https://ukraina.ru/20260615/trampa-zagnali-v-ugol-reshetnikov-obyasnil-pochemu-zapad-budet-zatyagivat-voynu-na-ukraine-1080190897.html

"Трампа загнали в угол": Решетников объяснил, почему Запад будет затягивать войну на Украине

"Трампа загнали в угол": Решетников объяснил, почему Запад будет затягивать войну на Украине - 15.06.2026 Украина.ру

"Трампа загнали в угол": Решетников объяснил, почему Запад будет затягивать войну на Украине

Режим Зеленского держится, несмотря на дезертирство, и Западу нет смысла сворачивать конфликт. Затягивая войну, он надеется завершить перевооружение армий к 2030 году и население Украины предоставляет ему такую возможность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников

2026-06-15T04:30

2026-06-15T04:30

2026-06-15T04:30

новости

запад

украина

иран

владимир зеленский

украина.ру

дональд трамп

война

война на украине

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062696852_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_36859e76e39e9201dbee28be7c59075d.jpg

Продолжая разговор о том, что придаёт Западу уверенность, эксперт объяснил, почему Запад не пойдёт на реальные переговоры, и оценил итоги политики Дональда Трампа.Решетников отметил, что, несмотря на массовое дезертирство в рядах ВСУ, киевский режим готов продолжать воевать. Поэтому Западу нет смысла сворачивать конфликт. Даже если бы на фронте складывалась крайне тяжелая ситуация для ВСУ, Западу нет смысла давать отмашку на завершение конфликта, заявил собеседник Украина.ру."Затягивая войну, на Западе надеются завершить перевооружение собственных армий и подготовку к серьёзным боевым действиям к 2030 году. И население Украины в большинстве своем предоставляет им такую возможность", — добавил эксперт.Решетников пояснил, что Запад не будет идти на какие-то реальные переговоры, поскольку попытка Трампа договориться в Анкоридже не удалась — как и не удалось ему победить Иран."Трампа загнали в угол, и он прекратил свою линию восстановления американского гегемонизма, в том числе и на европейском направлении", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана — в материале Дениса Рудометова "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.

запад

украина

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, иран, владимир зеленский, украина.ру, дональд трамп, война, война на украине, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, главные новости, главное