников объяснил, почему Запад будет затягивать войну на Украине
Режим Зеленского держится, несмотря на дезертирство, и Западу нет смысла сворачивать конфликт. Затягивая войну, он надеется завершить перевооружение армий к 2030 году и население Украины предоставляет ему такую возможность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников
2026-06-15T04:30
2026-06-15T04:30
новости
запад
украина
иран
владимир зеленский
украина.ру
дональд трамп
война
война на украине
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062696852_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_36859e76e39e9201dbee28be7c59075d.jpg
Продолжая разговор о том, что придаёт Западу уверенность, эксперт объяснил, почему Запад не пойдёт на реальные переговоры, и оценил итоги политики Дональда Трампа.Решетников отметил, что, несмотря на массовое дезертирство в рядах ВСУ, киевский режим готов продолжать воевать. Поэтому Западу нет смысла сворачивать конфликт. Даже если бы на фронте складывалась крайне тяжелая ситуация для ВСУ, Западу нет смысла давать отмашку на завершение конфликта, заявил собеседник Украина.ру."Затягивая войну, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. И население Украины в большинстве своем предоставляет им такую возможность", — добавил эксперт.Решетников пояснил, что Запад не будет идти на какие-то реальные переговоры, поскольку попытка Трампа договориться в Анкоридже не удалась — как и не удалось ему победить Иран."Трампа загнали в угол, и он прекратил свою линию восстановления американского гегемонизма, в том числе и на европейском направлении", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана — в материале Дениса Рудометова "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.
запад
украина
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062696852_0:0:594:445_1920x0_80_0_0_378ec3aa23a931d8b73f34e12db35b3c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, украина, иран, владимир зеленский, украина.ру, дональд трамп, война, война на украине, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, главные новости, главное
Новости, Запад, Украина, Иран, Владимир Зеленский, Украина.ру, Дональд Трамп, война, война на Украине, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Главные новости, главное

"Трампа загнали в угол": Решетников объяснил, почему Запад будет затягивать войну на Украине

04:30 15.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Режим Зеленского держится, несмотря на дезертирство, и Западу нет смысла сворачивать конфликт. Затягивая войну, он надеется завершить перевооружение армий к 2030 году и население Украины предоставляет ему такую возможность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников
Продолжая разговор о том, что придаёт Западу уверенность, эксперт объяснил, почему Запад не пойдёт на реальные переговоры, и оценил итоги политики Дональда Трампа.
Решетников отметил, что, несмотря на массовое дезертирство в рядах ВСУ, киевский режим готов продолжать воевать. Поэтому Западу нет смысла сворачивать конфликт.
Даже если бы на фронте складывалась крайне тяжелая ситуация для ВСУ, Западу нет смысла давать отмашку на завершение конфликта, заявил собеседник Украина.ру.
"Затягивая войну, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. И население Украины в большинстве своем предоставляет им такую возможность", — добавил эксперт.
Решетников пояснил, что Запад не будет идти на какие-то реальные переговоры, поскольку попытка Трампа договориться в Анкоридже не удалась — как и не удалось ему победить Иран.
"Трампа загнали в угол, и он прекратил свою линию восстановления американского гегемонизма, в том числе и на европейском направлении", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана — в материале Дениса Рудометова "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападУкраинаИранВладимир ЗеленскийУкраина.руДональд Трампвойнавойна на УкраинеСВОсводка СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОГлавные новостиглавное
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:00"Бегемот" с ИИ: новый дрон с двойной боевой частью — аналитик о возможностях украинского БПЛА
04:54Силы ПВО после полуночи сбили четыре беспилотника, прорывавшихся к Москве
04:45"Запад считает, что есть шанс ослабить Россию": Решетников о консолидации Европы и США
04:30"Трампа загнали в угол": Решетников объяснил, почему Запад будет затягивать войну на Украине
04:24При атаке БПЛА на Тульский городской округ погибли три человека, среди раненых — годовалый ребёнок
04:15"Бегемот" уступает "Герани" в дальности, но Запад вложился в точность: Богачёв о новом дроне ВСУ
03:57Силы ПВО за неделю сбили над территорией России не менее 4188 украинских БПЛА
03:28Сводка событий 14 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
02:55Опубликованы детали меморандума о взаимопонимании между Ираном и США
02:34В четырёх областях России объявлена ракетная опасность
02:17ВС РФ окружили ядро украинского гарнизона Константиновки — итоговая сводка Readovka за 14 июня
01:59Нетаньяху заявил Трампу, что ЦАХАЛ не уйдет из Ливана и что Израиль не считает себя связанным соглашением
01:31Трамп объявил о заключении сделки. МИД Ирана подтвердил достижение соглашения с США
01:04Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:16Силы ПВО за семь часов сбили над регионами России 104 украинских БПЛА
21:52Киевлян готовят к шоку: вода может подорожать до 60 гривен за кубометр
21:32Киев готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска
21:25"Чей дрон?": на пляже в Турции нашли беспилотник неизвестного происхождения
21:00"Весь мир ненавидит G7": протест против саммита в Женеве перерос в беспорядки
20:35Шествие бесовщины: в столице Украины прошел ЛГБТ*-прайд
Лента новостейМолния